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Вінницька область (749) похорон (1247) Донбас (21733) втрати (3824)

Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Вінницькій області 28 лютого попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Сорочинським, який загинув на сході країни. Поховали його в рідному селі Будки Жмеринського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, провести в останню путь військового прийшли родичі, побратими і односельці. На його честь пролунали залпи військового салюту.

Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області 01
Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, останки загиблого військовослужбовця виявили в лісосмузі поблизу м. Щастя Луганської області. Ідентифікували їх в лютому за експертизою ДНК-профілю матері. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, боєць зазнав ушкоджень, характерних для мінно-вибухової травми.

Військовослужбовець Сергій Сорочинський, 1984 року народження, проживав із сім'єю в селі Будки Вінницької області. Його призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.

У воїна залишилися дружина, 16-річний син і 12-річна дочка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области - Цензор.НЕТ 6779
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01.03.2021 00:05
+15
Вічна пам'ять нашому воїну 😪😪😪
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01.03.2021 00:13
+14
Спочивай спокійно, Воїне.
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01.03.2021 01:07
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Погибшего на Донбассе военнослужащего Сергея Сорочинского похоронили в Винницкой области - Цензор.НЕТ 6779
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01.03.2021 00:05 Відповісти
Вічна пам'ять нашому воїну 😪😪😪
показати весь коментар
01.03.2021 00:13 Відповісти
Спочивай спокійно, Воїне.
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01.03.2021 01:07 Відповісти
Немає прощення вбивцям, які себе називали братами. Бумеранг прилетить, нічого безкарно не проходить. Царство Небесне воїну, співчуття рідним.
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01.03.2021 08:45 Відповісти
Спочивай з миром, синку....

Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 2054
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01.03.2021 09:57 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
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01.03.2021 10:21 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 5755
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01.03.2021 11:13 Відповісти
 
 