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На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У суботу, 27 лютого, ввечері в Мелітопольському районі Запорізької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої дві людини загинули і ще дві постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції Запорізької області.

Інцидент стався на автодорозі "Харків-Сімферополь" у Мелітопольському районі. Водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя в напрямку селища Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху і влетів у Toyota Tundra.

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Audi А6 загинули на місці події. Ними виявилися чоловіки віком 47 і 46 років із Якимівки.

Водій і пасажир іншого автомобіля, жителі Мелітополя віком 52 і 54 роки, зазнали тілесних ушкоджень. Їх відвезли в місцеву лікарню.

Дивіться також: ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху та почали досудове розслідування.

На трасі Харків-Сімферополь під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули 01
На трасі Харків-Сімферополь під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули 02
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Топ коментарі
+17
тундра крепкая.. развалить об себя ауди... да уж
а была бы тойота попроще а не рамник-пикап - исход был бы совсем другой
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28.02.2021 12:00
+9
Знайшов кого порівнювати. Проспись!
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28.02.2021 14:33
+7
То була Секвоя
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28.02.2021 12:32
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тундра крепкая.. развалить об себя ауди... да уж
а была бы тойота попроще а не рамник-пикап - исход был бы совсем другой
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28.02.2021 12:00 Відповісти
мдаа.. влетать в рамный джип, это без компромисов самоликвилация..
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28.02.2021 12:13 Відповісти
Навіть не сумнівався що загиблі їхали в ауді, в такий грузовик як "тундра" влетіти не найкраща ідея.
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28.02.2021 12:15 Відповісти
Когда то на моих глазах Волга влетела в 130-й Зил.
Зил отскочил назад метров на пять вообще без видимых повреждений.
В Волге от передка вообще ничего не осталось
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28.02.2021 12:18 Відповісти
Кузьма по6иб в такой же Тундре. С молоковозом ГАЗ.
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28.02.2021 12:21 Відповісти
То була Секвоя
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28.02.2021 12:32 Відповісти
Разница в автомобилях лишь в том,что секвоя пасажир полный ,а тундра с багажником дупель кабина.но колесная база и рама идентичны
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28.02.2021 14:11 Відповісти
В Секвойе рамы нет - там несущий кузов - это по сути большой кроссовер
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01.03.2021 04:42 Відповісти
Кузьму убили.Как и Черновола.
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28.02.2021 14:12 Відповісти
Знайшов кого порівнювати. Проспись!
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28.02.2021 14:33 Відповісти
Я бы все таки не сравнивал талантливого шоумена и многолетнего диссидента, сидевшего по лагерям за идею. Черновил был конкурентом Кучмы на выбрах, а Кузьма кому дорогу перешел, выступая на корпоративах?
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28.02.2021 14:54 Відповісти
Интервью его послушай, песни и думаю сам допетраешь за что его жизни лишили.
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28.02.2021 16:04 Відповісти
Ну, ладно, харош стебатся. Вон Пояркова послушай, Кузьма по сравнению даже с ним-мальчик пионэр со скрипкой.. А Поярков еще оочень толерантен!
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28.02.2021 16:45 Відповісти
Зеленый?
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28.02.2021 16:47 Відповісти
Ватой был умеренной. Царство небесное
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28.02.2021 23:20 Відповісти
Кузьма был бы большим конкурентом Зеленскому. И в отличии от Притулы специально пошел бы на выборы , притопить Зедюленского... А так как Зеленкого готовили не один год, это тоже просчитали
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02.08.2021 00:04 Відповісти
С какого бодуна какой то Кузьма мог стать "конкурентом" Зеленского? Кому он на передок бы упал? Голоборотько был заточеной и просчитаной технологией для людей-тупарей без малейшего признака критического мышления. Идею с Галабаротькой полностью финансировала РФ, через Коломойского, в надежде, что артист, ничего не смыслящий в жизни быстенько сдаст Украину на милость победителю. Кто бы за свои деньги придумал и финансировал параллельную мощную технологию с участием Кузьмы? России было достаточно одного Галабаротька. А Кузьма рылом даже для этого не вышел.
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02.08.2021 00:25 Відповісти
Ну звісно вбили ! Навіть відомо хто. Звичайне перевищення швидкості !
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28.02.2021 19:08 Відповісти
кузя ехал на белой секвойе...(((
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01.03.2021 00:57 Відповісти
mv+MV=RIP
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28.02.2021 12:29 Відповісти
Быстро едешь - медленно понесут.
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28.02.2021 12:35 Відповісти
я теж на Ауді 6 в 2007р приблизно в тому ж місці зустрівся з Москвичом, що вискочив на мій ряд, правда по дотичній...
В мене декілька подряпин і синці від подушок, в москвичі - відро крові, поломані ноги руки, чуть голови не повідривало.
Так місцеві мажорчики з дискотеки повертались....
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28.02.2021 12:38 Відповісти
так, для незнающих тундра vs ситроен с4

На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 1418
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28.02.2021 12:40 Відповісти
тундра vs фиат 500

На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 2047
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28.02.2021 12:42 Відповісти
Той Ауді до Тундри як до Києва рачки, а от шляхи нам залишились від совка ніякі -
у більшості випадків один шлях з полосою у два боки руху, і це брєд На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули - Цензор.НЕТ 7926
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28.02.2021 13:51 Відповісти
Тундра звісно автомобіль крепкий !
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28.02.2021 19:09 Відповісти
передки оба разхерачило будь здоров..- но рама есть рама..
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01.03.2021 01:02 Відповісти
 
 