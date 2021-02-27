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Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС. ФОТОрепортаж

Спецназівці Нацгвардії у співпраці з представниками СБУ та розвідки виявили схованку з боєприпасами в прифронтовій Авдіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Серед знайденого – гранати (РГД та Ф1), понад 200 набоїв калібру 7,62 та понад сотню – калібру 5,45.

"Ключову роль в операції зіграла злагоджена робота кінологічної двійки окремого загону спеціального призначення "Омега". Навчений гвардійський службовий пес одразу виявив небезпечну ділянку та оповістив військовослужбовців про знахідку. Зараз на місці події працюють працівники ДСНС та Національної поліції України", - підкреслюється в повідомленні.

Також читайте: ПТРК "Фагот", вогнемет "Шмель", боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році. ФОТОрепортаж

Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 01
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 02
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 03
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 04
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 05
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 06
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 07
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Топ коментарі
+6
написано багато про будь що окрім як не про гвардійського службового пса, який все і виявив))...чи нагородили його п*ятью кг сардельок чи цукерками? Чи як завжди всі коврижкі отримало керівництво?
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27.02.2021 16:25
+4
Собака малинуа - умница и красавица.
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27.02.2021 17:29
+2
Вони просто не хочуть признавати,що пес мудріший за них всіх разом взятих.
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27.02.2021 17:42
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написано багато про будь що окрім як не про гвардійського службового пса, який все і виявив))...чи нагородили його п*ятью кг сардельок чи цукерками? Чи як завжди всі коврижкі отримало керівництво?
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27.02.2021 16:25 Відповісти
и фоток его мало
и не разглядеть толком))
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27.02.2021 17:14 Відповісти
Вони просто не хочуть признавати,що пес мудріший за них всіх разом взятих.
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27.02.2021 17:42 Відповісти
і не написали де виявив-в автівці якогось сєпара чи в пол за 10 км від КППі ..А може в холодильнику совкодрочера за пакетом ліверної ковбаси по 2р20 коп? Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС - Цензор.НЕТ 8893
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27.02.2021 16:34 Відповісти
Я зрозумів, шо тайник був у машині!
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27.02.2021 17:03 Відповісти
Собака малинуа - умница и красавица.
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27.02.2021 17:29 Відповісти
Собаке шашлык-жаренное на сковороде мясо хоть дали?
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27.02.2021 17:36 Відповісти
у нас могут и на собачку дело сшить.
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27.02.2021 18:18 Відповісти
Вот бы все так Украине служили, как эта собака!
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27.02.2021 18:29 Відповісти
Люблю цензор) даже здесь нацгвардию обосрут))) на самом деле, не верил, что полицейские собаки могут найти оружие, считал это понтами. Но однажды в Холодном Яру, на полицейском блок-посте высказал это полицейскому кинологу. Он оскорбился и предложил поспорить. У меня при себе был зарегистрированный форт-202 (ездил святить). Кинолог предложил спрятать магазин в любом месте в траве (сам не смотрел). И собакевич находил! Я не знаю как! Ну, ладно, наркота - у нее есть запах, а чем оружие отличается от другого железа, которого там было раскидано? В общем, попал на бутылку коньяка кинологу и банку тушонки собаке(
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27.02.2021 19:47 Відповісти
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС - Цензор.НЕТ 8880 Класно.

Ви освячували зброю ?
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28.02.2021 03:59 Відповісти
Ще з часів гайдамацьких повстань був звичай освячувати зброю в Холодному Яру (не в церкві). Пізніше цей звичай відновили повстанці Холодного Яру у 20 сторіччі. Зараз зброю освятити можна під час фестівалю, але скажу чесно: святять тільки ножі, з вогнепальною зброєю, навіть зареєстрованою, сьогодні вже не пустять, бо організатори бояться провокацій. А в 14-му можна було все.
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28.02.2021 06:40 Відповісти
Служебные псы служат честнее и эффективнее, чем аваковские копы
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27.02.2021 22:06 Відповісти
Даже полцинка нет...клоуны ))))
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27.02.2021 22:18 Відповісти
Худенький песик. Треба його трошки підгодувати.
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28.02.2021 03:59 Відповісти
вот єто новость !
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28.02.2021 10:24 Відповісти
Спецназовцы Нацгвардии в сотрудничестве с представителями СБУ и разведки обнаружили тайник с боеприпасами ....опять показатели...бедный пес.
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28.02.2021 11:41 Відповісти
 
 