"Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва. ФОТО

У парках і скверах столиці встановлюють "антиманіякові" кнопки. Під час натискання на кнопку вмикатиметься гучна сирена і мигалка, які можуть відлякати ґвалтівника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Коли натискаєш на кнопку - вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Гарний знак. Коли буде спроба зґвалтування - потрібно лиш добігти до кнопки", - йдеться в повідомленні.

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