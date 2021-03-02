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Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Ще одна російська актриса театру і кіно отримала заборону на в'їзд в Україну за незаконне відвідування тимчасово окупованого РФ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Порушницю зупинили в аеропорту "Бориспіль". У ході контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з’ясували, що жінка, громадянка Росії, перебувала в Криму порушуючи встановлений порядок в’їзду-виїзду.

Іноземка прилетіла в нашу країну рейсом з Мінська. Під час оформлення було встановлено, що вона є актрисою театру та кіно, заслуженою артисткою Росії. Також росіянка пояснила, що на український півострів їздила, начебто, з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди авіарейсом. В той же час зафіксовано і інші її візити на окуповану Росією територію України", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, за словами російської актриси в Україні вона планувала взяти участь у кінозйомках.

Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну 01

За порушення українського законодавства громадянці Росії прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки, а також притягнули до відповідальності за ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Наразі вона повернута за межі України зворотним рейсом в Білорусь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

У Держприкордонслужбі не називають ім'я порушниці, але швидше за все йдеться про актрису театру і кіно Розу Хайрулліну. На наданому відомством записі пізнаваний її голос, також ДПСУ розмістила фото документів актриси.

Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну 02

Фото: Держприкордонслужба

Хайрулліна знялася в таких серіалах як "Ольга", "Утриманки", "Зулейха відкриває очі" і "Псих". Також вона зіграла у фільмі "Кислота" і картині "Канікули президента", зйомки якої проходили в Криму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+60
ми їм кажемо "нехай щастить" а вони все рівно лізуть як таргани,чому не сидиться на россії?
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02.03.2021 12:20
+35
Як радує червоний штампик українською мовою на паспорті з двоголовою куркою-мутантом!
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02.03.2021 12:22
+17
А зачем лицо скрывать?
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02.03.2021 12:23
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ми їм кажемо "нехай щастить" а вони все рівно лізуть як таргани,чому не сидиться на россії?
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02.03.2021 12:20 Відповісти
Тепер її в расєї зроблять народною артисткою путіна і орден дадуть.
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02.03.2021 12:32 Відповісти
ще питання який йух покликав її зараз на територію України на зйомки? що за під@р знімає серіали зі старими кацапськими заслуженими клячами?
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02.03.2021 15:16 Відповісти
росіяни давно окупували українські кіностудії і знімають тут російські серіали, бо тут в рази дешевше.
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02.03.2021 15:17 Відповісти
А наші тваринки - режисери знімають фільми з кацапськими акторами на кацапській мові, а нашим акторам зась. Знімають же не для українців, а для кацапів, але наші режисери - виродки моральні.
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03.03.2021 09:59 Відповісти
уже дети знают .. ну чего пороги обивать.. прешься.. это чисто кацапское .. а .. так пойдет..
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02.03.2021 13:06 Відповісти
Ну для ********** своя гордасть, для них "нехйшстать" приравнивается к боевой контузии и дает им право прибавки к пенсиону "За участие в боевых действиях" Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5981
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02.03.2021 14:04 Відповісти
Як радує червоний штампик українською мовою на паспорті з двоголовою куркою-мутантом!
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02.03.2021 12:22 Відповісти
Прям на морду двухголовому мутанту)
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02.03.2021 14:01 Відповісти
А зачем лицо скрывать?
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02.03.2021 12:23 Відповісти
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 8587
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02.03.2021 12:40 Відповісти
ацкая видать Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1639
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02.03.2021 12:41 Відповісти
Да вывеска там еще та)))) Но страна должна знать кацапских морд,коих послали нах)))
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02.03.2021 12:53 Відповісти
Лицо прикрыли, потому, что сильно страшная. Играла всяких дур.
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02.03.2021 12:45 Відповісти
они ей нарисовали чей крым,в паспортине .
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02.03.2021 12:31 Відповісти
такие скрепные, а куриц двухглавых, вместо звезд своих понарисовывали...
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02.03.2021 12:25 Відповісти
эх, кацапи...
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02.03.2021 12:26 Відповісти
Гнать ватную мразь сцанными тряпками со Священной Земли Великой Украины.. Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 30
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02.03.2021 12:26 Відповісти
"Зулейха открывает глаза"... м-м-м-м... и как этот шедевр прошел мимо меня...))
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02.03.2021 12:26 Відповісти
Ага. Ісконно рюзькє актрісса "хабібулліна зулєйха кумаровна".
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02.03.2021 12:35 Відповісти
Не, она Роза Вакильевна, что еще более забавно.
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02.03.2021 12:38 Відповісти
Н так страшны московские воши, как украинские гниды...
- кто то же пригласил ее в Украину, предпочел из множества украинок эту московскую повию как ментально близкую..

