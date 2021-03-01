Контрабандисти намагалися доставити до Румунії партію сигарет на пів мільйона гривень, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Буковині прикордонники зірвали плани контрабандистів з незаконного переміщення партії сигарет на пів мільйона гривень у Румунію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що наряд відділу "Селятин" виявив групу осіб, що рухаються в бік Румунії з 5-ма імпровізованими рюкзаками. Контрабандисти кинули "товар" і вдалися до втечі, як тільки побачили охоронців кордону. Попереджувальні постріли прикордонників їх не зупинили.

На місці події правоохоронці виявили 9,8 тис. пачок сигарет без марок акцизного збору України, згодом вони будуть передані співробітникам митниці.

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За даними прикордонників, попередня сума оцінки виявленої контрабанди сягає пів мільйона гривень. Пошук осіб, причетних до контрабандної діяльності, триває.



