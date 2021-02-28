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Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У неділю, 28 лютого, на адмінмежі в Херсонській області активісти запустили в бік окупованого Росією Криму прапор України з посланнями для жителів півострова. Акція присвячена Дню опору російській окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в "Кримському домі" в Києві. Всі охочі приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 01

Також читайте: В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу"

"Діти писали: "Крим – Україна", "Крим буде Україна". До мене зверталися з Туреччини, з Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів", – зазначив Ісмаїл Рамазанов.




Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 02

За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров.

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

"Я щоразу під час таких акцій нагадую, що досі залишаються в полоні політв'язні, які чекають звільнення. І в ці дні ми є голосом тих хлопців, які зараз борються в умовах неволі за свої права, за Україну, за нас усіх" , - додав Рамазанов.

Також читайте: Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 03

Сам прапор, розміром 20 на 6 метрів, пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова. "Я переселенка з Ясинуватої і для мене це особливе заняття - це біль за втраченим і домом, і роботою, і друзями, і рідними. Це повага до рідного прапору, рідної історії, рідної держави. Це впевненість в перемозі, в майбутньому, в поверненні українських земель", - сказала жінка.

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 04

Прапор запустили в Крим на повітряних кулях з Каланчака.
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Топ коментарі
+13
ты сомневаешься,лаптеногий? Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 8974а ведь уже скоро...
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28.02.2021 17:36
+10
Крим -Україна!
путен - скатина !
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28.02.2021 16:36
+8
КРЫМ - ЭТО УКРАИНА !!!
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28.02.2021 16:39
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Сильно.
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28.02.2021 16:28 Відповісти
Та да. Сила так и прет.
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28.02.2021 16:40 Відповісти
Надо больше и чаще!
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28.02.2021 16:52 Відповісти
Запустилм ПРЯПОР..... І настане таки звіздєц ненависній Путлєровській Ерефії!!!!!!!!
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28.02.2021 16:56 Відповісти
ты сомневаешься,лаптеногий? Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 8974а ведь уже скоро...
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28.02.2021 17:36 Відповісти
Вила завжди переможуть курку Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 222
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28.02.2021 21:51 Відповісти
ти забув капс включити і жирний шрифт... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 3429
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28.02.2021 18:08 Відповісти
Може сильно, а може і ні......але у кацапів від цього підгорить...потрібно було пляшку води до прапора поцепити, щоб зрадники горло перегризли за неї одне одному Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 876
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28.02.2021 18:07 Відповісти
+++ Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 4037
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28.02.2021 19:06 Відповісти
Я більше літра за день не наллю.... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 2767
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28.02.2021 21:52 Відповісти
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 4502
Так, треба було б і пляшку води с миш'яком до прапора почепити,
щоб і прокляті кремлівські окупанти - загарбники всі передохли!
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01.03.2021 05:11 Відповісти
У нас сильней - цветы дарили. правда, только поначалу.
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28.02.2021 20:26 Відповісти
Ветер, хоть, в нужную сторону дул? Активисты запустили с админгрницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма - Цензор.НЕТ 9535
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28.02.2021 16:31 Відповісти
Крим -Україна!
путен - скатина !
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28.02.2021 16:36 Відповісти
Не спрацює
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28.02.2021 16:38 Відповісти
А Рефат присутствовал?
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28.02.2021 16:39 Відповісти
КРЫМ - ЭТО УКРАИНА !!!
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28.02.2021 16:39 Відповісти
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 3728
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28.02.2021 16:42 Відповісти
нуачо?скрепно жыж Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9955
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28.02.2021 17:37 Відповісти
символічно Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 891
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28.02.2021 18:10 Відповісти
Ха-ха-ха-хаа-ха ...
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28.02.2021 18:42 Відповісти
Це як компенсація за невиконанні за 2020 оборонні програми? Звичайно кульку дешевше запустити ніж ракету Нептун.
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28.02.2021 16:43 Відповісти
Крым Украина!- такой билбордпоявился в Одессе на Генуэзской на повороте к рассейскрму консульству.
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28.02.2021 16:43 Відповісти
практического толка от этого ноль
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28.02.2021 16:47 Відповісти
а че? галочку поставят на пути возврата крыма, шарики по смете через прозоро и заработать можно
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28.02.2021 16:50 Відповісти
Красиво. Главное, чтобы "на той стороне" оценили.
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28.02.2021 16:48 Відповісти
Надо еще направление ветра проверить
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28.02.2021 16:50 Відповісти
та и тут ,еа цензоре уже заценили... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 545.вот как пердаки полыхают,мол ничонидаст,биспалезна
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28.02.2021 17:38 Відповісти
Не то, чтобы бесполезно - как минимум, повышает моральный дух проукраинского населения Крыма. Но только такими акциями окупанта не выгонишь.
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28.02.2021 23:08 Відповісти
оцінять і обісруться Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 4281
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28.02.2021 18:11 Відповісти
в записке должно было быть написано - воду дадим когда вышвырнете последнего кацапа.....
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28.02.2021 16:49 Відповісти
Молодцы!
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28.02.2021 16:50 Відповісти
Вот же нехрен людям делать... Лучше бы за это впустую потранное бабло купили какой-нибудь сироте комнату
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28.02.2021 16:50 Відповісти
Х.йлу ?
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28.02.2021 16:52 Відповісти
де вони бабки беруть на таку херню?
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28.02.2021 16:54 Відповісти
с кацапни стригут Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 3445
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28.02.2021 17:39 Відповісти
Вот именно,что с посланиями. Кроме пары десятков тысяч там всех можно смело посылать нах в тундру. На родину предков.
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28.02.2021 16:56 Відповісти
Перемога
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28.02.2021 16:59 Відповісти
Залишилося запустити пляшку з посланням усередині в той канал. І насцяти вслід. Хай пливе.
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28.02.2021 17:06 Відповісти
До Донбасса Крым не вернуть. 🤔 Так что в начале Донбасс, затем Крым.
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28.02.2021 17:19 Відповісти
х\з как оно времья волну погонит.?Совок в одночасье рассыпался
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28.02.2021 17:36 Відповісти
давай подалью ручким перца к терпентину, э лаптеноги, вы этому гондоше гражданство дали, ваш ионутуй член фоткалься с ним, ведь так! А вот он теперь рекламировал Украинкии бронетранспортёр на выстовке Абу Даби, не ну ясное дело, не фанерную арматушку рекламировать же. Да да, я об некудашным актёришке Сигaле, но оплеуху он таки вам дал смочную.

