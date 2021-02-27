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Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Українці завоювали шість медалей на 72-му міжнародному турнірі з боксу класу "А" Странджа-2021, який відбувався в Болгарії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в  активі Олександра Хижняка золото. Український боксер у фіналі мав битися з росіянином Павлом Сосуліним, однак той не з'явився на бій. Для Хижняка ця перемога стала вже третьою поспіль на цьому турнірі.

В активі нашої збірної також три срібла. Нагороди здобули Анна Лисенко, Євген Барабанов і Цотне Рогава.

Бронзові нагороди заробили Юлія Циплакова і Максим Коц.

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Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 01
Фото: UkrainianBoxingFederation

Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 02
Фото: UkrainianBoxingFederation

Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 03
Фото: UkrainianBoxingFederation

Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 04
Фото: UkrainianBoxingFederation

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Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 05
Фото: UkrainianBoxingFederation
Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 06
Фото: UkrainianBoxingFederation
Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 07
Фото: UkrainianBoxingFederation
Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 08
Фото: UkrainianBoxingFederation
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Топ коментарі
+12
а что там с рузьке витязем случилось?
обоссался что ли?

Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой.Источник: https://censor.net/ru/p3250525
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27.02.2021 22:13
+8
Якщо він Ломаченкова і Усікова не підтримує, тоді вітаю.
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27.02.2021 22:58
+7
він же сосулін)
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27.02.2021 22:14
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Хижняк... я такого баскетболіста пам'ятаю
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27.02.2021 22:11 Відповісти
Він помер.
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28.02.2021 03:03 Відповісти
Не знав. (
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28.02.2021 07:16 Відповісти
Хижняк мені найбільше подобався, ще за часів Українських Отаманів
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27.02.2021 22:11 Відповісти
а что там с рузьке витязем случилось?
обоссался что ли?

Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой.Источник: https://censor.net/ru/p3250525
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27.02.2021 22:13 Відповісти
він же сосулін)
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27.02.2021 22:14 Відповісти
а, - соснул значит..
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27.02.2021 22:15 Відповісти
як епітет "прой*бу" підійде)))
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27.02.2021 22:17 Відповісти
фінал крутезний... сосулін кацап не прийшов Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей - Цензор.НЕТ 5001
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27.02.2021 22:16 Відповісти
эх Сосулин.....
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27.02.2021 22:19 Відповісти
Зассулин !!!)))
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27.02.2021 22:24 Відповісти
А на нагородженя Сосулін вже прийшов!
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27.02.2021 22:43 Відповісти
Якщо він Ломаченкова і Усікова не підтримує, тоді вітаю.
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27.02.2021 22:58 Відповісти
Хижняк - уникум. Не мудрено, что кац зассал и сбежал с финала...
Там бы камня на камне не осталось бы.
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27.02.2021 23:15 Відповісти
Теж адепт ПРЦ і узкого міра?
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28.02.2021 08:49 Відповісти
сцикуліни нехай продовжують сцятись в масквабаді
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28.02.2021 11:00 Відповісти
Бокс это тяжелый вид спорта, нужно иметь большую выдержку и очень много тренироваться, у меня не хватило сил, поэтому увлекся азартными играми читал на сайте Вегас Гранд казино про преимущества игры на реальные деньги и теперь зная все нюансы играю в свое удовольствие и поднимаю крупные суммы призовых.
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01.07.2021 09:59 Відповісти
 
 