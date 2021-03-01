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У Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради Дмитра Майстра. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Події

У Запоріжжі поліція встановлює особи зловмисників, які побили депутата обласної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"1 березня приблизно о 9:20 до відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шкільній невідомі побили депутата обласної ради. На місце події виїхало керівництво поліції області та слідчо-оперативна група у повному складі.

За попередніми даними, нападників було четверо. Їхні особи і місцезнаходження встановлюються", - йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради Дмитра Майстра 01

Зазначається, що потерпілому надається медична допомога. Вирішується питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються.

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Водночас, як пише видання Depo.Запоріжжя, напад було скоєно на депутата Запорізької обласної ради Дмитра Майстра.

Пізніше в коментарі "Укрінформу" потерпілий розповів, що сталося.

"О 8.45 я їхав до себе на роботу, в офіс. Побачив підозрілого чоловіка, в капюшоні та масці. Трохи далі, біля гаражів, стояв ще один, третій - біля школи. Я зорієнтувався та хотів піти, але вибіг четвертий чоловік в масці та куртці. Він різко вдарив мене по обличчю, думаю то був кастет. Я закрив обличчя руками, потім був ще удар. Вважаю, що це пов'язано з моєю депутатською діяльністю", - зазначив депутат.

У Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради Дмитра Майстра 02

Майстро – адвокат, був обраний до Запорізької облради на місцевих виборах у жовтні 2020 року від партії Володимира Буряка "Єднання".

Зазначається також, що в лютому на приймальню Майстра в селищі Кушугум під Запоріжжям двічі нападали: один раз намагалися підпалити приймальню, іншим разом - розбили двері.

У Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради Дмитра Майстра 03

Фото: Укрінформ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Написано так, начебто це погано, що депутата побили. В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро - Цензор.НЕТ 7140
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01.03.2021 12:45
+8
Партия Буряка - криминальный запорожский авторитет
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01.03.2021 12:47
+4
пох, там нормальних нема.
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01.03.2021 12:45
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что за " Еднання " ?
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01.03.2021 12:44 Відповісти
пох, там нормальних нема.
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01.03.2021 12:45 Відповісти
Все ожидали увидеть, что он таки "слуга". И удивились.
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01.03.2021 12:46 Відповісти
Партия Буряка - криминальный запорожский авторитет
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01.03.2021 12:47 Відповісти
за єднання малоросів даунбаса з Запоріжжям, бо всі підприємці, які віддали Донбас ворогу переїхали в Запоріжжя.
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01.03.2021 13:27 Відповісти
ахметова контора )))
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01.03.2021 17:31 Відповісти
Написано так, начебто це погано, що депутата побили. В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро - Цензор.НЕТ 7140
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01.03.2021 12:45 Відповісти
Какой-то криминальный депутат ,видать кинул братву или задолжал ... В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро - Цензор.НЕТ 4173
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01.03.2021 12:52 Відповісти
Тепер отримують по 7 років, як Стерненко?
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01.03.2021 13:23 Відповісти
Там и буряку не мешало бы рыло подрихтовать,сволоте ахметовской.
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01.03.2021 13:53 Відповісти
"На место происшествия выехало руководство полиции области" - это ко всем избитым гражданам выезжают?
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01.03.2021 14:16 Відповісти
В партии Буряка-одни редиски...Как и сам Буряк.
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01.03.2021 15:00 Відповісти
Начистили грюндель? Значит так и надо, просто так не бывает ничего.
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01.03.2021 15:25 Відповісти
Страшненький мальчик пытался корчить страшные рожи, но от этого становился только красивее.
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01.03.2021 19:38 Відповісти
 
 