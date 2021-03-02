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Нацполіція (13937) таксі (96) вбивство (2876) Чернігівщина (1313)

На Чернігівщині таксист зарізав пасажира, а тіло сховав у лісі, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП у Чернігівській області та Ніжинського районного відділу поліції протягом доби встановили, що таксист убив пасажира ножем і сховав тіло в засніженому лісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.

"27 лютого до чергової частини поліції звернулася жителька Бобровицької міської громади з проханням знайти її 41-річного чоловіка. За словами заявниці, 25 лютого близько опівночі той сів у таксі біля будинку товариша та мав поїхати додому, але зник у невідомому напрямку.

Дружина описала поліцейським, як був одягнений чоловік у день зникнення та надала його фотографію", - йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині таксист зарізав пасажира, а тіло сховав у лісі, - поліція 01

Зазначається, що під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку ГУНП у Чернігівській області та Ніжинського районного відділу поліції встановили, що о пів на першу годину ночі між таксистом та пасажиром виник конфлікт. Водій убив клієнта, а знаряддя злочину - ніж - викинув.

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"Усвідомивши скоєне, на своєму автомобілі ВАЗ 2110 таксист вивіз тіло в лісосмугу за 10 кілометрів від місця скоєння злочину та заховав його у снігу. Утім, у скоєному він зізнався лише коли поліцейські знайшли беззаперечні докази його вини", - сказав начальник ГУНП у Чернігівській області Володимир Нідзельський.

На Чернігівщині таксист зарізав пасажира, а тіло сховав у лісі, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

Поліцейські вже провели обшуки в машині і виявили низку слідів, що свідчать про вчинення злочину.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний раніше був судимий за вбивство, а також за вирощування і зберігання наркотиків.

Слідчі Ніжинського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - вбивство. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Які 15 років?! Вже був судими за вбивство!!! Знову вбив - МАЄ БУТИ 25 РОКІВ МІНІМУМ АБО ПОЖИТТЕВО!!! Хто писав ці "закони" ???!!!
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02.03.2021 09:39
+20
смысл показывать замазанную морду?
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02.03.2021 09:43
+12
И зачем опять это яйцо вместо головы...
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02.03.2021 09:43
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В таксисты, понимаю берут всех подряд на работу(
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02.03.2021 09:32 Відповісти
Для чего мне показали воротник его куртки и кусочек свитера?
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02.03.2021 10:44 Відповісти
А окрім таксистів більше ніхто не вбиває? Міністр закордонних справ кожара застрелив людину.Міністрами теж беруть всіх уряд ?
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02.03.2021 10:51 Відповісти
А хто туди піде
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02.03.2021 12:23 Відповісти
мабуть здачі не було...
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02.03.2021 09:32 Відповісти
Я таксист, какая сдача (с) На Чернігівщині таксист зарізав пасажира, а тіло сховав у лісі, - поліція - Цензор.НЕТ 6447
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02.03.2021 09:55 Відповісти
Які 15 років?! Вже був судими за вбивство!!! Знову вбив - МАЄ БУТИ 25 РОКІВ МІНІМУМ АБО ПОЖИТТЕВО!!! Хто писав ці "закони" ???!!!
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02.03.2021 09:39 Відповісти
так не 15,а 7 лет. читайте внимательно
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02.03.2021 13:40 Відповісти
Що? Що за свиноособачий язик 🤮??! Пиши мені нормальною- Українською мовою!
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02.03.2021 22:35 Відповісти
смысл показывать замазанную морду?
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02.03.2021 09:43 Відповісти
меня больше интересует что он выращивал - коку или каннабис.
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02.03.2021 09:49 Відповісти
интрига ))
кто же там? а может это Байден?
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02.03.2021 09:59 Відповісти
Это на случай если откупится, чтобы не тыкали пальцем,что убийца.
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02.03.2021 10:30 Відповісти
И зачем опять это яйцо вместо головы...
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02.03.2021 09:43 Відповісти
Ліцо как яйцо.
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02.03.2021 09:44 Відповісти
это "человек без лица" из Х.Мураками "Убийство Командора" ..
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02.03.2021 21:10 Відповісти
«Подозреваемый ранее был судим за убийство,Источник: https://censor.net/ru/p3250894»
Может заставить фирмы по перевозке людей вести какую то нормальную кадровую политику ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ? Берут водить такси кого попало
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02.03.2021 09:45 Відповісти
Взяли нормального (без судимости) водителя, а к нему сел судимый за убийство пассажир...
Как быть тут ? Проверять - так всех !
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02.03.2021 10:01 Відповісти
« шаг за шагом»
Давайте сначала не будем рисковать пассажирами , которых возят идиоты и даже убийцы
Потому уголовное дело надо открывать и против компании перевозчиков , ибо преступление произошло на ИХ ТЕРРИТОРИИ
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02.03.2021 10:05 Відповісти
ты в какой стране живёшь ? ..80% данного рынка услуг в тени -даже не в тени, а в темноте, ...70 % частники -купылы "шашечки" на базарі и бомбят в тупую..
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02.03.2021 13:29 Відповісти
Если фирма занимается извозом - то должна отвечать за свои кадры . Вам это не ясно ?
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02.03.2021 13:33 Відповісти
ещё раз спрашиваю : ты в какой стране живёшь ?
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02.03.2021 13:47 Відповісти
назови хоть одну фирму с лицензией и собственным таксопарком в Украине..
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02.03.2021 13:51 Відповісти
Болт, Убер был вроде
Вообще телефонов много
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02.03.2021 13:53 Відповісти
Bolt, Uber или Uklon и прочие - это онлайн-приложения сервисов такси ...Ты у них счётчик в салоне видела , - хоть у одной машины ??

назови хоть одну фирму с лицензией и собственным таксопарком в Украине..
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02.03.2021 14:59 Відповісти
В офісі президента працює підозрюваний татаров. То може змусити президента змінити кадрову політику?
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02.03.2021 10:55 Відповісти
Треба заборонити таксі
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02.03.2021 10:00 Відповісти
Сурово,але справедливо.І супермаркети,давайте не будемо зупинятись ну хоть поржем.
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02.03.2021 10:26 Відповісти
Нихера ссе съездил на такси... Ехал домой - приехал на тот свет. В такси больше не ездить?
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02.03.2021 10:21 Відповісти
Шикарне ментовське формулювання, що переходить із справи у справу десятиліттями: "виник конфлікт". Отак узяв і виник.
Таким чином, уже не просто вбивця, а сторона конфлікту.
Убивство: "виник конфлікт".
Згвалтування: "виник конфлікт".
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02.03.2021 10:23 Відповісти
А вообще - я удивляюсь некоторым.
В такое время суток я звоню только ЗНАКОМЫМ водителям такси.
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02.03.2021 10:45 Відповісти
а у них еще снег
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02.03.2021 10:57 Відповісти
виделка жорстка. аюбо йти п'яним від друга та змерзнути або викликати таксі і тебе вбьють. Пийте по скайпу або вайберу.
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02.03.2021 11:28 Відповісти
Пасажир не дотримувався карантинних обмежень, - був без маски і дихав перегаром на водія.
Ще одна жертва COVIDa.
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02.03.2021 13:09 Відповісти
таких таксистов 70% в службах и частниках... шансона переслушаются и "блатных" из себя корчат...
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02.03.2021 13:24 Відповісти
тупой добло дятел, не знающий что такое билинг
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02.03.2021 19:19 Відповісти
 
 