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Джемілєв отримав чеську медаль "За заслуги в дипломатії". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Республіка Чехія нагородила лідера кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва медаллю "За заслуги в дипломатії".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Від імені міністра Томаша Петржічека посол в Україні Р. Матула вручив медаль "За заслуги в дипломатії" лідеру кримських татар і невтомному дисиденту М. Джемілєву, довічному правозахиснику, який протягом багатьох років зазнавав гонінь з боку радянського режиму", - наголошується в повідомленні.

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Джемілєв отримав чеську медаль За заслуги в дипломатії 01

Автор: Наталя Джума
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Джемилев срок получил в 1968 когда протестовал против подавления мятежа в Чехословакии .Поэтому получил награду.
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01.03.2021 19:51 Відповісти
 
 