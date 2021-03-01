Стався вибух на території школи в Миколаївській області: під залізобетонною плитою опинилася людина. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області внаслідок вибуху твердопаливного котла на території школи під залізобетонною плитою опинилася людина.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибух стався в селі Іванівка Очаківського району.

"О 09:45 постраждалого 1994 р.н. деблоковано рятувальниками з-під бетонної плити та передано медикам. За попередніми даними, у чоловіка травмована голова та нижня кінцівка, його госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що інформація про подію надійшла до рятувальників 1 березня о 7:36. За викликом виїхали два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

На місці також виникла пожежа площею 2 кв. м, пожежники її ліквідували.

Також додатково були направлені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228 для розбору зруйнованих конструкцій і деблокування потерпілого, чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ.





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