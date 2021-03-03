Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБрМП Сергієм Моісєєнком попрощалися в Херсоні. ФОТО

Сьогодні, 3 березня, у місті Херсон відбулася церемонія прощання з Сергієм Олександровичем Моісєєнком, 17.12.1988 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 1-го взводу 1-ї роти 1-го окремого батальону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 28 лютого о 22.50 в районі селища Павлопіль Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Церемонія прощання з загиблим 32-річним херсонцем Сергієм Моісєєнком відбулася у обласному центрі. Віддати шану герою, який загинув за незалежність та територіальну цілісність прийшли родичі, бойові побратими, небайдужі громадяни, а також представники влади. Сергій Моісєєнко був молодшим сержантом 1 взводу, 1 роти в/ч А2777 морської піхоти. Виконуючи бойове завдання в районі проведення ООС, він став жертвою ворожого обстрілу. Військовий до останніх хвилин свого життя залишався вірним своїй присязі та українському народу. Вічна пам'ять захиснику! Герої не вмирають!" - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 36-ї ОБрМП Сергій Моісєєнко загинув у зоні ООС 28 лютого унаслідок ворожих обстрілів

Сергій Моісєєнко пройшов декілька ротацій в АТО/ООС. У нього залишилась донька.



