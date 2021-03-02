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"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Міністр юстиції Денис Малюська показав відремонтовану камеру київського СІЗО, на яку витратили 101 тис. грн. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж СІЗО.
Про це Малюська повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Трохи пекла вам у стрічку. Камера Державної установи "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб до і після ремонту. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не витрачалися,
вартість - 101 205 грн", - ідеться в повідомленні.
Також глава Мін'юсту нагадав, що "кожен може купити собі в'язницю під Києвом, лот можна знайти на Prozorro: продажі".
Топ коментарі
+34 Valeriy Wrx
показати весь коментар02.03.2021 17:50
+29 Evgeniy Tube
показати весь коментар02.03.2021 17:48
+21 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар02.03.2021 18:03
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Будь ласка, зачекайте...
Я понимаю, что там сидят преступники. Но жутко себе представить, во что превращается человек, живя в таких скотских условиях. Понятно теперь, почему часто у зеков нет ничего святого после выхода..
странно другое - что кто-то еще человеком остается. Знавал я и таких.
журналисты настигли в Москве чет 57000 дел, где "понятыми" были одни и те же, часто тоже подсудимые и/или сидящие. так что писать так = ну ооочень глупо. тем более что оправдательных - пара процентов. в Белорашке, тут писало - чет 0.2%.
и в коментах все возмущаются с какой то фотографии сделанной неизвестно где...
страна клоунов-идиотов...
Не затягивайте - нужны здоровые не дорогие рабы, весна на подходе а огород не пахан, и пару автоматчиков бы еще для охраны урожая.
Плюс там еще все курят, одежда грязная, проветривают редко.. короче адище.
потому места возле окна всегда были самыми козырными.
Душ і туалет не відокремлені від самої камери. Уявляю собі запахи та вологість в камері.
А ЦЕ ТЮРМА В ГОЛАНДІЇ :
Второе - цивильней будет, когда все налоги начнут платить. Я лично не плачу, потому и не выпендриваюсь.
Источник: https://censor.net/ru/p3251039
Их просрали на много раньше.
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