Как отметили в Госпогранслужбе, по словам российской актрисы в Украине она планировала принять участие в киносъемках.Источник: https://censor.net/ru/p3250939
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02.03.2021 12:29 Відповісти
Шо вона за салом приїхала
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02.03.2021 12:29 Відповісти
БамбаЛейла бабуля Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 8482
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02.03.2021 12:30 Відповісти
Требу було ще пенделя дати. Нагадять і лізуть сюди, як будьто нічого не було.
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02.03.2021 12:30 Відповісти
старая кляча
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02.03.2021 12:32 Відповісти
А шо ви позамазували у паспорті? його ж можна прочитати, відновиити.
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02.03.2021 12:46 Відповісти
Кто это такая?
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02.03.2021 12:56 Відповісти
Кстати, украинский загранпаспорт содержит изображение контуров Украины и кацапы, пропуская по нему, признают что Крым не их.
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02.03.2021 13:06 Відповісти
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 4535
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02.03.2021 13:07 Відповісти
Что у них за фамилии на па-рашке... Как мтюки...
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02.03.2021 13:16 Відповісти
Татарське прізвище. Походить від імені Хайрулла, що означає арабською "бог, благо даруючий". Слов'янською це ім'я мало б звучати приблизно, як Божиблаг, Божидобр. Якось так.
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02.03.2021 13:37 Відповісти
Братушки-славяне, ёпт...
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02.03.2021 13:38 Відповісти
"Роза Хайрулліна".
Переклав українською, - Троянда Божедобренко. Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 7783
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02.03.2021 13:44 Відповісти
А смысл? кацапы от этого не станут не то, что славянами, но, даже, людьми...
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Правильно сделали.
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02.03.2021 13:22 Відповісти
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9822Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5537 не понимаю почему закрывать фейс, пускай все видят
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02.03.2021 13:38 Відповісти
не хотят своих светить ))) Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1130
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02.03.2021 14:05 Відповісти
А це точно не мужик?))
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02.03.2021 16:17 Відповісти
это шо мужик?
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02.03.2021 19:10 Відповісти
Старая вешалка !
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02.03.2021 13:41 Відповісти
Едут, потому, что "мы любим украинцев". По странной вековечной логике, кого любят, того и бьют. Следовательно, чтобы не любили и не били, надо максимально сократить традиционное украинское гостеприимство. Оно, таки нам боком вылазит.
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Нет, едут потому, что "украинцы их любят". Кто-то же их приглашает? Не сама же себя она тут снимать собиралась!!! Это малороссийские продюсеры, режиссеры, журналисты никак не могут прожить без "звезд" "аж из самой Москвы".
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02.03.2021 14:47 Відповісти
"Красноярский край / USSR" у паспорті рф - це задзеркалля нікого не дивує?
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02.03.2021 13:55 Відповісти
*************
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02.03.2021 14:04 Відповісти
Фейс плиз
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02.03.2021 14:30 Відповісти
Трішки примружуєте очі і все видно.
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02.03.2021 14:31 Відповісти
Господи, кто это вообще такая?!
Меня радует, что за нарушение закона ее не пустили в нашу страну... Но еще больше радует, что я просто не знаю ни одной ее роли и ни одного этого фильма. Значит мне все таки удается вырываться из рашистского мира и совка!
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02.03.2021 15:00 Відповісти
+100500!!! Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1896 Спасибо Вам, Александр, что так точно передали и мои мысли!
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02.03.2021 15:27 Відповісти
Вот тут мы движемся потихоньку в правильном направлении.
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02.03.2021 15:28 Відповісти
"Ты их в дверь- они в окно..." (с)
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02.03.2021 15:05 Відповісти
Хайруллина-ну и хай рулит с Украины...
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02.03.2021 16:26 Відповісти
шо то я её не помню эту самую х.йрулину....
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02.03.2021 19:12 Відповісти
Да что ж они все лезут в Украину? Медом намазано что ли?
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02.03.2021 20:08 Відповісти
Х#йло, Х#йрулина это , что такое? Однозначно даже близко не пускать... Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9073
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02.03.2021 20:50 Відповісти
ибо *****!
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02.03.2021 21:14 Відповісти
нехай щастить!
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02.03.2021 21:41 Відповісти
Какой типаж...
Анджелина Джоли в молодости, практически...
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02.03.2021 23:16 Відповісти
Прикороднники ви молодці.
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02.03.2021 23:27 Відповісти
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 3535
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03.03.2021 00:09 Відповісти
какая потужная переможная перемога.
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03.03.2021 03:34 Відповісти
 
 