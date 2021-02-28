Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини виникнення пожежі в Чернівецькій міській клінічній лікарні №1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що займання виникло в одній з палат, де проходять лікування хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівники Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, які прибули на виклик, евакуювали громадян і ліквідували пожежу. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ще один пацієнт має опіки - лікарі відправили його в реанімаційне відділення.

"Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - підкреслюють правоохоронці.





Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

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