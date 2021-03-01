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Буковина (707) Держприкордонслужба (4342) контрабанда (1551) Румунія (665) цигарки (622)

Контрабандисти намагалися доставити до Румунії партію сигарет на пів мільйона гривень, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Буковині прикордонники зірвали плани контрабандистів з незаконного переміщення партії сигарет на пів мільйона гривень у Румунію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що наряд відділу "Селятин" виявив групу осіб, що рухаються в бік Румунії з 5-ма імпровізованими рюкзаками. Контрабандисти кинули "товар" і вдалися до втечі, як тільки побачили охоронців кордону. Попереджувальні постріли прикордонників їх не зупинили.

На місці події правоохоронці виявили 9,8 тис. пачок сигарет без марок акцизного збору України, згодом вони будуть передані співробітникам митниці.

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За даними прикордонників, попередня сума оцінки виявленої контрабанди сягає пів мільйона гривень. Пошук осіб, причетних до контрабандної діяльності, триває.

Контрабандисти намагалися доставити до Румунії партію сигарет на пів мільйона гривень, - Держприкордонслужба 01
Контрабандисти намагалися доставити до Румунії партію сигарет на пів мільйона гривень, - Держприкордонслужба 02

Автор: Анастасія Потіха
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Какая контрабанда,чисто бизнес,почему законы должны запрещать экспорт товаров произведенных в Украине,никто ни давал задания законодателям принимать антибизнесовые законы,создайте людям рабочие места,что бы они могли кормить семьи,только потом бегайте на границе за сигаретчиками.
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01.03.2021 09:47 Відповісти
Влітку у тих місцинах гриби дуже файні ростуть.
Контрабандисти намагалися доставити до Румунії партію сигарет на пів мільйона гривень, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2038
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01.03.2021 10:07 Відповісти
Тепер прикордонники та митники пів року цигарки не купуватимуть .
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01.03.2021 10:34 Відповісти
Хе-хе.. Так от чого дубінське летіло, ніби за ним гнався дідько з мухобойкою.
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01.03.2021 11:30 Відповісти
 
 