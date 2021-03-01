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обвалення (120) Одеса (4029) ДСНС (4463)

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Уночі обвалилася частина пам'ятника архітектури на Ніжинській, 16 - прибуткового будинку Стрітенської церкви 1879 року побудови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", на місці працюють співробітники ДСНС.

Обвал стався саме на тому місці, де раніше утворилася тріщина. Таким чином, припущення комунальників, що мешканці скоро зможуть повернутися додому - не виправдалися.

Як повідомили виданню на місці інциденту, обвал стався в районі 3 години ночі. Ніхто не постраждав, оскільки квартири біля тріщини відселили в суботу.

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 01

В результаті обвалення також пошкоджений сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилась стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких у суботу відселили з сусіднього будинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 02

Будинок є пам'яткою архітектури, охоронний номер 505-ОД. Відомий як прибутковий будинок Стрітенської церкви, а також будинок, в якому в 1909-1924 роках жив відомий російський письменник і журналіст Лев Славін.


У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 03

Нагадаємо, в суботу бічну стінку цієї будівлі прошила велика тріщина, після чого мешканців квартир у цьому флігелі відселили.

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 04
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 05
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 06
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 07
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 08
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 09
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 10
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 11
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 12
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 13
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 14
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 15
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 16
Фото: Думская

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Если продолжать голосовать за Труханова - бандита разваривающего пол бюджета Одессы и тогда Одесса вся будет уничтожена!
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01.03.2021 10:59
+10
Миші плакали, кололись, та продовжували жерти кактус.
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 2895
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01.03.2021 11:07
+7
Половина старинных зданий Одессы и Николаева построены из говна и палок. Поэтому, ничего удивительного.
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01.03.2021 11:02
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Если продолжать голосовать за Труханова - бандита разваривающего пол бюджета Одессы и тогда Одесса вся будет уничтожена!
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01.03.2021 10:59 Відповісти
Миші плакали, кололись, та продовжували жерти кактус.
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 2895
показати весь коментар
01.03.2021 11:07 Відповісти
Половина старинных зданий Одессы и Николаева построены из говна и палок. Поэтому, ничего удивительного.
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01.03.2021 11:02 Відповісти
От не треба про Миколаїв ! В Миколаєві старовинні будівлі будували з каменю! Це унікальна архитектура ! ВСІ ці будівлі мають велике історичне значення для Священної Землі, яку називали "Дике Поле" , або Таврида ! На кожній такий будівлі є пам'ятний знак - Аттик , як на Триумфальній арці в Парижі ! Ці аттики розповідають про дуже продавню історію цієї Землі , або про те, що було збудовано на цій землі 10000 - 15000 тисячоліть назад ! Але нас привчили до того ,що ми не є спадкоємцями цих цивілізацій , і тому всім байдуже ... а жаль ! Ми стаємо народом без роду і племені!
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01.03.2021 11:20 Відповісти
Я вчився в Миколаїві та бачив ті будівлі. Дуже багато будинків кінця 19 сторіччя саме такі, як я вказував раніше. І судячи з фото, в Одесі приблизно таке саме становище.
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01.03.2021 15:16 Відповісти
Ясное дело. Оккупанты строили. И 150 лет не простоял.
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01.03.2021 11:21 Відповісти
Ясное дело. Идиот комментировал.
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01.03.2021 12:17 Відповісти
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 2239
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 7927 Мариуполе ставят новые здания с видом на море, прямо на шлаковом отвале.
показати весь коментар
01.03.2021 11:10 Відповісти
На один памятник архитектуры стало меньше. У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 1784
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01.03.2021 11:21 Відповісти
Закінчується другий рік, як оніміли зебоби щодо Труханова.
П'ять років бились в падучій, вимагаючи від Порошенка посадити Труху.
Чому мовчать зараз?
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01.03.2021 11:24 Відповісти
великая стройка зеленского упала?
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01.03.2021 11:57 Відповісти
Три війни пережив.
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01.03.2021 12:13 Відповісти
Это дома из ракушняка,если их не поддерживать а именно ремонт ,то эти дома разрушаться ,что мы и видим в последнее время! У нас в Харькове с такого ракушняка построен дом еще до революционный и вот поселился на первом этаже придурок который начал реконструкцию ломать стены копать подвал,которого не было под его квартирой нарушая фундамент,все наши обращения в горсовет ноль,так как мама этого урода работает в гаи .Сидим и ждем когда у нас такое произойдет,трещины уже пошли
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01.03.2021 12:50 Відповісти
Если трещины пошли то горсовет по идее должен ризнать дом аварийным, но они там заняты перевыборами очередного гепы. Я интересовался вопросом - в Харькове мало дореволюционных домов прошедших капремонт с заменой перекрытий на железобетон - от силы 20-30 на весь город.
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01.03.2021 14:08 Відповісти
Интересно что в несущей стене делают вставки из белого силикатного кирпича?
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01.03.2021 13:59 Відповісти
150 лет и до свидания.
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01.03.2021 19:09 Відповісти
 
 