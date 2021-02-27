Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Угорщини Янош Адер отримав першу дозу китайської вакцини Sinopharm проти Covid-19. Він закликав громадськість взяти з нього приклад.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання Hungary Today.
Виступаючи перед державними ЗМІ, президент закликав зареєструватися для вакцинації як можна раніше, а також з'явитися, щоб отримати укол, як тільки терапевт повідомить про це.
"Давайте довіряти нашим лікарям, нашій системі охорони здоров'я", - сказав президент Угорщини, додавши, що він сподівається, що "епідемія скоро залишиться позаду".
Топ коментарі
+20 Чайка Київ
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+19 Владимир Иванец
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+16 саша паламарчук
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Дякую приЗЕденту за піклування за Українців! Все саме краще він для нас везе усього світу!
президент 20 років XXI сторіччя, другий - комуняцький лідер перед падінням залізної завіси. І оба, як азіопці дружать з маоїсткими китайцями.
Что ты хочешь сказать своим постом? Я не понял, что я должен передать Пу?
Скільки китайці йому заплатили?
Петро Свиридович Голохвастий.
сиятро себе еще ничего под кожу не загнал?
"vaccination covid-19 by appointment only, no walk-ins"
мне тут же ответили - вы не попадаете в категорию на первостепеннку, де то июнь.
хотите вам пришлют месадж когда когда вы сможете сделать аппойнтмент?
я вас вас поставила на schedule.....
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
Зеленський, Степанов і кРадуцький повинні відповісти за цей жахливий ЗЛОЧИН , проти народу Украіни !
"Мудрий нарід" без Пороха здобув собі i безвіз, і Томос, і відродив армію ...
АЛЕ зараз, при ЗЕ, чомусь не може купити собі нормальної вакцини, а закупили якусь бурду 😏
Як же ж так?