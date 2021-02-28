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П'яний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У суботу, 27 лютого, близько 21:20 в с. Жобрин Рівненського району Рівненської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

"Водій автомобіля Audi A6-33-річний житель Рівного, рухаючись  вул. Лісовою у напрямку місцевого санаторію, не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну арку закладу. В результаті ДТП важких травм зазнали двоє пасажирів - 35-річні жителі. Вони загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Водій автомобіля, за даними поліції, був п'яний.

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Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Пяний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів 01
Пяний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів 02
Пяний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів 03
Пяний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів 04
Пяний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів 05
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Топ коментарі
+15
Залежить від розміру банківського рахунку і наявності впливових друзів чи родичів.
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28.02.2021 18:31
+8
А якби хтось ще на крилечку стояв ?
За вбивство двох пасажирів має сісти водятл.
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28.02.2021 18:22
+8
называется - сообразили на троих
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28.02.2021 18:23
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а тот что у руля ничего
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28.02.2021 18:22 Відповісти
как у Высоцкого - только который в гробу - ничего
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28.02.2021 18:25 Відповісти
П'яний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів - Цензор.НЕТ 7279
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01.03.2021 02:32 Відповісти
А якби хтось ще на крилечку стояв ?
За вбивство двох пасажирів має сісти водятл.
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28.02.2021 18:22 Відповісти
Залежить від розміру банківського рахунку і наявності впливових друзів чи родичів.
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28.02.2021 18:31 Відповісти
А якщо мєнт - взагалі нічого йому не буде
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28.02.2021 19:55 Відповісти
Моя б воля ямїх розбірав би на органи і допомога в тим хто хоче жити.Пяний за кермом це має бути кримінальна стаття мінімум рік в тюрмі а якщо вбив когось на органи без винятку депутат мер суддя прокурор і т д
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28.02.2021 19:11 Відповісти
Барышевский суд порешает😁
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28.02.2021 19:47 Відповісти
называется - сообразили на троих
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28.02.2021 18:23 Відповісти
Рука тянется поставить лайк.
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28.02.2021 18:28 Відповісти
Зачем сели к пьяному? Или такие же были? Хоть в масках то были?
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28.02.2021 18:28 Відповісти
Головне, що поза авто ніхто не постраждав- а ці отримали те, що мали отримати.
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28.02.2021 18:33 Відповісти
ты еще называешь себя нормальным
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28.02.2021 18:38 Відповісти
Valet Valet - а,что у меня должно быть сострадание к любителям бубочки ? Да чем им хреновей, тем для меня лучше
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28.02.2021 18:41 Відповісти
ты больной
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28.02.2021 18:42 Відповісти
Valet Valet - при чем здесь....Объясняю, что лично для меня, что любитель ***** и рускаво мира, что любитель Зе - однохерво. Что тут не понятного ?
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28.02.2021 18:45 Відповісти
Аlex Firman, якщо тебе так торкнуло на грунті Зеленського, це твоя особиста проблема, яка не стосується данної новини. Загубися.
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28.02.2021 18:52 Відповісти
Мене, це не торнуло абсолютно. Просто я знущаюсь над цим Valet Valet. Він вчора стогнав, что два рази Ковідом перехворів, певно по мозгам добре бахнуло
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28.02.2021 18:59 Відповісти
Воно реально хворе. Не чіпай - і воно не смердітиме.
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28.02.2021 20:53 Відповісти
Алєкс, тобі і уві сні зелебоби ввижаються? Тоді мерщій до лікаря. Хоча, з огляду на твої нервові конвульсії, тобі допоможе лише евтаназія.
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28.02.2021 21:53 Відповісти
шо за мода у писаки підбірати синоніми до деталей, що описуютья: у заголовку ограждєніє, у протоколі поліції - стіна.
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28.02.2021 18:49 Відповісти
П'яний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів - Цензор.НЕТ 8089ну что ты там видишь ?
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28.02.2021 18:49 Відповісти
Отредактируй пиксели
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28.02.2021 18:52 Відповісти
дядя Лапоть ты дурак ?
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28.02.2021 18:54 Відповісти
там только один слой
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28.02.2021 19:00 Відповісти
а що там бачити, (D F Р) явно не юа реєстрація.....це ***** в руках довбооба
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28.02.2021 19:28 Відповісти
еще один с глюками
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28.02.2021 19:45 Відповісти
глюками ?? Ви б спочатку на свої номера глянyли там 3амазано може бути хоч АА 0001 АА, головне те що на синьому фоні не ЮА, а 1(одна) літера. Ви Бляхер ? тоді все ясно.
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28.02.2021 19:53 Відповісти
посмотри там виднеется синий фон и светлый квадратик слева ua
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28.02.2021 19:59 Відповісти
флаг замазан
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28.02.2021 20:00 Відповісти
Тебе точно Ковид по мозгам шибанул. Ты же сам вчера плакал, что с мозгами у тебя не впрорядке. Тем более, что уже 2 раза болел, а это уже серьезная заявка на психические болезни. УзБагаойся
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28.02.2021 18:56 Відповісти
там только один слой
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28.02.2021 19:01 Відповісти
по твоей психике видно что у тебя проблемы со здоровьем
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28.02.2021 19:02 Відповісти
Огорожу жалко... Ауді жалко... Пасажирів і водія ніграмулечки...
Хоч таким чином природний відбір працює)
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28.02.2021 19:02 Відповісти
Кирпич ни с того ни с сего,никому и никогда на голову не свалится.
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28.02.2021 19:07 Відповісти
Лучше бы было, чтоб алкаш-водила копыта откинул, чем те двое пассажира, так было бы справедливо.
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28.02.2021 19:08 Відповісти
он с горя помрет , потерял двух товарищей
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28.02.2021 19:11 Відповісти
Он на такой скорости хотел протаранить ворота ?
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28.02.2021 19:10 Відповісти
возможно.но в ворота он не попал.
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28.02.2021 19:24 Відповісти
Очередное бухое быдло...
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28.02.2021 19:12 Відповісти
Скорее своего пассажиры были не пристегнуты
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28.02.2021 19:28 Відповісти
они уже были мертвые
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28.02.2021 19:30 Відповісти
так он хотел скрыть двойное убийство
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28.02.2021 19:31 Відповісти
Алкашня .хотя жалко как людей
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28.02.2021 19:41 Відповісти
двойное убийство - век воли не видать !
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28.02.2021 19:44 Відповісти
Могли ці всі нещасні люди їхати за GPS-навігатором.
І очі не бачили, куди їхали.
Ще й не почули відповідного повідомлення про кінець маршруту.

Водій проспиться - розповість.
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28.02.2021 20:02 Відповісти
_Выпил - свободен! Топай до хаты, а лучше мотор вызывай, целей будешь и дети сиротами не останутся.
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28.02.2021 20:55 Відповісти
алкоголь придаёт смелости вот и ездят такие герои по всей стране...
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28.02.2021 22:51 Відповісти
Главное, что не пострадали невинные люди и животные.... А бухих водил надо истреблять любыми способами - отстреливать , топить, травить, выдавливать пальчиками глазёнки, чтобы за руль не лезли, мрази...
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28.02.2021 21:32 Відповісти
Видать от радости дешёвой растаможки своей бляхи напился и сел за руль, а безмозглые пассажиры не знали что он пьян?
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28.02.2021 22:39 Відповісти
Horch корч
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28.02.2021 22:55 Відповісти
водитель ган. № дон
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28.02.2021 22:57 Відповісти
 
 