Двох керівників відділу Деснянської РДА затримано за вимагання $8 тис. хабаря, - Нацполіція. ФОТО
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У Києві поліція затримала двох керівників відділу Деснянської райдержадміністрації за вимагання 8 тисяч доларів хабаря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За даними правоохоронців, керівники двох відділів Деснянської РДА налагодили корупційний механізм видачі дозволів. З метою приховування своєї діяльності та уникнення відповідальності долучили посередника. Через нього посадовців вимагали 8 000 доларів США неправомірної вигоди у місцевого мешканця. За таку суму обіцяли допомогти з оформленням дозволів на користування останніми поверхами паркінгів та розміщення там зарядних станцій для електрокарів.
Учора, 28 лютого, двох посадовців та посередника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Посередник саме одержував другу частину неправомірної вигоди – 4000 доларів.
Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів.
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