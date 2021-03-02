Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну. ВІДЕО+ФОТО

Ще одна російська актриса театру і кіно отримала заборону на в'їзд в Україну за незаконне відвідування тимчасово окупованого РФ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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"Порушницю зупинили в аеропорту "Бориспіль". У ході контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з’ясували, що жінка, громадянка Росії, перебувала в Криму порушуючи встановлений порядок в’їзду-виїзду.

Іноземка прилетіла в нашу країну рейсом з Мінська. Під час оформлення було встановлено, що вона є актрисою театру та кіно, заслуженою артисткою Росії. Також росіянка пояснила, що на український півострів їздила, начебто, з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди авіарейсом. В той же час зафіксовано і інші її візити на окуповану Росією територію України", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, за словами російської актриси в Україні вона планувала взяти участь у кінозйомках.

За порушення українського законодавства громадянці Росії прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки, а також притягнули до відповідальності за ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Наразі вона повернута за межі України зворотним рейсом в Білорусь.

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У Держприкордонслужбі не називають ім'я порушниці, але швидше за все йдеться про актрису театру і кіно Розу Хайрулліну. На наданому відомством записі пізнаваний її голос, також ДПСУ розмістила фото документів актриси.

Фото: Держприкордонслужба

Хайрулліна знялася в таких серіалах як "Ольга", "Утриманки", "Зулейха відкриває очі" і "Псих". Також вона зіграла у фільмі "Кислота" і картині "Канікули президента", зйомки якої проходили в Криму.