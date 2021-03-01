Конвой з гумдопомогою для жителів окупованих територій Донбасу почав перетинати КПВВ "Щастя", - українська сторона в ТКГ. ФОТО

Завдяки відповідним діям української делегації в ТКГ, конвой з гуманітарною допомогою, призначеною громадянам України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, почав перетин КПВВ "Щастя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в ТКГ.

"Дякуємо представникам міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, за сприяння", - підкреслює українська сторона.

Раніше повідомлялося, що цей гуманітарний вантаж переважно складається з гігієнічних наборів для шкіл і закладів охорони здоров'я.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території. 24 лютого від Управління координації гуманітарних питань ООН у СЦКК надійшов запит на дозвіл перетину КПВВ "Щастя" конвою з гуманітарною допомогою, призначеною для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців на Донбасі, - делегація України в ТКГ