УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13644 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниПодіїФоторепортаж
20 376 140
акція (1104) Стерненко (374) Офіс Генпрокурора (2351)

Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події Фоторепортаж

Учасники акції на підтримку засудженого до 7 років в'язниці Сергія Стерненка закидали будівлю Офісу генпрокурора петардами, фаєрами та димовими шашками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники скандують гасла на підтримку Стерненка, а також вимагають відставки генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Поліція не втручається, на місці працюють пожежники.

Наприкінці акції учасники заспівали гімн України і пообіцяли, що наступна акція на підтримку політв'язнів відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме Вища рада правосуддя.

Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 01
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 02
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 03
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 04
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 05
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 06
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 07
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 08
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 09
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 10
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 11
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 12
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 13
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 14
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 15
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 16
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 17

Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 18
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 19
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 20
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 21

Фото і відео Олега Богачука.

Дивіться також: "Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
На колени,смерд.
показати весь коментар
27.02.2021 14:50
+31
Артём Ярмолич 438ee8c1 плоды цивилизации на этих фото welcome to Mordor такое будущее скоро ждет Украины вместе с такой полицией в будущем если проглотим сейчасЗдание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 4515Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 8378
показати весь коментар
27.02.2021 15:00
+29
странные люди. они не понимают, что Стерненко не причина, а следствие? ну пусть завтра отменят ему приговор апелляцией и что? все "судьи" продолжат вершить "правосудие" на своих местах, система продолжит работать на хозяев Украины, не на закон и не на украинцев. через месяц его снова закроют по другому липовому обвинению. опять протесты? так и третий раз закрыть не проблема, "судьи" то все те же.
показати весь коментар
27.02.2021 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
То шо там?
Ціни на газ вже не шкода?
Шкода будинок Генпрокуратури?)))
показати весь коментар
27.02.2021 17:19 Відповісти
P.S.А борьба из пустующим зданием больше похожа на провокацию чем на борьбу за справедливость.
Чем вам неугодило здание,где будут сидеть уже ,,хорошие,,прокуроры и ремонт то будет производится за наши с тобой деньги.
показати весь коментар
27.02.2021 17:23 Відповісти
Этих патриотов, да на освобождение б Крыма....
показати весь коментар
27.02.2021 16:39 Відповісти
Настане час і так буде😎
показати весь коментар
27.02.2021 17:00 Відповісти
Если бы в Луганске, Донецке и Крыму были такие как Стерненко, то и освобождать бы нечего было бы.
А ты просрал все сидя на диване и хочеш что бы другие освободили для тебя всю галактику.
показати весь коментар
27.02.2021 17:05 Відповісти
Сказала неведомая и глупая зверушка..
показати весь коментар
27.02.2021 19:31 Відповісти
Он уже Одессу не дал захватить рашистам, так что все Ок
показати весь коментар
27.02.2021 20:37 Відповісти
а ти будеш дивитись з льюху. утирок
показати весь коментар
28.02.2021 09:46 Відповісти
Я буду давится от смеха, когда ты гнить в окопе будешь
показати весь коментар
28.02.2021 20:56 Відповісти
усім видати зірку героя України, обцілувати, закидати грішми і видати шприци з вакциною проти шизофренії...
показати весь коментар
27.02.2021 17:02 Відповісти
Туда бы военкома с повестками-мигом бы разбежались
показати весь коментар
27.02.2021 17:56 Відповісти
да ладно .тобі . ми і так бачимо що ти москаль..
показати весь коментар
28.02.2021 09:47 Відповісти
это только начало!
показати весь коментар
27.02.2021 18:45 Відповісти
То что украинцы бойцы, давно доказали, не в пример белорусам. Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками - Цензор.НЕТ 4000 Но тот ли это случай, чтобы из-за какого то ушлёпка качать офис президента? и себе заодно рискуючи пришить уголовку?
показати весь коментар
27.02.2021 18:47 Відповісти
Как же подгорает у наших "братьев" из-за паребрика. У нас можно петарды в офис генпрокурора кидать,а у них за один косой взгляд на мусора -сажают на бутылку ,еще и автозак толкать нужно Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками - Цензор.НЕТ 7642
показати весь коментар
27.02.2021 18:50 Відповісти
Мусора грамоты собрались раздавать, за хорошее поведение. Вот все что нужно знать об этом горе-протесте. По-моему его стукачи из нацдружин контролируют.
показати весь коментар
27.02.2021 19:29 Відповісти
В мордоре можно оказаться в мусорской скотовозке и за случайный взгляд на полицая.))
показати весь коментар
28.02.2021 03:04 Відповісти
Можно.
Только вот скажите: ПОМОГЛО?
Я серьезно: помогло?
Может, не то бросали?
показати весь коментар
28.02.2021 13:31 Відповісти
Патриотов больше интересует как это будет выглядеть для кацапов, а не сам протест, который скорее имитация протеста, чтобы не выглядеть слабаками после стольких лет хвастовства. Следующий спектакль перед кацапами и белорусами 9 марта. Бессрочный протест как и ожидалось оказался враньем.
показати весь коментар
27.02.2021 19:35 Відповісти
У нас круче чем похвастаться. Двое по 3 года получили за вот эту инсталляцию.
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками - Цензор.НЕТ 9158

В суде Октябрьского района Минска рассмотрели уголовное дело Дениса Заянчевского и Максима Татьянка.

Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство) и ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти): ночью с 20 на 21 ноября на одной из улиц в районе «Института культуры» в Минске сделали инсталляцию в виде чучел с фотографиями главы Совета Республики Натальи Кочановой и министра внутренних дел Ивана Кубракова, а также омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.
Оба обвиняемых до суда находились под стражей. Дело рассматривал судья Александр Руденко.
Согласно обвинению, группа людей, в составе которой были Заянчевский и Татьянок, с 20 на 21 ноября 2020 года в переулке Полоцком в районе «Института культуры» установила чучела с фотографиями чиновников и сотрудника МВД и тем самым выразила пренебрежение к обществу, а также умышленно и с особым цинизмом унизила честь и достоинство должностных лиц. Такие действия были квалифицированы следователями как злостное хулиганство.
Во время прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка выпустили из-под стражи в зале суда.
показати весь коментар
27.02.2021 19:41 Відповісти
Надіюся, "око гасударєве" від диму просльозилося
показати весь коментар
27.02.2021 19:49 Відповісти
Там дрючком треба по горбу, носаком під сраку.
показати весь коментар
28.02.2021 03:06 Відповісти
який жах - почали дітей долучати до масовки...

Писи: навіщо псувати громадське майно? Гроші ж на ремонт не Венедиктова чи Зеля свої будуть витрачати - усе ж держказни, тобто відберуть у й так небогатих громадян...
показати весь коментар
27.02.2021 20:46 Відповісти
ба бах шо всрались
показати весь коментар
27.02.2021 21:11 Відповісти
Мне уже кажется , что суды у нас не Украинской юстиции, а родом из рф.
Поэтому СНБО так и вводит санкции без решений судебных , потому что понимают , что там все порешается и еще и должны останемся! То-то шуфрич пену пускает, чтобы все типа через "законные суди" решалось.
Это жесть какая-то !!!
показати весь коментар
28.02.2021 00:37 Відповісти
Независимые судя не для Украины, где комический диктатор хочет все контролировать.
показати весь коментар
28.02.2021 04:08 Відповісти
Якби патріоти в Харкові натовкли пику батькові Венедіктової за виховання та навчання дочки, а в Києві віддубасили її та всю її родину спаливши їх особисте улюблене майно та житло .... думаю, "правосуддя" було б відновлено набагато швидше.
показати весь коментар
28.02.2021 04:06 Відповісти
В Європі з продажних суддів регулярно живцем здирали шкіру а зрадників та колаборантів вбивали натовпи громадян. І ми теж маємо пройти цим шляхом. Жоден народ і історії не зміг "перестрибнути" через "сходинки" до Верховенства Права.
показати весь коментар
28.02.2021 04:16 Відповісти
тебе кацап куда не сховай а роги скрізь торчать..
показати весь коментар
28.02.2021 09:51 Відповісти
а где в это время была главная прокурорва - меняла очередное место жительства из-за угрозы жизни?
показати весь коментар
28.02.2021 07:44 Відповісти
Отправить его отбывать наказание и через неделю про него все забудут
показати весь коментар
28.02.2021 08:48 Відповісти
Ні не забудуть.
Ти сплутав Українців з кацапорабами.
Чий Крим?
показати весь коментар
28.02.2021 12:15 Відповісти
Ця нація буде жити гідно.
А раба-кацапа розриває від жлоби та заздрощі бо воно на таке не здатне.
показати весь коментар
28.02.2021 12:14 Відповісти
---Так ! Добре . синки-- нагнали жаху рашистським халуям та " нашим "плазунам-- пігме*ям... І не зважайте на їх шпички у цих відгуках /ба... так їм. ожирілим диванним--пінгвінам стало шкода підкопченого фасаду Г--стійла цілковитого свавілля.../ --- Лупайте сю скалу ! Нехай ні жар . ні холод-- НЕ СПИНЯТЬ Вас ! / Каменяр.../
показати весь коментар
28.02.2021 15:34 Відповісти
Bacсеpмaн Жeлезный@26_55847_314159

Спецы по социальной инженерии снова показали, что не зря едят свой хлеб.
Молодежь, волосы на письке у которой начали расти не задолго до 14-го, о начале войны, о Майдане, о заслугах Пороха, узнала из интернета. Своими глазами они этого не видели, ибо было не до этого - выпускные классы, начало учёбы в институте, первая любовь, каникулы в Европе и прочее.
Но вот они достаточно созрели, чтобы захотеть поучаствовать в политике, почувствовать себя членами общества. Куда бежать? Имя Пороха для них токсично, благодаря стараниям ольгинских и местных спецов. ОПЗЖ и прочие Свободы - слишком стары. Что остаётся? Правильно - белопольтовые кекунцы вроде Рока и Демсокир. Они не замазаны с Порохом, они вроде как против роиси. Они тоже молоды и говорят на понятном языке. Как собрать в кучу мальчиков/девочек и объединить? Очень просто. Нужна сакральная жертва из их круга и общий враг. Дальше вы знаете.
Результат? Жирный кусок активного электората оторван от потенциальных конкурентов и только ждёт, чтобы его подобрали те, кто сможет оплатить расходы. Очередная красивая, разыгранная как по нотам, не очень дешевая, но и не очень дорогая операция против Украины. Это вам не чат-рулетка, да.
показати весь коментар
28.02.2021 21:28 Відповісти
АВАКОВ---ЧЕРТ.....БЕНЯДИКТОВА--ЧУМА.....красиво сказано
показати весь коментар
01.03.2021 00:19 Відповісти
я вот думаю, нафига всякие диктаторы эти протесты разгоняют с дубинками и избиениями. вон покидали питарды и разошлись, даже стекла не побили
показати весь коментар
01.03.2021 00:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 