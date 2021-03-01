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Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину "червоної" зони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Біля будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації близько півсотні буковинських підприємців зібралися на акцію проти карантину "червоної" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підприємці закликають винести на розгляд сесії Чернівецької обласної ради питання звернення до уряду з вимогою компенсувати підприємцям збитки, завдані введенням карантинних обмежень з 1 березня 2021 року, або здійснити дані виплати підприємцям 1-3 групи єдиного податку та загального оподаткування", - зачитав перед пікетувальниками текст підготовленого підприємцями звернення голова профспілки "Калинівського ринку" Степан Кукурудзяк.

Звернення вони направили до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка.

Під час акції виступають підприємці, які обурені тим, що у регіоні знову закривають продовольчі ринки і магазини на карантин, не говорячи нічого про компенсацію за збитки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 березня в Чернівецькій області буде встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС

До пікетувальників вийшов перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Він намагався заспокоїти людей, пообіцявши, що в обласній адміністрації клопотатимуть перед урядом щодо компенсації підприємцям, які зазнають збитків.

Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 01
Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 02
Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 03
Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 04
Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 05
Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 06
Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 07
Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину червоної зони 08

Автор: Анастасія Потіха
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О, і маски повдівали, краще б нічні клуби пікетували, де по 100 чоловік без масок лижуть один мікрофон.
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01.03.2021 11:59 Відповісти
а как же больше 10 не собираться?
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01.03.2021 12:08 Відповісти
Они, мудаки, поперезаражали друг-друга, а убытки им возмещать из общего бюджета?
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01.03.2021 12:20 Відповісти
Из своих местных бюджетов и компенсируйте...
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01.03.2021 15:45 Відповісти
 
 