Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Маріуполі розслідують обставини насильницької смерті 23-річного хлопця і 19-річної дівчини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.
За інформацією поліції, тіла знайшов господар квартири 27 лютого. На них виявили ознаки насильницької смерті.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба Маріупольського районного управління.
Було встановлено, що тіла загиблих належать жінці, 2002 року народження, і чоловіку, 1998 року народження.
За фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Будь ласка, зачекайте...
\\\\\от десяти до пятнадцати лет.\\\\\\
Так можно кому-то дать(тому кто хочет сесть, ну, АУЕ или прочая дрянь) 50к. евро, убей мол конкурентов(и/или врагов) - отсидит 10 лет и выйдет с баблом.
Аааа...
Был занят?
Природно, що жаль цих у минулому молодих людей, якщо вони до того ж не сепаратисти.
Кацапы везде и вокруг?
Я правильно тебя понял?
Уточнення:
Тих, кому "русскій мір" до вподоби.
И дело быстро раскроется.
У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире. Спасибо мерзавцу портнову..
Щоб суддя міг вирішити чи достатньо йому занесли.
UA_nna
@ua_nna
Дуже прошу РОЗГОЛОСУ та ретвіт!!
на прохання Л.Міляєвої, професора,доктора мистецтвознавства, мами Леся Подерв'янського Прочитайте уважно, будь ласка!!
В двох словах - С.Тарута хоче за допомогою хитрих схем привласнити унікальну українську ікону 12ст, пам'ятку світового значення!