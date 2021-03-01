У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури. ФОТОрепортаж

Уночі обвалилася частина пам'ятника архітектури на Ніжинській, 16 - прибуткового будинку Стрітенської церкви 1879 року побудови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", на місці працюють співробітники ДСНС.

Обвал стався саме на тому місці, де раніше утворилася тріщина. Таким чином, припущення комунальників, що мешканці скоро зможуть повернутися додому - не виправдалися.

Як повідомили виданню на місці інциденту, обвал стався в районі 3 години ночі. Ніхто не постраждав, оскільки квартири біля тріщини відселили в суботу.

В результаті обвалення також пошкоджений сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилась стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких у суботу відселили з сусіднього будинку.

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Будинок є пам'яткою архітектури, охоронний номер 505-ОД. Відомий як прибутковий будинок Стрітенської церкви, а також будинок, в якому в 1909-1924 роках жив відомий російський письменник і журналіст Лев Славін.





Нагадаємо, в суботу бічну стінку цієї будівлі прошила велика тріщина, після чого мешканців квартир у цьому флігелі відселили.



























Фото: Думская