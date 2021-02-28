П'яний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У суботу, 27 лютого, близько 21:20 в с. Жобрин Рівненського району Рівненської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
"Водій автомобіля Audi A6-33-річний житель Рівного, рухаючись вул. Лісовою у напрямку місцевого санаторію, не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну арку закладу. В результаті ДТП важких травм зазнали двоє пасажирів - 35-річні жителі. Вони загинули на місці", - йдеться в повідомленні.
Водій автомобіля, за даними поліції, був п'яний.
Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від п'яти до десяти років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
За вбивство двох пасажирів має сісти водятл.
Хоч таким чином природний відбір працює)
І очі не бачили, куди їхали.
Ще й не почули відповідного повідомлення про кінець маршруту.
Водій проспиться - розповість.