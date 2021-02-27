Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, відповідно до поданих заявок, біля Офісу президента України на вулиці Банковій відбулася акція протесту.
Потім учасники в супроводі поліцейських перейшли до Офісу генерального прокурора України. Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
За даними правоохоронців, завдяки злагодженим діям правопорушень під час цих заходів не зафіксовано.
"Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва", - додали в Нацполіції.
Як повідомлялося, сьогодні в Києві під Офісом президента відбувся анонсований раніше мітинг "Справедливість Стерненку - справедливість усім". Огранізатори акції висунули низку вимог під ОП до президента Володимира Зеленського. Потім активісти попрямувала під Офіс генпрокурора, який згодом закидали петардами, фаєрами і димовими шашками.
Будь ласка, зачекайте...
- правильнее будет КоКоКо 🐓🐓🐓, как ты и хотел сначала..
но немножко с бубой и если шо - дубинки у них наготове и снайпера заняли позиции.
E-3 AWACS
@thunderbolt1488
·3 ч
Можно было бы пройти мимо, если бы это написал сумасшедший и такой же городской дурачок его отретвитил. Но Это репостит депутат от СН, репостит то, что написал один из его хозяев. Именно так они видят ситуацию, без издёвки и пафоса. Они будут сажать всех.
Врут просто в глаза и как им после таких слов верить? Прогнившая и бзсовестная власть.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
(автор видео тупорылый ватан, но тем не менее).