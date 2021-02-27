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корвет (22) Міноборони (5285) музей (386) Таран Андрій (260)

Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Корвет

Навчальний корабель Військово-морських сил ЗС України "Вінниця" перетворять на музей.

Відповідне рішення ухвалив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наголошується, що наразі опрацьовується питання передачі корвета як музейного предмета до філії Національного військово-історичного музею України - Центрального військово-морського музею.

"Корабель, побудований 45 років тому, у форматі державно-приватного партнерства планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва", - наголошується в повідомленні.

"Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а причал стане одним із центрів туризму міста", - зазначив Таран.

Дивіться також: Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ". ФОТОрепортаж

Корвет Вінниця перетворять на корабель-музей, - Міноборони 01
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Топ коментарі
+20
не трогай!на нем зекретин в Крым ,в котором мы должны все были умереть, поплывет за убежищем))
Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3330
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27.02.2021 12:57
+8
бестолковое решение.. и так, при худом бюджете МинОбороны, будут тратить деньги не на повышение боеспособности, а на рекламные хотелки..
мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
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27.02.2021 13:00
+7
Ага-а,уже наш весь флот превратили в музей ископаемого а ходят в море чуть-ли не на плотах.
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27.02.2021 13:10
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не трогай!на нем зекретин в Крым ,в котором мы должны все были умереть, поплывет за убежищем))
Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3330
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27.02.2021 12:57 Відповісти
бестолковое решение.. и так, при худом бюджете МинОбороны, будут тратить деньги не на повышение боеспособности, а на рекламные хотелки..
мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
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27.02.2021 13:00 Відповісти
Так. Начебто і гарне рішення про музей...А з іншого боку, з основного - це щорічні величезні дотації на утримання судна та штату.
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27.02.2021 13:06 Відповісти
корпус прогнил от слова совсем.. в 2018 году, после составления дефектовочного акта корпуса "Винницы", стоимость восстановительных работ, оценивалась в 270 - 500 млн грн..
- восстановить корпус - деньги;
- восстановить и привести в порядок внешний вид корабля - деньги;
- создать площадку-постамент для хранения корабля на пирсе №8 - деньги;
- перевезти и установить на постамент корабль - деньги;
- нанять штат работников(охрана и обслуж. экспоната в течении 12 месяцев) - деньги;
- ежегодное косметическое обслуживание экспоната - деньги;
в 2020 году МинОбороны должны было закупить 21 мобильный банно-прочечный комплекс на авто шаси (или КРАЗ, или МАЗ").. в итоге в конце года МинОбороны переделали документы, и сказали ,что и не планировали покупать.. Вот так работает МИнОбороны имени Тарана..
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27.02.2021 13:20 Відповісти
Це вже забота мерії Миколаїва.
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27.02.2021 13:44 Відповісти
Ага-а,уже наш весь флот превратили в музей ископаемого а ходят в море чуть-ли не на плотах.
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27.02.2021 13:10 Відповісти
Гарна ідея
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27.02.2021 13:11 Відповісти
А где подводная лодка Запорожье?
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27.02.2021 13:14 Відповісти
Взагалі то, вона викрадена при сакраданії сакрального кримнашу та залишилась в Олів'єстополі.
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27.02.2021 13:17 Відповісти
Россияне ее отдавали бесплатно. Но у украинских военных не нашлось денег даже на транспортировку. Так и догнивает в Севастополе
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27.02.2021 15:30 Відповісти
Захватывали для того, чтобы потом отдать?? Ватан, ну вот кому ты втираешь?
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27.02.2021 15:39 Відповісти
Кто ее захватывал, если она и тогда стояла приваренная к пирсу?
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27.02.2021 15:51 Відповісти
Ну и:

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка "Запорожье",
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27.02.2021 15:53 Відповісти
Россия предлагает Украине забрать подводную лодку "Запорожье" в качестве металлолома
"Потому что неисправная и устаревшая" Минобороны России решило вернуть Украине дизель-электрическую подводную лодку "Запорожье", которая ранее входила в состав ВМС Украины.

https://ipress.ua/ru/news/rossyya_predlagaet_ukrayne_zabrat_podvodnuyu_lodku_zaporozhe_v_kachestve_metalloloma_57022.html
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27.02.2021 15:56 Відповісти
Козломордый, ты еще про распятого мальчика расскажи) Раша об этом тоже рассказывала) Вот зачем ты ВРЕШЬ? Знаешь, что врешь, но продолжаешь врать? На момент захвата она была в РАБОЧЕМ состоянии... Рашики ее своим ходом перегоняли в Южную бухту... А все свои заявления о ее "передаче" Украине, они опровергали уже на следующий день)))
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27.02.2021 18:04 Відповісти
31 марта 2014, 12:21
Подлодка «Запорожье» будет базироваться на Одессу

Информация о возврате россиянами единственной подводной лодки ВМС Украины «Запорожье» подтверждается.
Субмарину будут транспортировать в Одессу на буксире.


