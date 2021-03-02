УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8417 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
35 931 71
Київ (13851) ремонт (817) СІЗО (688) Малюська Денис (295)

"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська показав відремонтовану камеру київського СІЗО, на яку витратили 101 тис. грн. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж СІЗО.

Про це Малюська повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи пекла вам у стрічку. Камера Державної установи "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб до і після ремонту. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не витрачалися,
вартість - 101 205 грн", - ідеться в повідомленні.

Також глава Мін'юсту нагадав, що "кожен може купити собі в'язницю під Києвом, лот можна знайти на Prozorro: продажі".

Також читайте: В Україні "немає лави запасних, щоб замінити тисячі суддів", а якщо звільнимо всіх, то буде колапс, - Малюська

Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 01
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 02
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 03
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 04
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 05
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 06
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 07
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Срал в тапки...)
показати весь коментар
02.03.2021 17:50
+29
Котейку за что посадили?
показати весь коментар
02.03.2021 17:48
+21
"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 537
показати весь коментар
02.03.2021 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Котейку за что посадили?
показати весь коментар
02.03.2021 17:48 Відповісти
Срал в тапки...)
показати весь коментар
02.03.2021 17:50 Відповісти
Украл сосиску со стола
показати весь коментар
02.03.2021 17:50 Відповісти
смотря какие намерения у зэка к животному ..могут выламать коту зубы и использовать для своих личных нужд
показати весь коментар
02.03.2021 18:01 Відповісти
такую кичу, ремонтом испоганили!!!! "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 1789
показати весь коментар
02.03.2021 18:04 Відповісти
так для себя любимого.. да Малюска "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 902
показати весь коментар
02.03.2021 18:46 Відповісти
Це не по поняттям. Поважні зеки за таке... базарок і пан підслизнувсь, впав і помер. Ніхто-нікому-нічого
показати весь коментар
02.03.2021 18:48 Відповісти
"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 537
показати весь коментар
02.03.2021 18:03 Відповісти
він на роботі. мишкує.
показати весь коментар
02.03.2021 18:08 Відповісти
Хось коней гоняє, він - мишей...
показати весь коментар
02.03.2021 18:53 Відповісти
не за что а для чего. Животные в тюрьмах - это последняя отдушина, чтобы совсем уж зверьем не стать.
Я понимаю, что там сидят преступники. Но жутко себе представить, во что превращается человек, живя в таких скотских условиях. Понятно теперь, почему часто у зеков нет ничего святого после выхода..
странно другое - что кто-то еще человеком остается. Знавал я и таких.
показати весь коментар
02.03.2021 19:12 Відповісти
Я понимаю, что там сидят преступники.\\\\\\\\

журналисты настигли в Москве чет 57000 дел, где "понятыми" были одни и те же, часто тоже подсудимые и/или сидящие. так что писать так = ну ооочень глупо. тем более что оправдательных - пара процентов. в Белорашке, тут писало - чет 0.2%.
показати весь коментар
02.03.2021 19:20 Відповісти
Якщо прийняти до уваги, що в Сізо сидять також не тільки злочинці, а ті, кого тільки підозрюють, то стає вдвічі жахливіше.
показати весь коментар
02.03.2021 19:51 Відповісти
попрбуй, случайно, наступи на лапку котенку , которій по камере бегает - вібьют зубі смотрящие сразу как увидят
показати весь коментар
03.03.2021 11:46 Відповісти
у меня умывальник, как в "старом" СИЗО
показати весь коментар
02.03.2021 17:54 Відповісти
жестяк....
показати весь коментар
02.03.2021 17:55 Відповісти
Які в біса 20 чоловік в камері? Що ви ремонтуєте, кретини? Нема слів- одні мати!!!!
показати весь коментар
02.03.2021 17:56 Відповісти
Там всередині, як в маршрутці при 20 чоловіках.
показати весь коментар
02.03.2021 18:31 Відповісти
Вот это власть...Оказывается у них цель, чтобы "каждый мог купить себе тюрьму под Киевом".
показати весь коментар
02.03.2021 17:57 Відповісти
нє, для цього треба знати бекграунд: вони розпродують старі корпуса тюрем. то було сказано для вже знаючих. тобто тут про дві різні покупки: про платну камеру і лот-в"язницю.
показати весь коментар
02.03.2021 18:10 Відповісти
На фоне этого тюрма в США как курорт
показати весь коментар
02.03.2021 18:02 Відповісти
В тюрьме - лучше чем на воле, лозунг нового министра пенитенциарных заведений о которых он больше всего заботится, пенсионеров нужна туда с пенсией в 1700 грн, там еще кормят бесплатно.
показати весь коментар
02.03.2021 18:03 Відповісти
Невдовзі кожен зможе замовити собі камеру поліпшеного планування онлайн в додатку "Дія".Що поробиш-діджиталізація... "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 6002
показати весь коментар
02.03.2021 19:43 Відповісти
Эта тварь, которой выделены огромные ресурсы и сидя на офигенном окладе выполянет работу прораба по ремонту камер...
и в коментах все возмущаются с какой то фотографии сделанной неизвестно где...

