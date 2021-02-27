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акція (1104) Одеса (4024) Стерненко (374)

Активісти прийшли під СІЗО Одеси, де перебуває Стерненко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

В Одесі в суботу, 27 лютого, кілька десятків людей зібралися під слідчим ізолятором, де перебуває засуджений до 7 років активіст Сергій Стерненко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Організатори акції - молодіжні організації партій "Європейська Солідарність" і "Демократична сокира". Були присутні також й активісти з інших організацій. Присутні вимагають політичної відповідальності для генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і президента.

Аналогічні акції відбуваються також в інших містах України. Зокрема, в Києві до Офісу президента України прийшли кілька тисяч людей.

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Багато росіян кажуть "А чего же ви Порошенка не вибрали, он же вам армию сделал..."
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27.02.2021 19:08 Відповісти
Из "Богданов", а для морфлота--речные катера по "спеццене".
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27.02.2021 20:32 Відповісти
Тучи над городом встали
В воздухе пахнет грозой... (с)
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27.02.2021 14:16 Відповісти
Підтримка Українським активістам !
Гуртом можливо протистояти свавіллю про-російських чиновників у владі України !
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27.02.2021 14:25 Відповісти
НЕОБХОДИМА ОПЕРАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ ТРУХАНОВА И ОСТАЛЬНОГО БАНДИТСКОГО КОДЛА В ОДЕССЕ !!!
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27.02.2021 14:37 Відповісти
Sudovu Reformu !
Sternenko-Svobodu !
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27.02.2021 15:05 Відповісти
Надо иметь железные яйца, чтобы в Одессе, руководить ,,Правым сектором". Респект Сергiю. Если не сгноят или не убьют, то у парня перспективная политическая карьера.
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27.02.2021 16:13 Відповісти
Шкода що порошенко і луценко за таке розслідування і передачи карної справи на Стерненка до суду не несуть відповідальності. Причому ще й свойому донецькому судді, який не навидить все українське.
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27.02.2021 16:48 Відповісти
Дякую одеситам, що вийшли на протест !!! Завдяки таким небайдужим, як Стерненко - вдалось затерти цю прокацапську наволочь !!! Читайте більше про події того часу.....кацапи вже б святкували... Українських патріотів треба захищати. ВОЛЮ ВСІМ ПАТРІОТАМ УКРАЇНИ !!!
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27.02.2021 20:08 Відповісти
Помоги стране - выбери Марусю
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28.02.2021 00:48 Відповісти
УЖЕ МОЖНО БЫЛО ВЛОМИТСЯ В СИЗО !)
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28.02.2021 10:56 Відповісти
 
 