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Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Рівненщині 35-річний чоловік убив свого товариша, приревнувавши співмешканку. На момент інциденту в сусідній кімнаті перебувало троє маленьких дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції області, до 35-річного жителя села Крилів Рівненського району приїхав погостювати його 37-річний товариш із Хмельницької області.

26 лютого з цієї нагоди розпивали спиртні напої.

"Близько 19:00 між господарем і гостем виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Під час сутички 35-річний чоловік спочатку завдав один удар по голові поліном 37-річному, а потім вдарив його кухонним ножем у шию", - йдеться в повідомленні.

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Медики швидкої врятувати чоловіка не змогли. Він помер на місці події.

35-річного жителя села Крилів затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 КК.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що так вчинив через ревнощі до своєї 35-річної співмешканки.

У пресслужбі поліції додають, що сім'я неблагополучна і виховує трьох малолітніх дітей, які на момент скоєння злочину перебували в іншій кімнаті.

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Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція 01
Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція 02
Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція 03
Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція 04

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Топ коментарі
+10
Пили - не допили, тетку не поделили, несколько раз ржавым кухонным ножиком. Классика алкогольного угара.
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28.02.2021 01:05
+9
Пить Aллах не велит не умеющим пить,
С кем попало, без памяти смеющим пить,
Но не мудрым мужам, соблюдающим меру,
Безусловное право имеющим пить.
Омар Хаям.
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28.02.2021 01:08
+7
Нищебродская бытовуха.
90% всех умышленных убийств в криминальных сводках.
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28.02.2021 01:05
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Сожительницу оставил для дальнейшего сожительствования? Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 1954
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28.02.2021 00:59 Відповісти
Сцук...
Во первых - у меня нету ТАКИХ друзей
А во вторых - сколько надо мозга,что б к такому поехать?
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28.02.2021 01:01 Відповісти
это люмпены
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28.02.2021 11:52 Відповісти
Пили - не допили, тетку не поделили, несколько раз ржавым кухонным ножиком. Классика алкогольного угара.
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28.02.2021 01:05 Відповісти
Нищебродская бытовуха.
90% всех умышленных убийств в криминальных сводках.
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28.02.2021 01:05 Відповісти
Пить Aллах не велит не умеющим пить,
С кем попало, без памяти смеющим пить,
Но не мудрым мужам, соблюдающим меру,
Безусловное право имеющим пить.
Омар Хаям.
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28.02.2021 01:08 Відповісти
Вино - на радість нам дано
Якщо знати:
Де. З ким. Коли. Скільки
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28.02.2021 01:11 Відповісти
Ты смотри... И в таких лачугах кипят шекспировские страсти.
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28.02.2021 01:16 Відповісти
только там и кипят, большие квартиры обычно тихие...
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28.02.2021 08:48 Відповісти
На ґрунті алкоголю більшість побутових злочинів і смертей.
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28.02.2021 01:20 Відповісти
Бомжатник какойта
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28.02.2021 01:42 Відповісти
Опять аваковская полиция что-то скрывает и рапортует о скором раскрытии убийства. Мол дело обычное, житейское: выпили, закусили, поленом по голове, ножом в шею... А проверялась ли версия, что гость во время застольной беседы высказывал антиукраинские взгляды? И не приставал ли он к сожительнице хозяина на русском языке?
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28.02.2021 02:08 Відповісти
А проверялась ли версия, что гость во время застольной беседы высказывал антиукраинские взгляды? И не приставал ли он к сожительнице хозяина на русском языке?

Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 4000
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28.02.2021 06:51 Відповісти
А хіба правильно =из-за= ? Чи все-таки =из= ?
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28.02.2021 03:02 Відповісти
Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 1449
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28.02.2021 05:44 Відповісти
"Для дома, для семьи" (с) Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 6986
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28.02.2021 05:46 Відповісти
Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 6995
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28.02.2021 06:42 Відповісти
не помешало бы фото объекта ревности.
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28.02.2021 06:59 Відповісти
арийская внешность..так ничего..но жить с такой прической в совецкой росии не рекомендуется! будем брить НАГОЛО!
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28.02.2021 08:04 Відповісти
Та да.ХЗ кто у неї стиліст,але йому двійка.Адже майже зразу кидається ввічі,що колір її очей не пасує до кольору одягу.Та і зачіску можливо треба було зробити коротше,аби підкреслити її чудові брови. Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція - Цензор.НЕТ 5214
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28.02.2021 08:48 Відповісти
Ах, боярыня! Красотою лепа, червлёна губами, брoвьми союзна...(с) Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 4277
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28.02.2021 08:09 Відповісти
Тибальд и Ромео. Житель Ривненщины из-за ревности убил приятеля, - полиция - Цензор.НЕТ 864
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28.02.2021 07:40 Відповісти
всё зло - от водки и баб Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція - Цензор.НЕТ 2380
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28.02.2021 08:45 Відповісти
Это замкнутий круг,если каждое утро видишь такую бабу. Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція - Цензор.НЕТ 1561
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28.02.2021 08:50 Відповісти
Чому кухонні ножі не заборонені і автомобілі на заборонені? Адже не стілецькою зброєю вбивають, а 90 відсотків всіх вбивств це побутовухи з кухонним ножем. Що там Геращенко? Може для кухоних ножів потрібні бронесейфи прикручені до стінок будинкуів, і раз в рік мусорня буде їх перевіряти, як і авто в гаражах.
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28.02.2021 09:26 Відповісти
А МОГ БЫ ПУТИНА ТАК ВАЛЬНУТЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ ЕГО РОДСТВЕННИКОВ !)
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28.02.2021 10:46 Відповісти
Шо божественные письки с мальчишками творят)
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28.02.2021 15:33 Відповісти
Ну а теперь заменят трое по 37. Идиот..
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28.02.2021 20:50 Відповісти
 
 