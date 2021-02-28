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Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини виникнення пожежі в Чернівецькій міській клінічній лікарні №1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що займання виникло в одній з палат, де проходять лікування хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівники Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, які прибули на виклик, евакуювали громадян і ліквідували пожежу. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ще один пацієнт має опіки - лікарі відправили його в реанімаційне відділення.

"Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - підкреслюють правоохоронці.

Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція 01
Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція 02

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

Також читайте: Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО
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Топ коментарі
+1
Курильщики з ковідом в лікарні майже не попадають, забиті бронхи не пускають ковідку в легені, по собі знаю.
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27.02.2021 17:08
+1
Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3430 27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
P.S. "не было в палате там никакого кисню". Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4540 Взагалі-то кисень і повітрі є
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27.02.2021 17:14
+1
Корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.

З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
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27.02.2021 17:56
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Кто лежал в палате, курильщик ли....
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27.02.2021 16:51 Відповісти
с острой респираторной болезнью COVID-19
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27.02.2021 16:52 Відповісти
Курильщики з ковідом в лікарні майже не попадають, забиті бронхи не пускають ковідку в легені, по собі знаю.
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27.02.2021 17:08 Відповісти
Посмею не согласиться.. Слизь в бронхах не может не пропустить воздух - иначе задохнетесь... Значит вирус тем более пройдет. А сурфактант на альвеолах слабенький....Просто вам повезло со здоровьем...Хвала Богу!
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27.02.2021 17:26 Відповісти
Ви б спочатку подумали, перед тим як писати.
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27.02.2021 19:03 Відповісти
мая версия такая - самоподжег ,облил себя спиртом и поджег
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27.02.2021 16:54 Відповісти
Температура самозаймання певної частини речовин в атмосфері кисню нижче кімнатною.
Тут винні ті, хто інструктаж не провів по роботі з киснем.
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27.02.2021 16:58 Відповісти
да не было в палате там никакого кисню ,спирт был ,взрыва не было стекла на окнах целы
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27.02.2021 17:02 Відповісти
Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3430 27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
P.S. "не было в палате там никакого кисню". Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4540 Взагалі-то кисень і повітрі є
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27.02.2021 17:14 Відповісти
інструктаж не провів по роботі з спиртом
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27.02.2021 17:03 Відповісти
Хрен редьки не слаще
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27.02.2021 17:00 Відповісти
спирт крепче водки
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27.02.2021 17:04 Відповісти
Корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.

З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
показати весь коментар
27.02.2021 17:56 Відповісти
Корисно знати: не кисень окислюється, а кисень окислює.
Як приклад "куріння" теріконів - процесу горіння породи внаслідок того, що вона довгі тисячоліття знаходилась без доступу кисня, а на поверхні цей доступ отримала
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27.02.2021 22:21 Відповісти
Пардон, визнаю. Помилка автоперекладу
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28.02.2021 00:32 Відповісти
а препарати для дезинфекції провіряли? там закуповується невідьщо, якщо їх роблять на сусідньому ринку то вибухи ще будуть.
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27.02.2021 22:24 Відповісти
 
 