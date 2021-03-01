На Дніпропетровщині поліція затримала на хабарі 4 чиновників: двох голів тергромад, голову і головного архітектора РДА. ФОТО

У Дніпропетровській області правоохоронці затримала на хабарі 4 чиновників: двох голів об'єднаних територіальних громад, голову РДА та головного архітектора. Загальна сума хабарів, яку вимагали зловмисники, становить майже 300 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Одного із голів об’єднаної територіальної громади затримали під час отримання ним 20 000 гривень, які перерахували на банківську картку. Загальна сума ж, яку вимагав фігурант за надання дозволу на польоти повітряних куль на території громади – 2 500 доларів США.

Голова іншої ОТГ Дніпропетровщини за 50 000 гривень обіцяв підприємцю позитивне рішення про надання в оренду землі під розміщення на території сільради зовнішніх рекламних носіїв. Встиг отримати лише перший "транш". Після перерахування на його карту 3 000 гривень чоловіка затримали.

Третій фігурант – головний архітектор однієї із райдержадміністрацій в області. Він вимагав 40 000 гривень неправомірної вигоди також за вирішення питання з дозволами на розміщення рекламних конструкцій на території однієї із ОТГ. Затримали зловмисника після отримання ним на картковий рахунок 16 000 гривень.

Останній з викритих 26 лютого зловмисників – голова тієї ж РДА. Посадовиця вимагала 5 000 доларів США неправомірної вигоди. За таку суму обіцяла допомогти зі зміною цільового призначення 2га земельної ділянки з "ведення особистого селянського господарства" на "індивідуальне садівництво". Затримали зловмисницю після того, як вона отримала 5 000 гривень на паливну картку однієї із мережевих АЗС.

Наразі всім чотирьом згаданим зловмисникам слідчі повідомили про підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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