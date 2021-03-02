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Полтавщина (733) смерть (6558) Донбас (21733) військовослужбовці (3947) 72 окрема механізована бригада (199)

На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув 19-річний воїн 72-ї ОМБр Андрій Мірча. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець із Полтавської області. Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомив заступник військового комісаріату Полтавської області Едуард Бородай, інформує місцеве видання "Коло", передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області.

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"Офіційна причина смерті – необережне поводження зі зброєю", – повідомив Бородай.

Загиблим виявився 19-річний військовий 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Андрій Мірча. Він був родом із села Степанівка Семенівського району Полтавської області. Похорон бійця відбудеться 3 або 4 березня.

Батькам повідомили про смерть сина 1 березня. 18 березня воїну виповнилося б 20 років. Андрій був старшим у багатодітній родині (5 дітей).

На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув 19-річний воїн 72-ї ОМБр Андрій Мірча 01

Автор: Наталя Джума
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