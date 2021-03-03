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У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Сьогодні, 3 березня, під час патрулювання Сєверодонецька на бійця батальйону "Луганськ-1" було скоєно напад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 01

Близько 15.15 патрульний наряд бійців батальйону "Луганськ-1" зупинив чоловіка і жінку, які вели себе підозріло. На прохання поліцейських зупинитися і надати документи, що засвідчують особу, 29-річний чоловік дістав ніж і завдав ним кілька ударів поліцейському в район грудної клітки.

У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 02
У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 03

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Завдяки бронежилету важких травм вдалося уникнути. Під час роззброєння і затримання нападник продовжував намагатися завдати ударів ножем поліцейському.

У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 04

Поранений співробітник поліції зараз перебуває в лікарні, де йому надається медична допомога.

Також читайте: Уночі в Сєверодонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція. ФОТО
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Топ коментарі
+104
Треба було на місці пристрелити ,як собаку скажену !!)))
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03.03.2021 17:47
+44
А шо за гуманизм? Вполне можно было валить оленя.
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03.03.2021 17:48
+31
С кинжалом - кавказец, с шаблею - козак, с томагавком - коренной американец. Ну, а с кухонным ножиком - синяк.
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03.03.2021 17:55
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Треба було на місці пристрелити ,як собаку скажену !!)))
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03.03.2021 17:47 Відповісти
достатньо прострелити сраку.
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03.03.2021 17:50 Відповісти
та коленную чашечку...
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03.03.2021 17:53 Відповісти
Желательно две, чтоб больше не бегал
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03.03.2021 21:33 Відповісти
Палею,40 мм !!!)))
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03.03.2021 17:55 Відповісти
не Спутник 5-й животно-твторящий чудеса творит превращает бесенят в макаку визус кацапску.... У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7891
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03.03.2021 18:39 Відповісти
краще в живіт - хай здихає довго і мучено
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03.03.2021 21:52 Відповісти
террорист... можно упрятать его на долго в тюрягу
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03.03.2021 17:47 Відповісти
Какой надолго, обменяют на таксиста
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03.03.2021 17:53 Відповісти
А шо за гуманизм? Вполне можно было валить оленя.
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03.03.2021 17:48 Відповісти
Підняли б ґвалт на весь світ каратєлі убівают жітєльов Домбаса.
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03.03.2021 17:59 Відповісти
Они и так уже это орут. Так что можно и вальнуть разок.
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03.03.2021 18:07 Відповісти
Не валить при таком нападении есть только одна причина - это с его помощью выявление таких же - вдруг раскроют законспирированную группу...
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03.03.2021 18:00 Відповісти
Группу анонимных алкоголиков? Или любителей антикварных ножей? Или слесарей-рукожопов (судя по заточке)?
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03.03.2021 18:03 Відповісти
А ты на курточку-то обрати внимание. Ничего не напоминает?
Не в такой-ли цветовой гамме оформлена форма "горка" в которой сепары по нашим степям шастают?
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03.03.2021 19:15 Відповісти
Ну всё же горка - есть горка. То другое. А тут обычная куртка с секондхенда в бомж-тонах.
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03.03.2021 19:19 Відповісти
Наротбамбаса. Весеннее обострение.
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03.03.2021 17:49 Відповісти
100% Наркотдаунбаса !!!)))
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03.03.2021 17:52 Відповісти
одичали просто..
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03.03.2021 17:54 Відповісти
Які ви жорстокі. А де ті тізери, які закупив Аваков?
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03.03.2021 17:51 Відповісти
Там саме де Джевеліни та снайперські гвинтівки-на складах ,під надійною охороною !!!)))
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03.03.2021 17:53 Відповісти
Только ЗЕ оттуда... вот так совпадение. Ну как обычно)))
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03.03.2021 17:54 Відповісти
Це гніздо сепаратизму на Лоханщині.
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03.03.2021 17:55 Відповісти
С кинжалом - кавказец, с шаблею - козак, с томагавком - коренной американец. Ну, а с кухонным ножиком - синяк.
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03.03.2021 17:55 Відповісти
Такі кухонні у ніщебродів. Якась саморобка сточена на ухналь.
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03.03.2021 18:02 Відповісти
Ну так. Нормальный чееловек, если вдруг решит носить нож( в Пеннсилвании вполне легально, не зависимо от размера, главное - шоб был открыто на поясе в ножнах/чехле) то либо покупает, либо заказывает у кузнеца то, шо ему надо. А синяк/наркоман берет то, шо попало под руку и затачивает под заточку.
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03.03.2021 18:07 Відповісти
Судя по виду, оно всю свою жизнь точилось об кирпич ногами. Тут вопрос - как оно носило такое доробло? В кармане?
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03.03.2021 18:10 Відповісти
Макс. Мой нож зовут "Найфик" (сокращение ласкательное от англ. knife), влазит в ладошку.
Привет Тигре от Кобры (хм. земляки однако). У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1179
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03.03.2021 18:30 Відповісти
А это мой любимый ножик. Штык М-7, рукоятка олений рог, сам майстрячил. Судя то всему Тигра и Кобра из одного теста слеплены. Привет передал, передавай такой же в обратку У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6977

