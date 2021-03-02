Канадські військові інструктори вирішили прибрати листя навколо госпіталю в Миколаєві, - Генштаб. ФОТО

Інструктори Збройних сил Канади з Групи радників колективної підготовки Операції ЮНІФАЄР в Україні у свій вільний час взяли участь у весняній толоці на території лікарні для ветеранів війни в Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук Генштабу ЗСУ.





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