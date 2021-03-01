УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14688 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
2 612 9
Донбас (21733) гуманітарна допомога (729) Тристороння контактна група (826)

Конвой з гумдопомогою для жителів окупованих територій Донбасу почав перетинати КПВВ "Щастя", - українська сторона в ТКГ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Конвой з гумдопомогою для жителів окупованих територій Донбасу почав перетинати КПВВ

Завдяки відповідним діям української делегації в ТКГ, конвой з гуманітарною допомогою, призначеною громадянам України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, почав перетин КПВВ "Щастя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в ТКГ.

"Дякуємо представникам міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, за сприяння", - підкреслює українська сторона.

Раніше повідомлялося, що цей гуманітарний вантаж переважно складається з гігієнічних наборів для шкіл і закладів охорони здоров'я.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території. 24 лютого від Управління координації гуманітарних питань ООН у СЦКК надійшов запит на дозвіл перетину КПВВ "Щастя" конвою з гуманітарною допомогою, призначеною для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців на Донбасі, - делегація України в ТКГ

Конвой з гумдопомогою для жителів окупованих територій Донбасу почав перетинати КПВВ Щастя, - українська сторона в ТКГ 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пополнение для супермаркетов чепушилы Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ "Счастье", - украинская сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 6578
показати весь коментар
01.03.2021 12:01 Відповісти
В обратную сторону:

Конвой с гумпомощью для жителей оккупированных территорий Донбасса начал пересекать КПВВ "Счастье", - украинская сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 8751
показати весь коментар
01.03.2021 12:03 Відповісти
Никак. Это как "премия" для местных главарей-марионеток.
показати весь коментар
01.03.2021 12:09 Відповісти
Дуже просто, домовляються з авторітетним ватажком з числа орків.
показати весь коментар
01.03.2021 12:19 Відповісти
сру пропагандони ватним оборігєнам втюхають як поміч від царя *****...і ************* продадуть втридорога
показати весь коментар
01.03.2021 12:07 Відповісти
Хм? Преимущественно средства гигиены... Это типа памперсы,туалетная бумага? Предупреждение (от Байдэна),что скоро начнут обсыраться? Тонкий намёк?
показати весь коментар
01.03.2021 12:46 Відповісти
а че вы так думаете? они колоться пфайзером будут уже скоро, в отличие от "******" недосягаемой индийской "астра" для хохло-быдла...
показати весь коментар
01.03.2021 13:51 Відповісти
Они ширяются Спутником, но в Луганде вроде приостановили из-за побочных эффектов. Пасечник до сих пор не привился.
Чепушило на камеру ширнулся (физраствором)
показати весь коментар
01.03.2021 14:08 Відповісти
 
 