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Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Працівники магазинів і ринків влаштували акцію протесту біля міськради, вимагаючи дозволити їм працювати. Вони перекривали дорогу і погрожували припинити платити податки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Курс".

"Ми прийшли, тому що нас закрили на локдаун. Ми в грудні заплатили податки, нас закрили на карантин вихідного дня. Вісім днів робочих ми втратили - нам ніхто не мінусував податки. В січні нас знову закрили - з 6 по 25 січня нам знову ніхто не мінусував податки! За березень ми знову повинні платити? Чим ми маємо платити? Вони нам нічого не дають. Але нехай не забороняють працювати, тому що нам треба годувати свої сім'ї, платити за ті ж комунальні послуги", - розповіла учасниця акції.

Протестувальники хотіли зайти в міську раду, але їх не пустили. Вхід перекрили працівники муніципальної варти, на місці працює поліція діалогу. Частина учасників акції протесту перекрила вулицю Грушевського.

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Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин 01

До протестувальників вийшов заступник міського голови Руслан Гайда. Він пообіцяв клопотати перед мером про скликання позачергової сесії міськради щодо відшкодування підприємцям податків. Адже податки не нараховуються тільки підприємцям першої групи.

"Органи місцевого самоврядування не приймали жодних рішень ні про червону зону, ні про закриття магазинів. Це прийнято постановою уряду та обласною комісією ТЕБ і НС", ​​- підкреслив Гайда.

Також він обіцяв ініціювати на сесії звернення до центральної влади про скасування "червоної зони" в Івано-Франківську.

Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин 02
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Топ коментарі
+20
Нужно было митинговать, когда клоун в Буковеле в локдаун кутил. Вы сделали это разом!
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01.03.2021 18:31
+9
Вакцинуйтесь спершу фуфломіцином від стєпанова та зєсцикуна, і потім вам відмінять карантин.
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01.03.2021 18:32
+8
Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин - Цензор.НЕТ 9568
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01.03.2021 18:39
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Нужно было митинговать, когда клоун в Буковеле в локдаун кутил. Вы сделали это разом!
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01.03.2021 18:31 Відповісти
Shu Shu - 5 баллов
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01.03.2021 18:39 Відповісти
Я бы дал даже 7 баллов, из 5 возможных. Да, что там 7, все 10. Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 6922
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01.03.2021 18:42 Відповісти
Так тоді вони бабло загрібали, а тут раз, і обірвалось. Класично - жадність фраєра загубила...
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01.03.2021 18:51 Відповісти
Треба вже не мітинргувати, а палити. Для початку - шини.
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01.03.2021 18:57 Відповісти
Вакцинуйтесь спершу фуфломіцином від стєпанова та зєсцикуна, і потім вам відмінять карантин.
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01.03.2021 18:32 Відповісти
Долой дурантин!
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01.03.2021 18:33 Відповісти
Может пустить всё на самотёк?
Выживут сильнейшие.
Естественный отбор, очистка системы, избавляемся от кэша. 😊
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01.03.2021 18:34 Відповісти
Понимаете, когда всё пускается на самотёк, то оканчивается это печально и создаёт с течением времени проблемы. Вот например, некий Саша, 44 года тому назад всё пустил на самотёк, вместо того, чтобы взять всё под контроль, и уйти на самоизоляцию, пусть не полностью, а одной частью своего рыхлого тела, а теперь мы с вами имеет проблему из за этого его не контролируемого самотёка.
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01.03.2021 18:41 Відповісти
Вылупки и любители зеленой шмаркли. Жрите поцы, то что выбрали. Хоть здохните з голоду. Аминь
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01.03.2021 18:38 Відповісти
з ідіотом янєлохом і зєбидлом і зовнішній ворог не потрібен, самі країну обкрадуть і зруйнують.
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01.03.2021 18:39 Відповісти
Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин - Цензор.НЕТ 9568
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01.03.2021 18:39 Відповісти
Що зовсім з розуму посходили, Буковель аукується, були б десь за кордоном, то вже був би комендантський час, а тут права качають.
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01.03.2021 18:41 Відповісти
Та що ж Вам той Буковель спокою не дає? Ви в будь-який умовний АТБ зайдіть в будь-якому обласному центрі. Буковель "відпочиває" в цьому плані.
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02.03.2021 15:56 Відповісти
А до чого тут АТБ, якщо на Буковель туристи закордонні могли завезти будь-який різновид коронавірусу, і в червоних зонах деяких областей, суміжних з Буковелем , спостерігається швидке зараження порівняно з попереднім вірусом.
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02.03.2021 19:24 Відповісти
А у Вас є данні і докази скільки туристи закордонні завезли різновиду корони в Буковель? Могли завезти...а могли і не завезти. А може то місцеві з умовної Польщі завезли? Дивлячись на статистичні данні по районах, цілком ймовірно. Та й щось я не помітив, щоб в селах поруч з Буковелем прямо епідемія була. Але ж де-кому Буковель поперек горла стоїть.
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15.03.2021 16:45 Відповісти
Ольга Мартынюк 8c212b17- зараз на Буковелі аншлаг. Забито все
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01.03.2021 18:48 Відповісти
Недоумок покатався на лижах і Бєня підраховує навар. Вони зробили лохів разом.
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01.03.2021 18:51 Відповісти
Проти карантину мітингують? А може відразу хай би проти ковіду? А чого? Помітингували і ковід відмінили?
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01.03.2021 18:52 Відповісти
Нужно отменять.
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01.03.2021 18:53 Відповісти
Є таке Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 6158
Працівники заводу "Електроважмаш" перекривали Московський проспект, вимагаючи зарплатню.

"Про проблеми із зарплатами на заводі "Електроважмаш" повідомлялося влітку 2020 року. Люди збиралися на території підприємства з вимогами погасити борги. Керівництво запевняло, що це питання під контролем Фонду держмайна та Офісу Президента."

Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 3660
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01.03.2021 18:59 Відповісти
Смотрите в корень, отменяйте зеленку.
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01.03.2021 18:59 Відповісти
так пусть едут все в Киев на майдан к остальным фопам!
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01.03.2021 19:06 Відповісти
.. ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ні Верховної Ради.. ХТО уповноважував цих Клєрків обмежувати ПРАВА Громадян ХТО ... Де ЗАКОНОДАВЧА влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 7 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові...
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
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01.03.2021 19:07 Відповісти
Снять намордники и хором пиз*ить штрафующих
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01.03.2021 19:13 Відповісти
На и-фраковщине реальная катастрофа. Что они там вякают?
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01.03.2021 19:19 Відповісти
считаю пострадавшим должен заплатить зеленский вместе с владельцами отелей Буковели
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01.03.2021 19:31 Відповісти
Ну вот тоже короны не боятся. Бесстрашный народ живет в Украине Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 3243
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01.03.2021 20:08 Відповісти
Соблюдать нужно было карантинные меры, а не гулять свадьбы на 500 человек и не гульбасить по кафешках!!!
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01.03.2021 20:10 Відповісти
 
 