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 8851
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28.02.2021 17:20 Відповісти
Актёр Стивен Сигал лично представил украинскую бронированную амфибию
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28.02.2021 17:51 Відповісти
Манили -заманювали Сігала в Лаптестан , та все -рівно він показав хвіст ординцям ...
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28.02.2021 18:47 Відповісти
Ну он ещё так себе, а вот это являеться в серьёз популярным, но как рванул из рашки аж без оглядки, да ещё добавил - если ещё раз захочу побывать на расие, просто поиду в свой сарай и побудет некоторое время - до границы

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9992

радость что пересёк границу и уже в свободном мире

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9495
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28.02.2021 19:06 Відповісти
"Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для жителей захваченного Россией Крыма." - летом Зеленский запустит воду для жителей захваченного Россией Крыма.
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28.02.2021 17:24 Відповісти
не запустить.. Джо все контролює Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 755
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28.02.2021 18:12 Відповісти
По каналу, воду уже пускать нельзя, он в не рабочем состоянии.
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28.02.2021 19:12 Відповісти
Жаль шо нельзя так ещё сделать : будучи студентами , наполняли " изделия № 2 " питьевой водичкой из крана и бросали их с пятого этажа общаги на абитуриентов . )) .
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28.02.2021 17:38 Відповісти
Ах ты кацап ! Воду хочешь нашу так поставлять ! ))
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28.02.2021 17:46 Відповісти
Кацап , днепровской воды вам не видать , - крутитесь на " своей " ) . А её всё меньше и меньше ) . Почему-то вспомнилась брестская крепость , где руский зольдат лезет с протянутой каской до воды ... , и погибает . )))
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28.02.2021 18:22 Відповісти
Наивный конечно жест. Но такова славянская душа. Если так легче. Верить в чудо.И совершать какие то магические действия.которые приведут возможно к положительному результату. В этом и отличие западного человека от нас.Да-да. Он бы не стал запускать шаров после захвата. Но отстоял бы уже прибывших американцев в Феодоссию.Которые хотели там базу свою построить.Отстоял бы от кучки проплаченных бомжей,нанятых комуняками. И ему бы не пришлось потом пускать шарики. Потому,что не нужно было бы. Гриценко кажется был инициатором тогда,приезда их. Но тоже не доделал и не предусмотрел провокаций кацапов...
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28.02.2021 17:44 Відповісти
Где вас, таких, рожают..?
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28.02.2021 18:16 Відповісти
. На росии вестимо . Вместо того чтобы бабам платить , чтоб рожали активней , платят всяким выб .. ядкам , чтоб ср..али свою пропаганду по всему миру .
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28.02.2021 18:31 Відповісти
Китайцы уже всех руских баб поимели шоб выплодить свою законную дальнавосточную республику ? ))
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28.02.2021 18:37 Відповісти
Нифига - Зеленый Клин -наш /к президенту отношения не имеет/.... Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 9900
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28.02.2021 21:59 Відповісти
Хрєново там тим крисякам без води та туристів. Зато руськємір!) Насолоджуйтесь, хузебіли!)
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28.02.2021 17:47 Відповісти
такое правильное слово "послание", в данном контексте.. посылаем предателей далеко и надолго..
