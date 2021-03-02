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ВР (11736) Слуга народу (2545) Оксана Дмитрієва (13)

"Слуга народу" Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Народного депутата СН Оксану Дмитрієву сфотографували в парламенті з брендового сумкою Saint Laurent вартістю $2350.

Сумочка потрапила в об'єктив фотографа Олександра Гончарова, він опублікував фото у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга народу", красуня, Оксана Дмитрієва. Сумка: схожа на SAINT LAURENT. Ціна: $2350 = 65.8 тис. грн", - написав Гончаров.

На сайті бренду зазначено, що сумка виконана з баранячої шкіри та оснащена металевим ремінцем, який для зручності власниці переходить у шкіряний.

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Слуга народу Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі 01
Слуга народу Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі 02
Слуга народу Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі 03
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Топ коментарі
+46
Народ прибарахлиться в Раде за счёт голосования законов для олигархов 😀😀😀
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02.03.2021 20:15
+34
Гуляй босота))))
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02.03.2021 20:14
+34
еще посмотрите на сумку жены Степанова после "вакцинации")
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02.03.2021 20:23
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То вже після того як попродають собак . "Слуга народу" Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі - Цензор.НЕТ 4929 .
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02.03.2021 22:00 Відповісти
Старый, добрый, надёжный и отлично срабатывающий вариантик толпу отвлечь. Пролетарская оперетка, из давнего. А ведь можно и чуть иначе. За какие же ничтожные бабосы наш народ дубасит десятки лет? Как же рад подачке в 250--500гр?! А бывало и за кг пшена и пачку чая! Мыслимо ли дело, во многих странах давно фонд зарплаты и 50% от прибыли есть! А в ведущих странах в ЕС особо уже и пятница выходной. Давно пора другое выкладывать, доступ свободен. Молодым это обязательно. А то скоро в Албанию на заработки поедем пока на сумки от *Гучи-Смеху+ючи* ловится будем!
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02.03.2021 22:09 Відповісти
Во люмпенов набежало ! Сумка на них действует как ситечко на Эллочку Людоедку!
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02.03.2021 22:19 Відповісти
Прибарахлилась.
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02.03.2021 22:35 Відповісти
Та ладно, поддельный это Сен-Лоран, наверное привезла из Дубая.
У нас дома такая же примерно Шанель лежит, в Джакарте за 5 долларов куплена.
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02.03.2021 22:37 Відповісти
"Слуга народу" Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі - Цензор.НЕТ 95
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02.03.2021 22:49 Відповісти
В СН одни хапуги, которые пришли туда чуть ли не бедные, а за время пребывания там, все просто озолотились. И вот теперь вопрос, какие же они слуги народа, да они просто хозяева народа, которые живут за счёт народа. Это самые настоящие ДАРМОЕДЫ, которые наживаются за счёт народа!!!
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02.03.2021 23:43 Відповісти
Розуму як в слуги народу.
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03.03.2021 00:16 Відповісти
Быдло , по бахатому одета.Шубка норковая,давно уже моветон.Только у украинских баб типа этой слуги народа шик и показатель успеха.Отольются ей безвинные слёзы животных.
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03.03.2021 00:51 Відповісти
Она, вообще-то, врач стоматолог, которая открыла стоматологическую клинику еще во времена Порошенко. Так что не "наголосовала" и не наворовала.
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03.03.2021 01:25 Відповісти
Так она,очевидно,туту и ходит сумки или платья или .... выгуливать ((((
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03.03.2021 08:55 Відповісти
Она походу еще и Цензору заплатила, чтоб новость об ее обновке напечатали. Для того такие вещи и покупаются ,чтоб демонстрировать их на публику. Так что реклама удалась.
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03.03.2021 13:07 Відповісти
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