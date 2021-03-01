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Київ (13850) шахрайство (672) Нацполіція (13937)

Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Фігурант пропонував організацію готового інтернет-бізнесу, однак отримавши оплату від клієнтів - зникав. Таким чином він обдурив понад 500 громадян. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 25-річний киянин створив вебсайт, де пропонував організацію інтернет-бізнесу "під ключ" з гарантованим щоденним прибутком. На сайті було декілька пакетів послуг, вартістю від 12 до 60 тисяч гривень. При цьому правопорушник обіцяв повернути клієнтам всю суму вкладених грошей у разі невиконання зобов’язань.
Втім, отримавши гроші, фігурант зникав.

Від шахрайських дій постраждали більше 500 громадян. Загальна сума збитків сягає понад 8 мільйонів гривень.

У жовтні минулого року під час проведення санкціонованого обшуку зловмисник здійснив постріл із травматичного пістолета у працівника кіберполіції.

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За фактом нападу на поліцейського було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду.

Наразі фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція 01
Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція 02
Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Пока живут на свете дураки - обманом жить нам, стало біть, с руки (с)
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01.03.2021 16:47
+2
Интересно было бы узнать-сколько из этих обманутых людей пользуются ТикТоком и тому подобными гадостями.
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01.03.2021 16:50
+2
Таких надо в другое место сажать . Талант надо использовать .
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01.03.2021 16:52
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Рабинович? Мураев? Новинский ? А может шлюха шарий?
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01.03.2021 16:46 Відповісти
Майбутній кандидат в депутати. Столичный интернет-аферист обманул более 500 человек на 8 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7601
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01.03.2021 16:46 Відповісти
Пока живут на свете дураки - обманом жить нам, стало біть, с руки (с)
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01.03.2021 16:47 Відповісти
Интересно было бы узнать-сколько из этих обманутых людей пользуются ТикТоком и тому подобными гадостями.
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01.03.2021 16:50 Відповісти
все))
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01.03.2021 16:52 Відповісти
я так и не понял..
шо за бизнес?))
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01.03.2021 16:51 Відповісти
член увеличивал...дистанционно
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01.03.2021 16:56 Відповісти
озабоченное??
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01.03.2021 17:46 Відповісти
хаха иногда жгут...
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01.03.2021 17:50 Відповісти
Таких надо в другое место сажать . Талант надо использовать .
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01.03.2021 16:52 Відповісти
шта это? Спички? Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3641
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01.03.2021 17:14 Відповісти
Бедный Ёрик. Оно ещё и стреляет. Плохо что не отстрелили ему там же, возле кассы, яйца по самые не балуйся. Как говаривала таранка из мавзолея "Промедление смерти подобно". С такими надо разговаривать загнав патрон в патронник.
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01.03.2021 17:16 Відповісти
он гений как такое возможно что таких лохов найти..тут на олх не продашь какашку он гений..таким надо памятники ставить
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01.03.2021 17:32 Відповісти
Такое сладкое слово - ХАЛЯВА. Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7401
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01.03.2021 17:58 Відповісти
 
 