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Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА. ФОТОрепортаж

Удень 27 лютого в міській лікарні №1 в Чернівцях стався вибух.

Про це повідомила на своїй сторінці  у фейсбуці заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна ситуація!!!! У міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюся госпіталізацією пацієнтів до інших лікарень", - зазначила вона.

Деталі події Гусак оприлюднить найближчим часом.

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Місцеве видання acc.cv.ua зазначає, що ця лікарня приймала хворих на коронавірус.

Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 01
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 02
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 03
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 04
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Топ коментарі
+7
Кислород ошибок не прощает.
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27.02.2021 14:31
+3
рыго-зебилы уже взрывают больницы, чтобы отвлечь внимание сми от антизеленского митинга в Киеве
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27.02.2021 14:35
+2
Скорее всего кислород.А для работ из чистым кислородом должны быть специально обученые люди а не дворник дядя ваня.И это уже не первый случай но так никого чужие ошибки не учат.
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27.02.2021 14:38
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27.02.2021 14:31 Відповісти
Кислород ошибок не прощает.
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27.02.2021 14:31 Відповісти
скорей всего кислород ..хотя кто знает.. фронт далеко а терроризму... пофиг..... думаю уточнят причину и что вообще было на самом деле..
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27.02.2021 14:35 Відповісти
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА - Цензор.НЕТ 5362
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27.02.2021 14:45 Відповісти
"индийская" вакцина - детонировала?
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27.02.2021 14:33 Відповісти
или спутник-5 - под видом "индийской" вакцины...
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27.02.2021 14:34 Відповісти
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА - Цензор.НЕТ 6236
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27.02.2021 14:48 Відповісти
рыго-зебилы уже взрывают больницы, чтобы отвлечь внимание сми от антизеленского митинга в Киеве
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27.02.2021 14:35 Відповісти
Кисень в великих концентраціях небезпечна штука. По-суті вибухівка
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27.02.2021 14:36 Відповісти
Скорее всего кислород.А для работ из чистым кислородом должны быть специально обученые люди а не дворник дядя ваня.И это уже не первый случай но так никого чужие ошибки не учат.
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27.02.2021 14:38 Відповісти
Лікарні в Чернівцях переповнені, все працюе на межі можливостей, ось и результат
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27.02.2021 14:41 Відповісти
В даному разі тут економія на підготовці фахівців для роботи із чистим киснем,це практично бомба але всі чомусь відносяться до цього халатно,ось і результат.
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27.02.2021 14:56 Відповісти
грубое нарушение ТБ , баллон с кислородом должен быть на улице или 5 м от места проведения работ
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27.02.2021 14:43 Відповісти
Давно не было и вот опять.Это ковидная больница и шутки тут неуместны.Когда найдут противоядие?А то как в бантустане.Это как на фронте .не соблюл правила-подорвался .
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27.02.2021 14:44 Відповісти
курить на рабочем месте, разводить огонь или проходить мимо с огнем в радиусе 5 м от кислородных баллонов.
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27.02.2021 14:55 Відповісти
Ну хоть одно хорошо. Это точно кислород.
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27.02.2021 14:59 Відповісти
184. Запрещается:

устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений;
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27.02.2021 15:03 Відповісти
 
 