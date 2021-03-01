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Луганщина (4420) ООН (2765) Донбас (21733) гуманітарна допомога (729) Міністерство реінтеграції (341)

22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

11 вантажівок привезли на окуповані території гігієнічні набори для лікарень і шкіл, а також будматеріали. Окупанти 3 дні не пропускали цей транспорт на підконтрольну їм територію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.  Отримати допомогу мають такі населені пункти: Голубівка, Чорнухине, Зоринськ, Софіі’івка, Оленівка, Степове, Слов’яносербськ, Луганськ, Лутугине, Городище, Розкішне, Сорокине, Перевальськ, Ровеньки, Лотікове, Миколаївка, Антрацит, Хрустальний, Сорокине, Довжанськ, Комісарівка, Кадіївка, Брянка, Новосвітлівка, Лиман, Калинове, Фащівка, Вергулівка, Алмазне.

"Завдяки нашим друзям і партнерам з ООН сьогодні було доправлено перший гуманітарний вантаж в цьому році для людей на тимчасово окуповані території Луганщини. Вантаж доправлено через новий КПВВ у Щасті, який було споруджено на виконання домовленостей лідерів Нормандської четвірки у грудні 2019. Це перший перетин через новий КПВВ і ми сподіваємось, що окупаційні адміністрації так само розблокують можливість перетину лінії дотику і для громадян", - зазначив заступник міністра з питань реінтеграції Ігор Яременко.

У Держприкордонслужбі зазначили, що окупанти 3 дні не пропускали гуманітарний вантаж. Гуманітарна допомога прибула на КПВВ Щастя ще в п'ятницю, 26 лютого. Але потрапити на непідконтрольну Україні територію змогла тільки зараз.

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22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину 01
22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину 02
22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Они, шо, действительно не понимают, шо кормят террористов?
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01.03.2021 17:45
+11
Нахіба...?
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01.03.2021 17:39
+6
Зпалити нафіг. Вбивці українців не варті жодної допомоги.
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01.03.2021 17:43
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Нахіба...?
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01.03.2021 17:39 Відповісти
Ну, и кто этим торговать там будет?
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01.03.2021 17:42 Відповісти
гереги)
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01.03.2021 17:44 Відповісти
Зпалити нафіг. Вбивці українців не варті жодної допомоги.
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01.03.2021 17:43 Відповісти
Они, шо, действительно не понимают, шо кормят террористов?
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01.03.2021 17:45 Відповісти
На уголек наверное махнули не глядя 22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину - Цензор.НЕТ 8106
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01.03.2021 17:46 Відповісти
ото у кацапских боевиков сегодня будет гулянка ..
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01.03.2021 17:55 Відповісти
а могли бы оказать помощь жителям Луганской и Донецкой области подконтрольной Украине.Здесь тоже есть разрушенные поселки и города
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01.03.2021 17:55 Відповісти
ну молодцы ООН, что еще сказать.
Чаще, больше, разнообразнее.
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01.03.2021 17:59 Відповісти
Головне допомога, а то що вона дістається щирим даундасянам, то це не важливо.
Прихильники України, або виїхали, або зашкварені по саме досхочу(
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01.03.2021 18:11 Відповісти
Я сам с Донецка.Наши граждане Украины не начинали эту войну,а Россия все организовала, финансирует,снабжает и даже ввела рублевую зону,а это говорит красноречивее всего об их как оккупантах украинской земли.Россиянцы разграбили заводы,шахты,а нестойким ничего не осталось,как идти к ним наемниками на войну!Таких - до 25 %!А остальная сволочь - из Рашки!
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01.03.2021 18:17 Відповісти
Та да ви тут ніпричом, просто антимайданили.
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01.03.2021 19:03 Відповісти
а четверть миллиона рашистских аусвайсов кто получил? а как в очередях толкались , списки писали на двуглавого бройлера.
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01.03.2021 19:20 Відповісти
РФ Луганду окупувала щоб їй ООН допомогала? Якась шизофренія від ООН і нашої влади, яка туди пропускає конвої, що допомагають окупанту.
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01.03.2021 18:29 Відповісти
22 тонны отравы от тараканов им!
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01.03.2021 18:31 Відповісти
ООН посібник бандформувань.
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01.03.2021 18:55 Відповісти
А підписали "Від хунти" чи ні?
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Может они гуманитарный конвой отправят и в одесскую область?А то с нашими пенсиями да захмарными тарифами и,все время,растущими, издевательскими ценами,нам бы он,ну очень,не помешал.Только,по телевизору и видим,как прекрасно готовить из отличных продуктов.
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01.03.2021 20:15 Відповісти
22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину. ФОТО11 грузовиков привезли на оккупированные территории гигиенические наборы для больниц и школ, а также стройматериалы. Оккупанты 3 дня не пропускали этот транспорт на подконтрольную им территорию. Источник: https://censor.net/ru/p3250799

ЩО КАЦАПИ ПРИПИНИЛИ ГОДУВАТИ ДОНЕЦЬК З ЛУГАНСЬКОМ І

ТЕПЕР ЦЕ ПОВИННІ РОБИТИ МИ ? 22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину - Цензор.НЕТ 4294
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01.03.2021 23:15 Відповісти
 
 