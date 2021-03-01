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Двох керівників відділу Деснянської РДА затримано за вимагання $8 тис. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Двох керівників відділу Деснянської РДА затримано за вимагання $8 тис. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція затримала двох керівників відділу Деснянської райдержадміністрації за вимагання 8 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, керівники двох відділів Деснянської РДА налагодили корупційний механізм видачі дозволів. З метою приховування своєї діяльності та уникнення відповідальності долучили посередника. Через нього посадовців вимагали 8 000 доларів США неправомірної вигоди у місцевого мешканця. За таку суму обіцяли допомогти з оформленням дозволів на користування останніми поверхами паркінгів та розміщення там зарядних станцій для електрокарів.

Учора, 28 лютого, двох посадовців та посередника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Посередник саме одержував другу частину неправомірної вигоди – 4000 доларів.

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Двох керівників відділу Деснянської РДА затримано за вимагання $8 тис. хабаря, - Нацполіція 01
Двох керівників відділу Деснянської РДА затримано за вимагання $8 тис. хабаря, - Нацполіція 02
Двох керівників відділу Деснянської РДА затримано за вимагання $8 тис. хабаря, - Нацполіція 03

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів.

Автор: Наталя Джума
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Все продовжується по накатаній. Вже і війна і втрата територий і тисячі загиблих, а ракова пухлина корупції, яка і призводить до такого, як знищувала державу з середини, так і продовжує знищувати.
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01.03.2021 16:00 Відповісти
Двое руководителей отдела Деснянской РГА задержаны за вымогательство $8 тыс. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3562 Двое руководителей отдела Деснянской РГА задержаны за вымогательство $8 тыс. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7998
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01.03.2021 16:02 Відповісти
Твоя - Нова Поліцая.
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01.03.2021 16:09 Відповісти
менты заломали подростка
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01.03.2021 17:18 Відповісти
 
 