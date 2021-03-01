Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Працівники магазинів і ринків влаштували акцію протесту біля міськради, вимагаючи дозволити їм працювати. Вони перекривали дорогу і погрожували припинити платити податки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Курс".
"Ми прийшли, тому що нас закрили на локдаун. Ми в грудні заплатили податки, нас закрили на карантин вихідного дня. Вісім днів робочих ми втратили - нам ніхто не мінусував податки. В січні нас знову закрили - з 6 по 25 січня нам знову ніхто не мінусував податки! За березень ми знову повинні платити? Чим ми маємо платити? Вони нам нічого не дають. Але нехай не забороняють працювати, тому що нам треба годувати свої сім'ї, платити за ті ж комунальні послуги", - розповіла учасниця акції.
Протестувальники хотіли зайти в міську раду, але їх не пустили. Вхід перекрили працівники муніципальної варти, на місці працює поліція діалогу. Частина учасників акції протесту перекрила вулицю Грушевського.
До протестувальників вийшов заступник міського голови Руслан Гайда. Він пообіцяв клопотати перед мером про скликання позачергової сесії міськради щодо відшкодування підприємцям податків. Адже податки не нараховуються тільки підприємцям першої групи.
"Органи місцевого самоврядування не приймали жодних рішень ні про червону зону, ні про закриття магазинів. Це прийнято постановою уряду та обласною комісією ТЕБ і НС", - підкреслив Гайда.
Також він обіцяв ініціювати на сесії звернення до центральної влади про скасування "червоної зони" в Івано-Франківську.
Будь ласка, зачекайте...
Выживут сильнейшие.
Естественный отбор, очистка системы, избавляемся от кэша. 😊
Працівники заводу "Електроважмаш" перекривали Московський проспект, вимагаючи зарплатню.
"Про проблеми із зарплатами на заводі "Електроважмаш" повідомлялося влітку 2020 року. Люди збиралися на території підприємства з вимогами погасити борги. Керівництво запевняло, що це питання під контролем Фонду держмайна та Офісу Президента."
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...