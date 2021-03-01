В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей в ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену до нелегальної переправки колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів.
Серед виявленого:
- 21 одиниця холодної зброї різних періодів, зокрема античної,
- обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років,
- численні старовинні предмети побуту.
За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували канал незаконного переміщення культурних цінностей за кордон для продажу. Контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв'язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували в деклараціях недостовірну інформацію про відправку.
У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували кілька фактів незаконних дій зловмисників. Вилучені предмети направлено на експертизу.
Вирішується питання про повідомлення організаторам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу вилучених культурних цінностей у музейний фонд України.
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Дмитрий@dmitriypaut 10 ч
Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
На стадион выделены 750 млн грн.
Курирует Йузик.
А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
Но барыга Порошенко
Загалом гарна колекція, проте на мільйон доларів не тягне.
Кроме мечей - они явно добыты черными археологами.
Колти- куплені у шукачів. Багато що з цього фоторяду я бачив на аукціонах з півмісяця-місяць тому. Все це куплене одним покупцем для перевезення і продажу за кордоном.