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Джемілєв отримав чеську медаль "За заслуги в дипломатії". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Республіка Чехія нагородила лідера кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва медаллю "За заслуги в дипломатії".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Від імені міністра Томаша Петржічека посол в Україні Р. Матула вручив медаль "За заслуги в дипломатії" лідеру кримських татар і невтомному дисиденту М. Джемілєву, довічному правозахиснику, який протягом багатьох років зазнавав гонінь з боку радянського режиму", - наголошується в повідомленні.
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Shvejk Shvejk
показати весь коментар01.03.2021 19:51 Відповісти Мені подобається 1
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