Українці 22-х і 24-х років загинули в ДТП у Польщі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
У неділю близько першої години ночі за київським часом у Любліні на сході Польщі у ДТП загинули двоє громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на місці загинув 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні.
Зазначається, що трагічна подія сталася на одній із вулиць міста. З невідомих причин автомобіль Volkswagen Passat вилетів із дороги і вдарився боком у дерево. Удар був настільки сильним, що чоловіки загинули на місці.
Дорога в місці аварії була заблокована кілька годин. Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.
Топ коментарі
+14 Анна Бандерка
показати весь коментар28.02.2021 15:10
+8 Aer Bore
показати весь коментар28.02.2021 15:37
+6 Наталья Киенко
показати весь коментар28.02.2021 14:47
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Будь ласка, зачекайте...
Вот такие шумахеры переносят грустную статистику ДТП с Украины в ближнее зарубежье,
а потом удивляемся почему нас в Европе "недолюбливают"..
А технічна несправність як причина, в голову не прийшла, одразу Шумахера згадала, то згадай, де саме він розбився.
Стаття про трагедію, де розбились 22 та 24 річні, а це горе для батьків... То навіщо весь цей бруд та домисли, якщо ще не має висновків експертів?
Та чому пишеш, що був? Ти й зараз там, судячи по ІР ?
Поэтому хорошо, что убились сами, а не убили невинных людей
Добре що не вбили нікого. Жалко пасажира, щеб жити й жити. Не сідайте з ідіотами у авто!
если б не тачило и ...понты
Кстати, сегодня еще один отлетался.