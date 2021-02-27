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Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, відповідно до поданих заявок, біля Офісу президента України на вулиці Банковій відбулася акція протесту.

Потім учасники в супроводі поліцейських перейшли до Офісу генерального прокурора України. Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

За даними правоохоронців, завдяки злагодженим діям правопорушень під час цих заходів не зафіксовано.

"Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва", - додали в Нацполіції.

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Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція 01
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція 02
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція 03

Як повідомлялося, сьогодні в Києві під Офісом президента відбувся анонсований раніше мітинг "Справедливість Стерненку - справедливість усім". Огранізатори акції висунули низку вимог під ОП до президента Володимира Зеленського. Потім активісти попрямувала під Офіс генпрокурора, який згодом закидали петардами, фаєрами і димовими шашками.
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Топ коментарі
+18
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4385
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27.02.2021 16:42
+12
Коли Венедіктова буде покарана за роботу на російських окупантів??? Чому в Україні судять українських патріотів, а не російських найманців??? Стерненко молодець, не дає таким як бандюк Труханов і його прокурорша Венедіктова здати Україну під російських окупантів!
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27.02.2021 16:38
+5
Як тільки клоун втече до Ростова, якщо встигне, тоді і буде покарана.
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27.02.2021 17:35
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Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5106
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27.02.2021 16:32 Відповісти
Конечно не зафиксировано! Полиция-то с народом. Аваков сказал. А пацан сказал - пацан сделал.
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27.02.2021 16:32 Відповісти
Так народ у нас чемний, як би ще влада прислуховувалась до народу.
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27.02.2021 16:38 Відповісти
по статті виходить, що народ не при чом, усе заслуга "По данным правоохранителей, благодаря слаженным действиям правонарушений во время этих мероприятий не зафиксировано."
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28.02.2021 01:57 Відповісти
Коли Венедіктова буде покарана за роботу на російських окупантів??? Чому в Україні судять українських патріотів, а не російських найманців??? Стерненко молодець, не дає таким як бандюк Труханов і його прокурорша Венедіктова здати Україну під російських окупантів!
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27.02.2021 16:38 Відповісти
Як тільки клоун втече до Ростова, якщо встигне, тоді і буде покарана.
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27.02.2021 17:35 Відповісти
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4385
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27.02.2021 16:42 Відповісти
Очко
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27.02.2021 17:58 Відповісти
👍👏👏👏
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27.02.2021 18:03 Відповісти
Дебилы в России предложили учредить день освобождения Крыма от украинской оккупации.
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27.02.2021 16:46 Відповісти
xoxoxo - Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9561 ты свой ник скорректируй все таки

- правильнее будет КоКоКо 🐓🐓🐓, как ты и хотел сначала..
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27.02.2021 16:58 Відповісти
полицаи с народом!
но немножко с бубой и если шо - дубинки у них наготове и снайпера заняли позиции.
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27.02.2021 17:00 Відповісти
На такой радостной ноте самый упитанный пупс МВД Антоха Геращенко и дженераль от пузатерии Крищенко могут батл устроить - по скоростному поеданию пиц или свинных рулек.
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27.02.2021 17:05 Відповісти
Устраивайте что хотите, но победит Сивоха.
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27.02.2021 17:51 Відповісти
А какими краями Сивохо к внутриведомственному батлу МВД? Если батл открытый или межведомственной, тогда другое дело.
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27.02.2021 18:19 Відповісти



E-3 AWACS

@thunderbolt1488

·3 ч

Можно было бы пройти мимо, если бы это написал сумасшедший и такой же городской дурачок его отретвитил. Но Это репостит депутат от СН, репостит то, что написал один из его хозяев. Именно так они видят ситуацию, без издёвки и пафоса. Они будут сажать всех.

Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8521
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27.02.2021 17:37 Відповісти
С каких это пор бросание заженных фаеров в здание Генпрокуратури не является нарушением правопорядка.
Врут просто в глаза и как им после таких слов верить? Прогнившая и бзсовестная власть.
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27.02.2021 17:48 Відповісти
Это у вас в Срани-Рязани даже косой взгляд на вертухая нарушение правопорядка!
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27.02.2021 17:55 Відповісти
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8636
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27.02.2021 17:54 Відповісти
Долой шута гнусавого ! Слуги ***** путлерастовича , проявили себя во всей красе и своим очкозамыливанием с смешными санкциями ,против мертвечука ,не прикроете работу на рашистов
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27.02.2021 18:01 Відповісти
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2601
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27.02.2021 18:06 Відповісти
Порошенко Стерненко,но перепутав ЗЕ декілька літер.Після ідишу важко адаптуватись.
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27.02.2021 18:13 Відповісти
Це Зе на фото? Буду знать
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27.02.2021 18:30 Відповісти
это твое фото? все мечтаешь, что Зе посадит пороха, и тот перестанет гадить тебе в штаны?
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27.02.2021 18:32 Відповісти
Чому ЗЕ.ЗЕ той кому це звернення адресоване.
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27.02.2021 18:34 Відповісти
а это что за провокатор?
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27.02.2021 19:07 Відповісти
Крым - операция "Навальный"

https://www.youtube.com/watch?v=***********

(автор видео тупорылый ватан, но тем не менее).
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27.02.2021 18:19 Відповісти
Зачем это здесь? Размещайте на российских ресурсах
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27.02.2021 18:56 Відповісти
тебя забыл спросить.
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27.02.2021 19:03 Відповісти
Крым - это Украина, при чем здесь рашистские ресурсы? или ты с этим не согласен?
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27.02.2021 19:04 Відповісти
Все верно,если менты не лезут,то и 3,14здить их не будут))
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27.02.2021 19:49 Відповісти
Пока, пока не було порушень. Але це буде не завжди.
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27.02.2021 20:00 Відповісти
А как это сегодня не было нарушений? Сегодня, как и всегда, эти молодчики свободно и массово жгли возле возле Ген.прокуратуры файеры и петарды, нарушая общественный порядок - а это ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - (хулиганство)!!! Тогда почему вместо открытия дела Полиция начала благодарить протестантов как бы за хорошее поведение - это как понимать? Создается впечатление, что все эти сборища с пиротехникой организуются самой властью когда нужно и где нужно. Может это в Украине новая форма общественных мероприятий? А вчера задержали около 30 протестующих и всех сразу почему-то отпустили (???) и они сегодня снова на своем рабочем месте. А почему не заработала ст 296? Почему люди не могут спокойно ходить по центру Киева, а нужно пригибаться под звуки кононады?
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27.02.2021 20:43 Відповісти
Потому что это не Срань-рязань и не Мухосранс и не твой родной Усть-Задрющенск где косой взгляд на вертухая это отбитые почки и 15 суток как минимум! Это Украина, страна свободных людей!
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28.02.2021 08:21 Відповісти
висновок: немає деганератів Рюкзакових і тоді все проходить спокійно!!!!!!!!!!
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27.02.2021 20:59 Відповісти
акция, импотентакция...
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27.02.2021 21:30 Відповісти
вобщем недолго зеле осталось
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27.02.2021 23:50 Відповісти
 
 