У Запоріжжі четверо невідомих побили депутата облради Дмитра Майстра. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Події
У Запоріжжі поліція встановлює особи зловмисників, які побили депутата обласної ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.
"1 березня приблизно о 9:20 до відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шкільній невідомі побили депутата обласної ради. На місце події виїхало керівництво поліції області та слідчо-оперативна група у повному складі.
За попередніми даними, нападників було четверо. Їхні особи і місцезнаходження встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що потерпілому надається медична допомога. Вирішується питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються.
Водночас, як пише видання Depo.Запоріжжя, напад було скоєно на депутата Запорізької обласної ради Дмитра Майстра.
Пізніше в коментарі "Укрінформу" потерпілий розповів, що сталося.
"О 8.45 я їхав до себе на роботу, в офіс. Побачив підозрілого чоловіка, в капюшоні та масці. Трохи далі, біля гаражів, стояв ще один, третій - біля школи. Я зорієнтувався та хотів піти, але вибіг четвертий чоловік в масці та куртці. Він різко вдарив мене по обличчю, думаю то був кастет. Я закрив обличчя руками, потім був ще удар. Вважаю, що це пов'язано з моєю депутатською діяльністю", - зазначив депутат.
Майстро – адвокат, був обраний до Запорізької облради на місцевих виборах у жовтні 2020 року від партії Володимира Буряка "Єднання".
Зазначається також, що в лютому на приймальню Майстра в селищі Кушугум під Запоріжжям двічі нападали: один раз намагалися підпалити приймальню, іншим разом - розбили двері.
Фото: Укрінформ
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