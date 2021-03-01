У Києві іноземка зі співмешканцем торгувала підробленими довідками про відсутність COVID-19, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисники підшукували клієнтів через оголошення на одному з інтернет-сайтів. За 550 гривень замовник отримував довідку про відсутність захворювання з підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До поліції звернулося керівництво одного зі столичних медичних центрів із повідомленням про те, що невідомі, використовуючи ім’я їхньої фірми, надають підроблені медичні довідки. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження та для проведення відповідних слідчих дій залучили працівників Департаменту кіберполіції.

Під час перевірки поліцейські встановили, що порушники за допомогою месенджерів та на особистих сторінках у соціальних мережах рекламували послуги з надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби. При цьому замовники не проходили будь-яких лабораторних досліджень, а документ отримували поштою після здійснення оплати 550 гривень на "підставну" банківську картку.

Слідчі встановили, що нелегальний бізнес організувала 55-річна громадянка іншої держави та її співмешканець – 48-річний киянин. За місцем мешкання фігурантів правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили підроблені бланки та печатки з реквізитами відомої столичної фірми, мобільні телефони, на які порушники отримували замовлення, а також комп’ютерну техніку.

Відомості щодо події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання) Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування призначено експертизи, а також вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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