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вибух (3757) Миколаївська область (1828) ДСНС (4463)

Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Миколаївській області внаслідок вибуху твердопаливного котла на території школи під залізобетонною плитою опинилася людина.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина 01

Зазначається, що вибух стався в селі Іванівка Очаківського району.

"О 09:45 постраждалого 1994 р.н. деблоковано рятувальниками з-під бетонної плити та передано медикам. За попередніми даними, у чоловіка травмована голова та нижня кінцівка, його госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що інформація про подію надійшла до рятувальників 1 березня о 7:36. За викликом виїхали два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина 02

На місці також виникла пожежа площею 2 кв. м, пожежники її ліквідували.

Також додатково були направлені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228 для розбору зруйнованих конструкцій і деблокування потерпілого, чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ.

Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина 03
Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина 04

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Автор: Наталя Джума
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шо за котакомби? і це територія школи!
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01.03.2021 12:07 Відповісти
Круто, вибух твердопаливного котла. Звідки у них дрова? Чи забув подачу води включити?
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01.03.2021 12:12 Відповісти
паром плиты не поднять, а вот гремучий газ штука опасная.
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01.03.2021 15:52 Відповісти
ледяная пробка в трубе расширительного бака-частая причина
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01.03.2021 12:22 Відповісти
как то купили еловой гранулы, а она оказалась музыкальная, в общем и дымоход почистили и новую дверь на котле приварили, начальника тяжело понять)) зато подешевле)) потом этой гранулой дворник клумбы удобрял Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина - Цензор.НЕТ 9463
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01.03.2021 15:51 Відповісти
 
 