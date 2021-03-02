Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Слідчі Нацполіціі відзвітували про розкриття злочину: львів'янці, яка поширювала в мережі "Інтернет" порнографічні фото і відео, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.
Правоохоронці встановили, що в період з березня 2020 по лютий 2021 львів'янка створювала і викладала в одному з телеграм-каналів фото і відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду.
"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру", - йдеться в повідомленні.
26 лютого слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній – до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Зазначимо, що на сайті Нацполіції ця новина опублікована як "важлива".
Також варто зазначити, що правоохоронці вже не вперше звітують про розкриття злочинів такого масштабу. Раніше повідомлялося, що протягом трьох місяців оперативники и Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київщини, документували діяльність 32-річної жінки, яка поширювала ролики порнографічного характеру. Ціна таких відео досягала 1,5 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
но на это не пойдут, то шо это одно из последних форм деятельности (а точнее, имитации бурной) полиции. шо они еще будут делать - неужто бабушек шмонать?
Пропоную статтю в Кримінальний кодекс.
Але поки що за таке будуть тільки ордєна і мєдалі давати. С занєсєнієм в учотну карточку ахєнта Крімля.
Как же вы, такие высоко моральные, идёте в ЕС если там везде порнография?
А так бред, сама себя снимала, причем открыто направо и налево не раздавала.
петля
Все у дусі Рюкзакевича, перднуть в калюжу з мегафона
до любої порнографії і зоофілії; ми мабуть не туди йдемо
ЧОМУ ПОРНО КАНАЛИ НА СУПУТНИКОВОМУ ТБ ЗАКОДОВАНІ І ДОСТУПНІ
ПРИ ПЕРСОНАЛЬНІЙ ПІДПИСЦІ ЗА ГРОЩІ , А ТОЙ ЖЕ КОНТЕНТ З ІНТЕРНЕТУ
ДОСТУПНИЙ НАВІТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ? Гарне запитання до влади, бо у цього покоління
молоді мізки будуть набікрень скоріш за все.
...
Вау! У меня тоже есть компьютерная техника и банковские карточки! Это что - порнография?*
Може, якраз хтось з тих, хто подивився на її "майстерність" і стукнув ментам, що розводка ?
А то - грошики плати, а там - дурня якась.
Що за дикунство? Нема чим зайнятись за гроші платників податків?
Відповідальність має бути тільки за розповсюдження порнографії з неповнолітніми..
нет на вас Сашка Билого, застреленного хитрожопым вечным ментом
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Укрпошта в серії марок «Її величність - жінка» випускає не просто марку до 8 Березня, а марку у жанрі «ню» або, як напишуть недосвідчені митці та поштовики, «марки з оголеними жінками»,
да уж..
.......идет по коридору , а пЄстолЄт так к полу тянет , шо оно бедное в три погибели согнулось
Пройде 20-35 років і дай ці роботязі пенсію, хоч сама в державу ні копійки не вклала!
Б...ядь, за...бали ці хитрожопі!