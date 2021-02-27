Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Спецназівці Нацгвардії у співпраці з представниками СБУ та розвідки виявили схованку з боєприпасами в прифронтовій Авдіївці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Серед знайденого – гранати (РГД та Ф1), понад 200 набоїв калібру 7,62 та понад сотню – калібру 5,45.
"Ключову роль в операції зіграла злагоджена робота кінологічної двійки окремого загону спеціального призначення "Омега". Навчений гвардійський службовий пес одразу виявив небезпечну ділянку та оповістив військовослужбовців про знахідку. Зараз на місці події працюють працівники ДСНС та Національної поліції України", - підкреслюється в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Саша Киев
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+4 Наташа Лебедева
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+2 Степан Русин
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и не разглядеть толком))
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