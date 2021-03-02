Україну в 2020-му відвідали в чотири рази менше іноземців, ніж роком раніше, - Держтуризмкурорт. ІНФОГРАФІКА
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Торік Україну відвідали понад 3,3 мільйона осіб, а в 2019-му - понад 13,7 мільйона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства розвитку туризму України (ГАРТ).
"Кількість іноземців, які в'їхали на територію країни, торік сягнула 3 382 097 осіб. Якщо порівнювати з 2019 роком, коли країну відвідали 13 709 562 особи, стався спад у чотири рази", - йдеться в повідомленні.
За даними ГАРТ, більше іноземних відвідувачів прибули з Молдови - понад 930 тисяч осіб, цей показник у чотири рази менший, ніж роком раніше; Білорусі - близько 464 тисяч, що в п'ять разів менше, ніж у 2019 році; Росії - понад 390 тисяч, їх кількість впала в 5,4 раза; Румунії - 229 тисяч, що в три рази менше ніж роком раніше; Туреччини - 149 тисяч, кількість відвідувачів зменшилася вдвічі.
Зокрема, в 2020 році через пропуски на ділянках державного кордону в Україну сухопутним шляхом прибули понад 2,5 мільйона осіб, морським - щонайменше 122 тисяч осіб, повітряним - близько 703 тисяч.
Крім цього, обсяг усіх перевезень в аеропортах України в 2020 році склав 8,66 мільйона пасажирів, що в 2,8 раза менше, ніж роком раніше.
"У зв'язку з карантинними обмеженнями і закритими кордонами істотно знизилися міжнародні перельоти", - наголосили в агентстві.
Так, торік міжнародними перельотами скористалися лише 7,6 мільйона осіб, із них 39% подорожували чартерними літаками. Обсяг перевезень регулярними рейсами в 2020 році скоротився в 3,5 раза. У той же час чартерні перевезення - менш ніж у два рази.
За даними АТ "Укрзалізниця", на які посилається Держтуризмкурорт, залізничним транспортом у цілому скористалися 16,7 мільйона осіб, що майже в три рази менше, ніж у 2019 році.
Зазначимо, що через пандемію COVID-19 на початку 2020 року в світі були введені жорсткі карантинні обмеження.
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