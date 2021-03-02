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Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі доти, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну.

"Під час мого першого візиту на схід України з президентом України Зеленським я висловив беззастережну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності країни. Ганебна реальність така, що люди продовжують помирати тут і стикаються з жахливими наслідками конфлікту. Єдиний шлях вперед - це повне виконання Мінських угод. Санкції ЄС проти Росії залишаться в силі доти, поки їх реалізація не стане реальністю", - написав Мішель у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що разом з президентом України Володимиром Зеленським на лінії зіткнення в Луганській області вони закликали до повного відкриття всіх пунктів в'їзду / виїзду.

"Це життєво важливо для підтримки зв'язків між людьми і надання послуг через лінію зіткнення", - пояснив Мішель.

Президент Євроради додав, що вражений важливою роботою СММ ОБСЄ, подякувавши партнерів ЄС, разом з якими ЄС підтримує населення, яке постраждало від конфлікту.

Читайте: Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель

"ЄС працює над новими пропускними пунктами і розмінуванням, а також підсилює допомогу СММ ОБСЄ, щоб вона повністю виконувала свій мандат", - підкреслив він.

Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель 01
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель 02
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5916
Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle

Michelle, ma belle
Sont des mots qui vont très bien ensemble
Très bien ensemble
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02.03.2021 15:32
+5
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 506
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02.03.2021 15:30
+4
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1223
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02.03.2021 15:32
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Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 506
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02.03.2021 15:30 Відповісти
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5916
Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle

Michelle, ma belle
Sont des mots qui vont très bien ensemble
Très bien ensemble
показати весь коментар
02.03.2021 15:32 Відповісти
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1223
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02.03.2021 15:32 Відповісти
Заявив Дєніс-Мішель Шарль-Шмигаль Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 8677
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02.03.2021 15:35 Відповісти
Красиво про мішель... А про еммануель фуйловну можна?)
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02.03.2021 15:36 Відповісти
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6057
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02.03.2021 15:40 Відповісти
Дякую. Стісняююсь цю шикарну мелодію возпроізвєзті!)))
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02.03.2021 15:44 Відповісти
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2371
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02.03.2021 16:03 Відповісти
Специально для исполнения на пианино тремя пальцами левой руки и одним не пальцем (выделено зелёным) :

Emmanuelle (лёгкий фрагмент) (Ноты и Видеоурок для фортепиано) (piano cover)
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02.03.2021 16:10 Відповісти
Ну , нє фіга собі , ту 'Еманюель' Ви під бубу з роялєм адоптували!)))
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02.03.2021 16:24 Відповісти
Надо говорить конкретно, пока Московия не выведет свои войска из ДНР и ЛНР.
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02.03.2021 15:39 Відповісти
Хочу напомнить Всем что первым пунктом стоит - Полное прекращение огня !!! И следующие пункты уже можно не читать, и тут не нужно быть Вангой чтобы понять что санкции кацапам будут продлены. Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 718
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02.03.2021 15:41 Відповісти
 
 