На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув 19-річний воїн 72-ї ОМБр Андрій Мірча. ФОТО
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На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець із Полтавської області. Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю.
Про це повідомив заступник військового комісаріату Полтавської області Едуард Бородай, інформує місцеве видання "Коло", передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області.
"Офіційна причина смерті – необережне поводження зі зброєю", – повідомив Бородай.
Загиблим виявився 19-річний військовий 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Андрій Мірча. Він був родом із села Степанівка Семенівського району Полтавської області. Похорон бійця відбудеться 3 або 4 березня.
Батькам повідомили про смерть сина 1 березня. 18 березня воїну виповнилося б 20 років. Андрій був старшим у багатодітній родині (5 дітей).
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