страна клоунов-идиотов...
показати весь коментар
02.03.2021 18:09 Відповісти
Ты с какой страны??? Наслаждайся своей!
показати весь коментар
02.03.2021 18:34 Відповісти
зебил?
показати весь коментар
02.03.2021 18:49 Відповісти
не знаю, ка насчет Зе - но то что ты, WiM, тварь конченая - это уже все поняли.
показати весь коментар
02.03.2021 19:13 Відповісти
кацапу быть быдлом мешаю? ну что ж - мне не нравятся быдляки тупые...
показати весь коментар
03.03.2021 10:54 Відповісти
А рабов когда начнут продавать на прозорро?
Не затягивайте - нужны здоровые не дорогие рабы, весна на подходе а огород не пахан, и пару автоматчиков бы еще для охраны урожая.
показати весь коментар
02.03.2021 18:14 Відповісти
одного понять не могу...почему даже в отремонтированном кровати в куче ? зачем придвигать их друг к другу ??? (без скабрезностей пожалуйста))))
показати весь коментар
02.03.2021 18:20 Відповісти
Ну как я понимаю, чтобы не было кроватей у параши. Там с одной стороны столовая, а с другой параша. Наверно так...хз
показати весь коментар
02.03.2021 18:50 Відповісти
возможно...ну хоть бы на 10-15 см отставляли (ну не поприколу мужикам, как в пионерском лагере) спать рядышком...
показати весь коментар
02.03.2021 18:53 Відповісти
ну кагбэ да, можно было меньше кроватей и немного раздвинуть
показати весь коментар
02.03.2021 19:05 Відповісти
нельзя меньше кроватей. пока что в тюрьмах перенаселенность. Положено столько-то коек - и все. Повезет если вообще койка достанется, часто в СИЗО и на полу спят - мест не хватает.
Плюс там еще все курят, одежда грязная, проветривают редко.. короче адище.
потому места возле окна всегда были самыми козырными.
показати весь коментар
02.03.2021 19:15 Відповісти
ты дывы...даже коврик под шконкой себе не постелило...спартанец вид народження...
показати весь коментар
02.03.2021 18:23 Відповісти
Народ! Кому з вас довелось сидіти в 60-ті на гарнізонній гауптвахті м. Ужгород?
показати весь коментар
02.03.2021 18:23 Відповісти
Я щось не зрозумів хто цей Молюська міністр або прораб?
показати весь коментар
02.03.2021 18:29 Відповісти
Зрозумієш, коли в камері опинишся!
показати весь коментар
02.03.2021 18:35 Відповісти
Ні, то такі умови не для мене. Краще зразу на той світ
показати весь коментар
02.03.2021 18:39 Відповісти
ну таки это всё при совке делалось специально одна из мер воспитания . считалось что отбивает желание снова попасть с этой же целью и параши в виде бадьи . а здесь уже какой то модерн с кафелем на стенках-- готовая мойка - вместо шубы
показати весь коментар
02.03.2021 19:33 Відповісти
Биде не хватает!
показати весь коментар
02.03.2021 18:33 Відповісти
Цікаво. Один унітаз на 24 ліжко-місця. І це іще, напевно, не всі ліжка стоять.
Душ і туалет не відокремлені від самої камери. Уявляю собі запахи та вологість в камері.
показати весь коментар
02.03.2021 18:36 Відповісти
Наскільки я зрозумів, душ і туалет тепер відокремлені перегородочною стінкою і дверима. А може неправильно зрозумів. Ну звісно для 24 "сидільців" то замало одного душу і туалету, тут не посперечаєшся.
показати весь коментар
02.03.2021 19:29 Відповісти
Норвежці і голандці від заздрощів побіліли "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 7664

