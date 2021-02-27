Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей. ФОТОрепортаж

Українці завоювали шість медалей на 72-му міжнародному турнірі з боксу класу "А" Странджа-2021, який відбувався в Болгарії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в активі Олександра Хижняка золото. Український боксер у фіналі мав битися з росіянином Павлом Сосуліним, однак той не з'явився на бій. Для Хижняка ця перемога стала вже третьою поспіль на цьому турнірі.

В активі нашої збірної також три срібла. Нагороди здобули Анна Лисенко, Євген Барабанов і Цотне Рогава.

Бронзові нагороди заробили Юлія Циплакова і Максим Коц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії

Также читайте: Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону