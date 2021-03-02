Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель. ФОТО

Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі доти, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну.

"Під час мого першого візиту на схід України з президентом України Зеленським я висловив беззастережну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності країни. Ганебна реальність така, що люди продовжують помирати тут і стикаються з жахливими наслідками конфлікту. Єдиний шлях вперед - це повне виконання Мінських угод. Санкції ЄС проти Росії залишаться в силі доти, поки їх реалізація не стане реальністю", - написав Мішель у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що разом з президентом України Володимиром Зеленським на лінії зіткнення в Луганській області вони закликали до повного відкриття всіх пунктів в'їзду / виїзду.

"Це життєво важливо для підтримки зв'язків між людьми і надання послуг через лінію зіткнення", - пояснив Мішель.

Президент Євроради додав, що вражений важливою роботою СММ ОБСЄ, подякувавши партнерів ЄС, разом з якими ЄС підтримує населення, яке постраждало від конфлікту.

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"ЄС працює над новими пропускними пунктами і розмінуванням, а також підсилює допомогу СММ ОБСЄ, щоб вона повністю виконувала свій мандат", - підкреслив він.





