Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фігурант пропонував організацію готового інтернет-бізнесу, однак отримавши оплату від клієнтів - зникав. Таким чином він обдурив понад 500 громадян. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 25-річний киянин створив вебсайт, де пропонував організацію інтернет-бізнесу "під ключ" з гарантованим щоденним прибутком. На сайті було декілька пакетів послуг, вартістю від 12 до 60 тисяч гривень. При цьому правопорушник обіцяв повернути клієнтам всю суму вкладених грошей у разі невиконання зобов’язань.

Втім, отримавши гроші, фігурант зникав.

Від шахрайських дій постраждали більше 500 громадян. Загальна сума збитків сягає понад 8 мільйонів гривень.

У жовтні минулого року під час проведення санкціонованого обшуку зловмисник здійснив постріл із травматичного пістолета у працівника кіберполіції.

Також читайте: Припинено діяльність шахрайської фінансової піраміди на Дніпропетровщині. Попередня сума збитків сягає мільйона гривень, - кіберполіція

За фактом нападу на поліцейського було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду.

Наразі фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.





