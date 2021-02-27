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лікарня (1098) вибух (3750) Чернівці (374)

Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

Постраждалі внаслідок НП у міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях госпіталізовані в реанімацію з важкими опіками.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер Чернівців Роман Клічук, пише Цензор.НЕТ.

"Одна  людина  загинула, і я хочу висловити співчуття її рідним і близьким. Ще одна людина зараз перебуває у реанімації через важкі опіки. Лікарі роблять все можливе.

Пожежу вдалося одразу ж локалізувати, і сусідні палати не постраждали. Але в них поки що стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані до інших лікарень. Причини займання наразі з’ясовуються, але можна вже напевне сказати, що це не пов’язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було. Прошу всіх перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть", - додав мер.

Тим часом місцеве видання acc.cv.ua оприлюднило фотографії з палати, де сьогодні сталася трагедія.

Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія 01
Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія 02

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 в Чернівцях стався вибух.

У ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події.
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Топ коментарі
+6
стекла на окнах целы , значит взрыва не было
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27.02.2021 16:12
+4
Чего и следовало ожидать - все нормально только на бумаге...
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27.02.2021 16:05
+3
Якимось чином перебіг цієї хвороби приводить до сильної депресії.
Багато людей взагалі з вікон стрибали і розбивались.
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27.02.2021 16:49
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Чего и следовало ожидать - все нормально только на бумаге...
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27.02.2021 16:05 Відповісти
Витік кисню.
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27.02.2021 16:06 Відповісти
Витік спирту .
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27.02.2021 16:13 Відповісти
Витік мізків
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28.02.2021 14:33 Відповісти
Кто-то закурил,судя по всему!
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27.02.2021 16:10 Відповісти
самоубийство , облил себя спиртом и поджег
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27.02.2021 16:11 Відповісти
стекла на окнах целы , значит взрыва не было
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27.02.2021 16:12 Відповісти
Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
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27.02.2021 16:15 Відповісти
Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинувся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.
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27.02.2021 16:16 Відповісти
а лапти в рос СМИ настаивают на взрыве кислородного баллона
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27.02.2021 16:21 Відповісти
Они не только в росСМИ, но и здесь на цензоре в комментах свои фейки форсят. Иногда не тот впн включают и под одним и тем же ником под разными флагами лезут))
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27.02.2021 17:33 Відповісти
наверно издевались над дедом и не хотели нормально лечить ,потому что у него денег не было
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27.02.2021 16:27 Відповісти
наверно у кого-то воспаленная фантазия
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27.02.2021 17:31 Відповісти
Якимось чином перебіг цієї хвороби приводить до сильної депресії.
Багато людей взагалі з вікон стрибали і розбивались.
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27.02.2021 16:49 Відповісти
Кислород с маслом не дружит - взрывается.
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27.02.2021 16:52 Відповісти
с сливочным ?
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27.02.2021 17:05 Відповісти
с любым. По физике помню что древесные опилки в жидком кислороде очень офигенно взрываются.
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27.02.2021 17:10 Відповісти
Шут-нік, аднака.
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27.02.2021 17:41 Відповісти
Все рабочие с кислородными баллонами предупреждаются категорически-при работе с баллонами -никаких промасленных тряпок и тп.Газосварщики и резчики это знают не понаслышке.
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27.02.2021 17:48 Відповісти
Был тут один, заливал что специально проверял промасленными тряпками и т.д. и ничего не взрывалось))) Угу... Видел я результаты после двух таких умников...
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27.02.2021 20:43 Відповісти
При контакте с маслами, жирами, горючими пластмассами, угольной пылью, ворсинками органических веществ и т.п. чистый кислород способен окислять их с большими скоростями, в результате чего они самовоспламеняются или взрываются. И в дальнейшем может послужить причиной пожара.
Сварка и сварщик https://weldering.com/kislorod-takoy-bezopasnyy-kazhetsya
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27.02.2021 18:43 Відповісти
Лично я это знаю ещё с 1968 года ,когда подрабатывал на ночных ремонтах трамвайных путей в трамвайном депо.Газорезчики были очень щепетильны.А мы были переменным трудовым ресурсом и нам могло взбрести в голову что угодно.По выходным подрабатывал на товарной станции разгрузкой вагонов вместе с алкашами.С тех пор я никогда не брал их в напарники.
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27.02.2021 21:12 Відповісти
 
 