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28.02.2021 18:08 Відповісти
Типилы, мля...
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28.02.2021 18:15 Відповісти
Сколько народных денег списали на "суперакцию"?
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28.02.2021 18:23 Відповісти
Ещё банковские кредиты придётся возвращать , - так шо бейтесь головой о камни с неба )) .
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28.02.2021 18:45 Відповісти
Порадовало, вернее вспомнилось детство. Мы, школьниками, закладывали, возле школы, "Послание в будущее". Начиналось типа: "Вы уже живете при коммунизме...."))) Школу уже снесли, и эту стелу завалили....
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28.02.2021 19:20 Відповісти
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 6088
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28.02.2021 19:48 Відповісти
Каждый год в одно и то же время, в одном и том же месте ждут встречного ветра, и запускают один и тот же флаг!
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28.02.2021 19:48 Відповісти
Краплю камінь довбе....
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28.02.2021 22:01 Відповісти
Крапля
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28.02.2021 22:02 Відповісти
Нужно было еще клоуна повешенного отправить.
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28.02.2021 22:41 Відповісти
Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 213
Так, треба було б і пляшку води с миш'яком до прапора почепити,
щоб і прокляті кремлівські окупанти - загарбники всі передохли!
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01.03.2021 05:15 Відповісти
А можна увесь крим замипати гумою від кульок? таким шаром десь 10-15 см. Думаю, це би точно кацапам життя спаскудило би!
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01.03.2021 09:19 Відповісти
Вне всяких сомнений Россия "хапнула" Крым в нарушение норм международного права (конкретно - подписанных Ельциным Беловежских соглашений) и нарушив при этом Библейскую заповедь "не укради". Но ведь в той же Библии есть и такое наставление (недословно) - надлежащим образом оберегай своё имущество, чтобы не искушать ближнего на кражу. Пусть тот, кто ни разу в жизни не спёр то, что "плохо лежало" первым бросит в меня камень. Украина однозначно ненадлежащим образом занималась Крымом, отчего Крым "плохо лежал" в Украине. Лично среди меня информация о том, что Россия основательно готовит в той или иной форме отторжение Крыма, распространилась ещё в 2005(!) году, т.е. на втором году каденции Гнусавого Мессии, которому, видать, за "любими друзями" и "трипільськими черепками" было не до Крыма. А поскольку к вопросам гос.безопасности я никакими краями, стало быть, СБУшная контрразведка знала об этом весьма подробно. Отсюдова вывод - Украина ПРОСРАЛА Крым. И какими же жалкими теперь выглядят: камлание "Крым наш", дурацкие "Крымские платформы" и "Ялтинские стратегии", всякие "Артеки" под Киевом и в Карпатах и прочие бестолковые придумки. Теперь вот этот флаг на шариках. Надо было бы ещё замутить фестиваль тематических рисунков мелом на асфальте. Ну просто "детский лепет на зелёной лужайке"©.
Сейчас уместней думать не о Крыме, а о десятках (если не сотнях) тысяч обладателей Румынских и Венгерских паспортов на Галичине, о том, что Польша, хотя пока и не выдаёт свои паспорта, но при въезде собирает все данные, достаточные для мгновенного оформления польского паспорта. Эти ж мероприятия стоят денег, а потому делаются не забавы ради и рано или поздно "выстрелят". А падлючее ЗЕ-шапито вместо противостоять этой проблеме, зарегистрировало законопроект о легализации второго и более гражданств.
Плохо кончится, родные...
Опять флаги на шариках запускать?
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01.03.2021 09:55 Відповісти
 
 