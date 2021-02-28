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Маріуполь (2820) Нацполіція (13932) вбивство (2876)

Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Маріуполі розслідують обставини насильницької смерті 23-річного хлопця і 19-річної дівчини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.

За інформацією поліції, тіла знайшов господар квартири 27 лютого. На них виявили ознаки насильницької смерті.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба Маріупольського районного управління.

Було встановлено, що тіла загиблих належать жінці, 2002 року народження, і чоловіку, 1998 року народження.

За фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 01
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 02
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 03
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 04
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Топ коментарі
+15
"умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет."

У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире. Спасибо мерзавцу портнову..
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28.02.2021 17:44
+14
Ищите второго #быря "женщины 2002 года рождения".
И дело быстро раскроется.
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28.02.2021 17:41
+11
Якщо дивитися кацапські детект. серіали, то можна і всю свою родину перебити, перевішати та перестріляли.

Природно, що жаль цих у минулому молодих людей, якщо вони до того ж не сепаратисти.
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28.02.2021 17:26
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Загадочно шо привели кого-то, а потом поругались и он теперь возможно:

\\\\\от десяти до пятнадцати лет.\\\\\\

Так можно кому-то дать(тому кто хочет сесть, ну, АУЕ или прочая дрянь) 50к. евро, убей мол конкурентов(и/или врагов) - отсидит 10 лет и выйдет с баблом.
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28.02.2021 17:21 Відповісти
Уверен, что мэр Мариуполя возьмёт под личный контроль это преступление и убийцы предстанут перед законом.
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28.02.2021 17:23 Відповісти
Что-то я не нашёл твой коммент под этой новостью.
Аааа...
Был занят?
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28.02.2021 17:26 Відповісти
Якщо дивитися кацапські детект. серіали, то можна і всю свою родину перебити, перевішати та перестріляли.

Природно, що жаль цих у минулому молодих людей, якщо вони до того ж не сепаратисти.
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28.02.2021 17:26 Відповісти
Кацапы везде.
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28.02.2021 17:27 Відповісти
Їх там як собак. І спробуй доведи чи поясни, що нічого нормального від кацапів не дочекатися.
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28.02.2021 17:30 Відповісти
Ага...
Кацапы везде и вокруг? Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5426
Я правильно тебя понял?
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28.02.2021 17:34 Відповісти
То я поквапився.
Уточнення:
Тих, кому "русскій мір" до вподоби.
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28.02.2021 17:35 Відповісти
хороводят...и челюсти у них...
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28.02.2021 18:03 Відповісти
Да. Так же,как и гавно.
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28.02.2021 18:18 Відповісти
Не повезло тебе. Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9861
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28.02.2021 18:47 Відповісти
Зато тебя хорошо возят в цистерне ассенизатора.
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28.02.2021 20:05 Відповісти
Ищите второго #быря "женщины 2002 года рождения".
И дело быстро раскроется.
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28.02.2021 17:41 Відповісти
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9801
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28.02.2021 18:43 Відповісти
"умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет."

У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире. Спасибо мерзавцу портнову..
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28.02.2021 17:44 Відповісти
и всему правительству рьігьіАналов.
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28.02.2021 19:08 Відповісти
Ну и законы, убил человек пять, получи от 10 до 15-ти лет. А там гляди под амнистию попадёшь, или за хорошее поведение раньше выпустят. Убивай - не хочу!!!
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28.02.2021 19:32 Відповісти
ОTierreбьє, чому ти таке тупе, це риторичне питання, яке не потребує відповіді. Яким боком Портнов, співавтор Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, до Кримінального кодексу України, 2001 року, бо міру покарання визначає саме КК, а не КПК. Але де це комусь ОTierreбью знати.
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28.02.2021 23:13 Відповісти
звиздёж...((- на цензоре слухают брех недоученных ментов...= до 15-шки за умышленное убийство; двух, и более лиц- тяжкая часть статьи = до пожизни...)))
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01.03.2021 02:24 Відповісти
Если они открыто кацапились, то могли и нарваться. Не метод скажите, ну так другого способа противодействия нет.
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28.02.2021 17:44 Відповісти
соболезнование родителям..
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28.02.2021 18:13 Відповісти
Откуда, и почему взялась тема кацапов. Чет не уловил.
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28.02.2021 19:36 Відповісти
та то просто чтоб на вентилятор накинуть)
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28.02.2021 19:44 Відповісти
Это ответка за то, что на Ривненщине хозяин зарезал пришедшего на выпивку гостя, другой пьяный долбодятл размазал об отбойник двоих пешеходов, а на Львовщине собака принесла в дом человеческую ногу. Вы ж понимаете, это кацапы, русский мир, Кривой Рог...
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28.02.2021 22:36 Відповісти
Понял. Не отвечай.
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28.02.2021 23:42 Відповісти
А довічно тоді за що дають Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5938
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28.02.2021 20:07 Відповісти
За угрозі Бубочке или оскорбление Авакова, ну или за участие в АТО/ООС...(((
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01.03.2021 01:59 Відповісти
Тупий закон, пише "від 10 до 15 або довічне".
Щоб суддя міг вирішити чи достатньо йому занесли.
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01.03.2021 03:18 Відповісти
Маріамполь, знову Маріамполь...




UA_nna

@ua_nna


Дуже прошу РОЗГОЛОСУ та ретвіт!!
на прохання Л.Міляєвої, професора,доктора мистецтвознавства, мами Леся Подерв'янського Прочитайте уважно, будь ласка!!
В двох словах - С.Тарута хоче за допомогою хитрих схем привласнити унікальну українську ікону 12ст, пам'ятку світового значення!

Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9409
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28.02.2021 20:47 Відповісти
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7539
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28.02.2021 20:48 Відповісти
В своё время "канава Таруты" спасла всю Украину от русской навалы с востока а народ от порабощения. Так почему бы не отдать ему эту икону в знак благодарности, а взамен написать с Таруты икону и организовать к ней паломничество. Уверена люди оценят такую схему и вознесут хвалу!
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01.03.2021 03:19 Відповісти
 
 