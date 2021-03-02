На Чернігівщині таксист зарізав пасажира, а тіло сховав у лісі, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП у Чернігівській області та Ніжинського районного відділу поліції протягом доби встановили, що таксист убив пасажира ножем і сховав тіло в засніженому лісі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.

"27 лютого до чергової частини поліції звернулася жителька Бобровицької міської громади з проханням знайти її 41-річного чоловіка. За словами заявниці, 25 лютого близько опівночі той сів у таксі біля будинку товариша та мав поїхати додому, але зник у невідомому напрямку.

Дружина описала поліцейським, як був одягнений чоловік у день зникнення та надала його фотографію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку ГУНП у Чернігівській області та Ніжинського районного відділу поліції встановили, що о пів на першу годину ночі між таксистом та пасажиром виник конфлікт. Водій убив клієнта, а знаряддя злочину - ніж - викинув.

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"Усвідомивши скоєне, на своєму автомобілі ВАЗ 2110 таксист вивіз тіло в лісосмугу за 10 кілометрів від місця скоєння злочину та заховав його у снігу. Утім, у скоєному він зізнався лише коли поліцейські знайшли беззаперечні докази його вини", - сказав начальник ГУНП у Чернігівській області Володимир Нідзельський.



Фото: сайт Нацполіції

Поліцейські вже провели обшуки в машині і виявили низку слідів, що свідчать про вчинення злочину.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний раніше був судимий за вбивство, а також за вирощування і зберігання наркотиків.

Слідчі Ніжинського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - вбивство. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.