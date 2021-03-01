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В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 01

Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену ​​до нелегальної переправки колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів.

Серед виявленого:

  • 21 одиниця холодної зброї різних періодів, зокрема античної,
  • обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років,
  • численні старовинні предмети побуту.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів. ФОТОрепортаж


В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 03
В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 04

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували канал незаконного переміщення культурних цінностей за кордон для продажу. Контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв'язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували в деклараціях недостовірну інформацію про відправку.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 05

У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували кілька фактів незаконних дій зловмисників. Вилучені предмети направлено на експертизу.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 06

Вирішується питання про повідомлення організаторам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу вилучених культурних цінностей у музейний фонд України.
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Топ коментарі
+6
Хорошая коллекция
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01.03.2021 19:40
+4
мародерство, зведене у принцип "кожен під себе греби - одна курка від себе"








Дмитрий@dmitriypaut 10 ч

Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
На стадион выделены 750 млн грн.
Курирует Йузик.
А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
Но барыга Порошенко
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01.03.2021 19:42
+4
Скоро ці атефакти будуть на Віоліті. Хлопці, що "конфіскували" виставляти будуть. Ось так копати потрібно....
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01.03.2021 20:05
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01.03.2021 19:39 Відповісти
С Кавказа.
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01.03.2021 20:05 Відповісти
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01.03.2021 21:19 Відповісти
Там один только СЕЯТЕЛЬ, если конечно это монета 1923 года, чего стоит+ царские золотые червонцы.
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01.03.2021 19:40 Відповісти
Саме ця монета 1978 року.
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01.03.2021 19:54 Відповісти
Хорошая коллекция
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01.03.2021 19:40 Відповісти
Скоро ці атефакти будуть на Віоліті. Хлопці, що "конфіскували" виставляти будуть. Ось так копати потрібно....
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01.03.2021 20:05 Відповісти
Взагалі-то шолом з Віоліті (як і шаблі та мушкети). Про металопластику КР і ЧК не скажу, як і про нумізматику.
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01.03.2021 20:09 Відповісти
Ось цей шолом.
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01.03.2021 20:12 Відповісти
мародерство, зведене у принцип "кожен під себе греби - одна курка від себе"








Дмитрий@dmitriypaut 10 ч

Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
На стадион выделены 750 млн грн.
Курирует Йузик.
А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
Но барыга Порошенко
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01.03.2021 19:42 Відповісти
Тибетський шолом 18500 грн, шаблі козацькі, мушкети того ж часу, пристрій для відливання куль... Колекція озброєння 17-18стт.. А от колти київської русі та черняхівські ароматниці вибиваються з колекційного ряду)))
Загалом гарна колекція, проте на мільйон доларів не тягне.
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01.03.2021 19:48 Відповісти
колты видимо ворованные. Остальное из частных коллекций.
Кроме мечей - они явно добыты черными археологами.
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01.03.2021 19:55 Відповісти
Мечі та шаблі копані. Бебут, кортик та штик-ніж - ідеального стану.
Колти- куплені у шукачів. Багато що з цього фоторяду я бачив на аукціонах з півмісяця-місяць тому. Все це куплене одним покупцем для перевезення і продажу за кордоном.
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01.03.2021 20:02 Відповісти
рюкзакову в испанском поместье как раз к месту будет такая коллекция...
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01.03.2021 20:02 Відповісти
Оце так антикваріат... В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 2553 Особливо маузерівський багнет і кортік 80-х. Хоча це поцікавіше,ніж рештки мг-42,що фанцузу прямували. А монети та прикраси ще у 90 -х навчились виготовляти. З «лєніних».Та що там 90-ті. Ще у 70-х радянська гебня втрапила у скандал з фуфловими луїдорами. Хоча-для звіту придатне.
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01.03.2021 20:05 Відповісти
вау монеты серьезные
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01.03.2021 20:34 Відповісти
А почему пшеница, лес кругляк, янтарь-- экспорт, а антиквар --контрабанда?
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01.03.2021 21:50 Відповісти
А Коболев, Витренко, Бойко... уже задержаны? А там ведь дела не на один миллион долларов США, а на СОТНИ миллионов долларов США!!!
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02.03.2021 17:54 Відповісти
 
 