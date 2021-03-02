Канадські військові інструктори вирішили прибрати листя навколо госпіталю в Миколаєві, - Генштаб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Інструктори Збройних сил Канади з Групи радників колективної підготовки Операції ЮНІФАЄР в Україні у свій вільний час взяли участь у весняній толоці на території лікарні для ветеранів війни в Миколаєві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук Генштабу ЗСУ.
Топ коментарі
+50 Чайка Київ
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+28 Томас Андерсон 15842d2c
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Будь ласка, зачекайте...
Чим подобається Захід так це рівнем ініциативності і самостійності -
ніхто не чекає поки ЖЕК чи місцева влада прибере листя чи сніг, а
беруть лопату/ граблі в руки і прибирають. Це у вати розрив мізків,
як це люди можуть самостійно прибирати без наказу
...Ну а що, люди не звикли в свинятнику жити. У них позитив - інструктують, навчають, чималі гроші заробляють.
...От завтра Ахметов з Коломойським візьмуть граблі з віниками і підуть сміття вигрібати, а то від них ніякого позитиву, одні збитки і гори сміття. І прізвище у останнього підходяще. Таке як не ту прохвесію обрав...