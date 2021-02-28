Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліцейські встановлюють обставини виникнення пожежі в Чернівецькій міській клінічній лікарні №1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Попередньо правоохоронці встановили, що займання виникло в одній з палат, де проходять лікування хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Працівники Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, які прибули на виклик, евакуювали громадян і ліквідували пожежу. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ще один пацієнт має опіки - лікарі відправили його в реанімаційне відділення.
"Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - підкреслюють правоохоронці.
Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.
Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.
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Тут винні ті, хто інструктаж не провів по роботі з киснем.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
P.S. "не было в палате там никакого кисню". Взагалі-то кисень і повітрі є
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
Як приклад "куріння" теріконів - процесу горіння породи внаслідок того, що вона довгі тисячоліття знаходилась без доступу кисня, а на поверхні цей доступ отримала