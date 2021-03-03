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Іноземець пропонував хабар співробітнику СБУ у Львові за неперешкоджання в оформленні документів на ПМП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України у Львові викрили іноземця на пропозиції хабаря співробітнику Служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, запропонував правоохоронцю гроші представник однієї з нацменшин регіону, який займається нелегальним гральним бізнесом. Він намагався схилити спецслужбовця до отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні. Співробітник СБУ у встановленому порядку повідомив керівництво про протиправну пропозицію.

Правоохоронці задокументували факт передачі неправомірної вигоди і затримали зловмисника.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Іноземець пропонував хабар співробітнику СБУ у Львові за неперешкоджання в оформленні документів на ПМП 01
Іноземець пропонував хабар співробітнику СБУ у Львові за неперешкоджання в оформленні документів на ПМП 02

Автор: Наталя Джума
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А хто цей іностранец? Напевно знов брат з Кавказу прієхал.
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03.03.2021 14:54 Відповісти
А хто ж?
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03.03.2021 15:27 Відповісти
вірменин
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03.03.2021 16:13 Відповісти
" Так это такой, понимаешь, древний закавказский обычай. Тут мы имеем дело с несчастным случаем на производстве."
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03.03.2021 17:06 Відповісти
А представник яких саме нацменшинств, тих, що в Верховній Раді вже нацбільшість?
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03.03.2021 14:57 Відповісти
Мало предлагал...
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03.03.2021 15:02 Відповісти
Иностранцы бывают разные. Смотря какой страны и какая мотивация.
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03.03.2021 15:06 Відповісти
Мотивація одна - бабки!
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03.03.2021 15:28 Відповісти
сума хабаря у 700-800 эвро просто вражаюча
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03.03.2021 15:33 Відповісти
Хтось зрозумів суть правопорушення: "пытался склонить спецслужащего к получения неправомерной выгоды за непрепятствование в оформлении разрешительных документов на постоянное проживание в Украине".
Тобто спецпрацівник, керуючись посадовими обовязками та положенням про службу, має перешкоджати оформленню, а не сприяти/допомагати, як в цивілізованих країнах ?
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04.03.2021 08:43 Відповісти
 
 