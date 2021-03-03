У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Сьогодні, 3 березня, під час патрулювання Сєверодонецька на бійця батальйону "Луганськ-1" було скоєно напад.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Близько 15.15 патрульний наряд бійців батальйону "Луганськ-1" зупинив чоловіка і жінку, які вели себе підозріло. На прохання поліцейських зупинитися і надати документи, що засвідчують особу, 29-річний чоловік дістав ніж і завдав ним кілька ударів поліцейському в район грудної клітки.
Завдяки бронежилету важких травм вдалося уникнути. Під час роззброєння і затримання нападник продовжував намагатися завдати ударів ножем поліцейському.
Поранений співробітник поліції зараз перебуває в лікарні, де йому надається медична допомога.
Будь ласка, зачекайте...
Не в такой-ли цветовой гамме оформлена форма "горка" в которой сепары по нашим степям шастают?
Привет Тигре от Кобры (хм. земляки однако).