https://dumskaya.net/news/podlodka-zaporoge-budet-bazirovatsya-na-odessu-034253/
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27.02.2021 18:13 Відповісти
Ну и как? Возвратили? Клоун БРЕХЛИВЫЙ, вот с твоей же ссылки: "Между тем, в командовании украинских ВМС эту информацию «Думской» опровергли.«Лодка вполне боеспособна и на ходу, что продемонстрировали сами россияне, когда перевели ее из Стрелецкой в Южную бухту Севастополя. Необходимость задействовать буксиры связана с тем, что большая часть команды «Запорожья» изменила Родине и перешла на сторону РФ. А других подготовленных подводников у Украины пока нет», - отметил наш источник."
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27.02.2021 20:27 Відповісти
Вот зачем ты пытаешься меня *******?) Зачем ВРЕШЬ?) Надеешься, что я тебе на слово поверю?))) Вам козломордым, никто больше не верит)))
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27.02.2021 20:31 Відповісти
Трахает Марту Скрыль в место между анусом и влагалищем своим обросшим ракушками носом!
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27.02.2021 13:46 Відповісти
Тогда глаза у неё большие ооооочень .
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27.02.2021 22:55 Відповісти
В Николаеве крейсер "Украина" ржавеет. Лучше его в музей переделайте. И места больше и заводу обузу с плеч долой
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27.02.2021 13:19 Відповісти
Зеля весь ВМФ превратит в музей. А зачем он нам нужен, у нас перемирие, да зебилы
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27.02.2021 13:36 Відповісти
ну, тебе то, конечно, видней что делать со ржавым корытом)))
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27.02.2021 13:45 Відповісти
Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства Источник: https://censor.net/ru/p3250483\\\\\\\\

Шо? В совке частники(што?) строили консервные банки для морячков?
это что за бред?
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27.02.2021 13:43 Відповісти
Научитесь читать правильно)))
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27.02.2021 15:42 Відповісти
что за *уйня?!))) в Николаеве 30 лет БПК "Украина" стоит у заводской стенки, по нему не знают что делать. Предлагали его в музей превратить и тут выплывает "Винница" )))
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27.02.2021 13:44 Відповісти
Он уже Украина не называется
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27.02.2021 22:56 Відповісти
а как он уже называется?)))
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28.02.2021 12:58 Відповісти
Потрібно нові корвети будувати, а вони нам про музеї розповідають, в НАТО потрібно вступати, а вони гроші профукують.
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27.02.2021 13:45 Відповісти
Что такие богатые что под музей, можно его ещё использовать для перекрытия Керченского пролива, прикрепите табличку Путиновец для лёгкого прохождения Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1019 и подорвите его под Керченским мостом.
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27.02.2021 13:46 Відповісти
Українські конструктори показали гібридну гусеничну бронеплатформу "Шторм" на виставці в Дубаї

Команда українського конструктора бронетехніки Олександра Кузнєцова представила на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах IDEX-2021 свою розробку "Шторм". Це гусенична броньована платформа з гібридною тягою, що здатна розвивати швидкість 140 км/год та плавати по воді."Шторм" почали створювати у Києві, однак нинішнього вигляду він набув на території ОАЕ. За словами Кузнєцова, в арабській країні він знайшов інвестора та можливості швидко втілити машину в металі й почати випробування.
"Ми не змогли зробити все це в Києві. Нашу ідею в Україні сприймали як дивину. Не було підтримки і фінансів. Економічні та адміністративні умови в Еміратах набагато кращі. Ми швидко знайшли партнерів, які нас забезпечили приміщенням і технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у процес. Ми приїхали у вересні, протягом кількох днів зареєстрували компанію і почали працювати", - пояснив конструктор.
https://uprom.info/news/vpk/**********-konstruktory-pokazaly-gibrydnu-gusenychnu-broneplatformu-shtorm-na-vystavczi-v-dubayi/
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27.02.2021 13:53 Відповісти
КАЗНОКРАДЫ ****** !!!
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27.02.2021 14:41 Відповісти
В штатах до сих пор на вооружении линкоры постройки времен второй мировой войны. Там тратят деньги на модернизацию, а не на музеи.
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27.02.2021 14:44 Відповісти
Глупцы!
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27.02.2021 14:48 Відповісти
в музей лучше отправить совкового генерал-солдафона Тарана
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27.02.2021 15:00 Відповісти
Ну не знаю. Фраза" боевой корабль" звучит очень пафозно. Может уже отойдем от совкового. Сосредоточимся на создании необходимой материально-технической базьі, а не будем, извините, дрочить на прошлое. Флота то нет.
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27.02.2021 15:10 Відповісти
Интересно а музей чего?Музей мз фотками кораблей которые ,,пастор,,прое..ал?
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27.02.2021 15:11 Відповісти
А все истребители и танки передать детским садикам, пускай детки в войнушку играют.
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27.02.2021 15:27 Відповісти
Тільки пофарбувати цей музей не забудьте...
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27.02.2021 15:55 Відповісти
1) украинского военного флота,
2) построенный 45 лет назад.
Нонсенс ! Они ещё щит с врат Царьграда найдут, с них станется.
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27.02.2021 16:06 Відповісти
Музей чого? Як ми флот профукали одним махом і без бою?
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27.02.2021 16:11 Відповісти
Порежте его на метал из милосердия уже, бо он такого гавна позорного в вмсу насмотрелся шо имел бы руки , застрелился бы уже нафиг от стыда.
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27.02.2021 23:13 Відповісти
по уму его загнать на завод отпескоструить, переварить, поставить новые движки, электронику и оружие, а если нет мозгов оттяните в Турцию дайте денег они через год отдадут готовый боевой корвет, который ещё 40 лет будет мокшан кошмарить будет, когда вот таких хозяйственников выгонят или расстреляют
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28.02.2021 11:20 Відповісти
..что ,модуль от БТР-4,как на "гюрзу" поставишь??..Нет у нас оружия для модернизации,а "натовское"-то лучше новый "сварганить",корпус и движки-вот что может Николаев...
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28.02.2021 11:28 Відповісти
объясняю время на новый корвет это два-три года а полная модернизация под натовское вооружение год максимум и через год он БД
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28.02.2021 11:55 Відповісти
я думаю лучше всего там сделать концертный зал для зелленского и 95го квартала,и отправить их в кругосветное плаванье пожизнено.
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28.02.2021 11:29 Відповісти
 
 