"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 7532
А ЦЕ ТЮРМА В ГОЛАНДІЇ :

"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 9827
показати весь коментар
02.03.2021 19:01 Відповісти
Але ж краще, як було... Тим паче сізо- там перебувають люди під слідством та в очікуванні суду...
показати весь коментар
02.03.2021 19:40 Відповісти
Я до чого - робити так вже робити, а не показуху для бугалтерії
показати весь коментар
02.03.2021 19:45 Відповісти
До Норвегії нам ще як до неба рачки....
показати весь коментар
02.03.2021 21:20 Відповісти
Одна камера в год не результат!!! Да и сделать можно было цивильней.
показати весь коментар
02.03.2021 19:11 Відповісти
их делают намного больше чем 1 в год. Это первое.
Второе - цивильней будет, когда все налоги начнут платить. Я лично не плачу, потому и не выпендриваюсь.
показати весь коментар
02.03.2021 19:16 Відповісти
Прочтите мой пост ниже!!!
показати весь коментар
02.03.2021 19:23 Відповісти
Средства налогоплательщиков не тратились ....
Источник: https://censor.net/ru/p3251039

Их просрали на много раньше.
показати весь коментар
02.03.2021 19:13 Відповісти
И что теперь? Те, кто попал в тюрьму (справедливо или нет попал - другой воарос) , должны жить там, как животные? Сколько в бюджетах последние 30 лет закладывалось на ремонт камер для зеков? Бо я не в курсе. Может вы проясните тогда, сколько закладывалось и сколько украли.
показати весь коментар
02.03.2021 19:33 Відповісти
Так ведь я не против, чтоб из бюджета!!! Гланое, чтоб отчитались за взятое.
показати весь коментар
02.03.2021 20:02 Відповісти
Ліноліум поклали ?? На півроку ...
показати весь коментар
02.03.2021 19:15 Відповісти
а что им надо было - паркет положить?
показати весь коментар
02.03.2021 19:17 Відповісти
На років 5-10 мінімум. Нічого з ним там не буде. Та і лінолеум буває різної якості. А мити його набагато простіше, ніж дерев'яну підлогу.
показати весь коментар
02.03.2021 19:35 Відповісти
Він ще місцевих кулінарних рецептів не коштував. Декілька років на наших тюрмах без " підігріву" ззовні і ти каліка або мрець.
показати весь коментар
02.03.2021 19:26 Відповісти
Зеля для себя и своего ОП готовит?)
показати весь коментар
02.03.2021 19:44 Відповісти
Есть мение, что они для себя это все готовят! Мудро!
показати весь коментар
02.03.2021 20:00 Відповісти
Из всей зеленых министров Малюська один из самых адекватных министров
показати весь коментар
02.03.2021 21:23 Відповісти
Мне всегда казалось, что СИЗО - это следственный изолятор, а не общая камера.
показати весь коментар
03.03.2021 01:59 Відповісти
Тем временем в скрепоносии:

Колония для Навального. Беседа с Дмитрием Дёмушкиным и Владимиром Осечкиным
показати весь коментар
03.03.2021 09:02 Відповісти
в старые камеры посадить слуг народа, а в новые европейскую солидарность
показати весь коментар
03.03.2021 12:35 Відповісти
Что важнее: Убрать коррупцию в пенитенциарной системе или ремонтик в камере сделать? Министр он про ремонтики?
показати весь коментар
03.03.2021 14:14 Відповісти
звичайно, що ремонти давно потрiбнi. i це саме менше, як повинно бути, бо там сидять ще незасудженнi. люди, злочинцi також, повиннi жити в пристойних умовах...
показати весь коментар
03.03.2021 17:21 Відповісти
Я не спрашивал надо или не надо делать ремонты. Я спросил ЧТО важнее?
показати весь коментар
03.03.2021 17:25 Відповісти
Все важливо і майже все потрібно робити одночасно, в такому становищі знаходиться Україна, на жаль. До Порошенка, майже 25 років будівництві держави зроблено було зовсім небагато,необхідні реформи робились по принципу крок вперед і два кроки назад.
показати весь коментар
03.03.2021 19:02 Відповісти
Согласен. ДО Порошенко строилось олигархично-коррупционное государство. ПРИ Порошенко создавалась видимость реформ.
показати весь коментар
04.03.2021 09:42 Відповісти
 
 