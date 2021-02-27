Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Навчальний корабель Військово-морських сил ЗС України "Вінниця" перетворять на музей.
Відповідне рішення ухвалив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Наголошується, що наразі опрацьовується питання передачі корвета як музейного предмета до філії Національного військово-історичного музею України - Центрального військово-морського музею.
"Корабель, побудований 45 років тому, у форматі державно-приватного партнерства планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва", - наголошується в повідомленні.
"Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а причал стане одним із центрів туризму міста", - зазначив Таран.
Будь ласка, зачекайте...
мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
- восстановить корпус - деньги;
- восстановить и привести в порядок внешний вид корабля - деньги;
- создать площадку-постамент для хранения корабля на пирсе №8 - деньги;
- перевезти и установить на постамент корабль - деньги;
- нанять штат работников(охрана и обслуж. экспоната в течении 12 месяцев) - деньги;
- ежегодное косметическое обслуживание экспоната - деньги;
в 2020 году МинОбороны должны было закупить 21 мобильный банно-прочечный комплекс на авто шаси (или КРАЗ, или МАЗ").. в итоге в конце года МинОбороны переделали документы, и сказали ,что и не планировали покупать.. Вот так работает МИнОбороны имени Тарана..
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка "Запорожье",
"Потому что неисправная и устаревшая" Минобороны России решило вернуть Украине дизель-электрическую подводную лодку "Запорожье", которая ранее входила в состав ВМС Украины.
https://ipress.ua/ru/news/rossyya_predlagaet_ukrayne_zabrat_podvodnuyu_lodku_zaporozhe_v_kachestve_metalloloma_57022.html
Подлодка «Запорожье» будет базироваться на Одессу
Информация о возврате россиянами единственной подводной лодки ВМС Украины «Запорожье» подтверждается.
Субмарину будут транспортировать в Одессу на буксире.
https://dumskaya.net/news/podlodka-zaporoge-budet-bazirovatsya-na-odessu-034253/
Шо? В совке частники(што?) строили консервные банки для морячков?
это что за бред?
Команда українського конструктора бронетехніки Олександра Кузнєцова представила на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах IDEX-2021 свою розробку "Шторм". Це гусенична броньована платформа з гібридною тягою, що здатна розвивати швидкість 140 км/год та плавати по воді."Шторм" почали створювати у Києві, однак нинішнього вигляду він набув на території ОАЕ. За словами Кузнєцова, в арабській країні він знайшов інвестора та можливості швидко втілити машину в металі й почати випробування.
"Ми не змогли зробити все це в Києві. Нашу ідею в Україні сприймали як дивину. Не було підтримки і фінансів. Економічні та адміністративні умови в Еміратах набагато кращі. Ми швидко знайшли партнерів, які нас забезпечили приміщенням і технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у процес. Ми приїхали у вересні, протягом кількох днів зареєстрували компанію і почали працювати", - пояснив конструктор.
https://uprom.info/news/vpk/**********-konstruktory-pokazaly-gibrydnu-gusenychnu-broneplatformu-shtorm-na-vystavczi-v-dubayi/
2) построенный 45 лет назад.
Нонсенс ! Они ещё щит с врат Царьграда найдут, с них станется.