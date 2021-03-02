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"Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
У парках і скверах столиці встановлюють "антиманіякові" кнопки. Під час натискання на кнопку вмикатиметься гучна сирена і мигалка, які можуть відлякати ґвалтівника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
"Коли натискаєш на кнопку - вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Гарний знак. Коли буде спроба зґвалтування - потрібно лиш добігти до кнопки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Fly Flyiovich
показати весь коментар02.03.2021 13:56
+12 Mike Hrabovsky
показати весь коментар02.03.2021 13:44
+12 Николай Морозов 5bd628b6
показати весь коментар02.03.2021 14:07
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Будь ласка, зачекайте...
Так что - не ставить? как и лавочки? и деревья не сажать? и цветы не садить?
растащат же...
а то маньяк разрешит жертве доползти до кнопки ?
Но это не на долго: пока малолетние и не очень дебилы не уничтожат.
И разбой и изнасилование.
интересно сколько продержатся? через ночь - задолбают копов, через день - сломают нафиг...
и главное - сколько стоит этот аттракцион ?
Я б натиснув.
Если своя жена или дочь, то лучше так, чем совсем никак... это зна...
І це замість того, щоб ловити і закривати отих пісюнкових злосників.
А нащо тоді потрібна реФФормована мусорня і, особливо, Тощій Тоша і Чорт А-ффак-офф?