У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6754
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03.03.2021 19:01 Відповісти
Ok.
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03.03.2021 19:07 Відповісти
Не понял, это у вас - У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 989
У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5090
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03.03.2021 19:03 Відповісти
Австралия. Но у нас и такой тесак можно, если соблюдать закон.
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03.03.2021 19:07 Відповісти
Эххх... У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5068 А я такое носил в 90е, с левым студенческим ветеринарки У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8435
У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7400
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03.03.2021 19:33 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо! -----------------------"Меж ног болтаеться,на "х" називаеться?? То что у вас болаеться,у нас стаит!! А то что болтаеться-"хинжал" називаеться !!" !!!)))
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03.03.2021 18:03 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Посмотри, как обозначается пенис на языке жестов в Украине и у русских. Не пожалеешь У Сєвєродонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5160
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03.03.2021 18:08 Відповісти
Пошановувач Луганського?)))
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03.03.2021 18:20 Відповісти
Mea culpa У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1593
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03.03.2021 18:23 Відповісти
На мові жестів "х*йло" будет так...У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7662
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03.03.2021 20:28 Відповісти
А ось про те, що ви мали на увазі, має такий вигляд...У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 150
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03.03.2021 20:32 Відповісти
закриють років на сім
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03.03.2021 17:59 Відповісти
Интересно, он этот антикварный нож в кармане носил? Как? И зачем?
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03.03.2021 18:01 Відповісти
закриють років на сім
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03.03.2021 18:01 Відповісти
Хороший броник,ножом пробивается.
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03.03.2021 18:07 Відповісти
это не новость, кевлар легко ножом пробивается. Но есть специальные броники для полицейских только против холодного оружия. В Германии полицейские такие носят.
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03.03.2021 18:45 Відповісти
без мата эту сагу читать не возможно.... для чего вам оружие выдают??? почему не застрелили уйо...бка на месте??? когда не нужно - проявляют жестокость... когда нужна жестокость - жуют сопли.
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03.03.2021 18:24 Відповісти
боєць, мабуть, хотів втекти, але не встиг
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03.03.2021 18:46 Відповісти
Почему нападавший остался жив, а не пристрелен на месте !?
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03.03.2021 18:51 Відповісти
У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6192
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03.03.2021 18:56 Відповісти
Дивна зброя в пацика.
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03.03.2021 18:59 Відповісти
Нападавшего уже похоронили?
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03.03.2021 19:31 Відповісти
Ну и кого там реинтегрировать? Это ж только на подконтрольной территории, а какое зверьё на неподконтрольной?
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03.03.2021 20:14 Відповісти
100% какой то терорист
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03.03.2021 20:34 Відповісти
узнал гаишника, которій побрил его на стопіцот
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03.03.2021 22:21 Відповісти
У меня по этому поводу есть всего один маленький вопрос- почему нападавший сепарский ублюдок еще жив???
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03.03.2021 22:24 Відповісти
Вид входной группы-полный треш.Сколько же там разворовывают коммунальных платежей?.Люди привыкли жить в сраче?.
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03.03.2021 23:03 Відповісти
ножом пробить брониек у полицейского ? ха ! а когда самооборона то по другому всйо трактуется У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4089
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03.03.2021 23:11 Відповісти
а шо патрулируют не вооруженные полицейские? если не смог дать отпор то зачем таких в полицию берут... хотя понял, там же и в полиции все местные, все из луганды такие же "кормильцы".
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03.03.2021 23:19 Відповісти
 
 