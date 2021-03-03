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Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Хлопець веде YouTube-канал, який називає "гумористичним". Він намагався втекти від забрудненого вершками поліцейського, але не зміг.

Про інцидент повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопець підійшов до припаркованого на Майдані поліцейського автомобіля і повідомив правоохоронцям, що скоро на Хрещатику відбудеться ДТП.

"Ми запитуємо: як це, зараз станеться? І в цей момент він із-за спини завдає удару тарілкою з якоюсь білою рідиною - вершками чи щось таке - в обличчя. Я протираю очі, відкриваю двері. Він уже тікав. Почав його наздоганяти", - розповів поліцейський.

Хлопця доставили до відділку. Він каже, що нікого не хотів образити.

"Я знімав зі своїми друзями Пранк на ютуб-канал, щоб заробити гроші й перегляди. Ну, гроші. Я взяв тарілку - тарілку святкову. Насипав туди збитих вершків і, як на дні народження, підійшов до співробітника, привітав зі святом і тарілкою дав йому по обличчю... Це був розіграш. Гумористичний у мене канал, ніяких злих чи намірів травмувати я не мав", - розповів юнак.

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Хлопцеві повідомили про підозру за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років 01
Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років 02
Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років 03
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Топ коментарі
+90
Молодец полицейский, подготовка по бегу на отлично.
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03.03.2021 18:05
+82
Тут я повністю підтримую поліцію.Це не жарт взагалі і з поліцією жартів бути не може.За таке в цивілізованих країнах,карають по повній.
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03.03.2021 18:06
+61
Вот такие тупые уроды потом "обсырают" на ютубах полицию Украины!
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03.03.2021 18:06
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Він з 95 кварталу?
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03.03.2021 19:24 Відповісти
В штатах такой пранкер-херов,получил пулю от прохожего мимо гражданина с зарегистрированным оружием,гражданина даже не задерживали,а пранкер фсё.Вот так тоже пранк удался! Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 5339
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03.03.2021 19:28 Відповісти
линк в студию
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04.03.2021 05:13 Відповісти
Ты ж не дебил,правда? Даю ключевые слова для поиска: пранкер,США,застрелили.
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04.03.2021 15:37 Відповісти
а что за канал на ютубе??
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03.03.2021 19:35 Відповісти
Прикидываю как он будет смеяться в суде,выслушивая приговор.Нужно пригласить какого то блогера,хайпующего на таких темам.Чего уж добру пропадать.
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03.03.2021 19:36 Відповісти
А чого фізію замазали? Він публічна особа, на ютубі піариться. Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 3687
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03.03.2021 19:40 Відповісти
посадить ****** гребня к бомжам в камеру и попросить чтобы они ему в рот дали и обоссали. пранкеры совсем страх потеряли оборзели. пора растреливать мразей сопливых... дожится офуели совсем уже мрази....((
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03.03.2021 20:09 Відповісти
дауниниа)
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03.03.2021 20:16 Відповісти
я ничего не понял что это значит...? а от написаного мной поста я сам удивляюсь с улыбкой что так написал.... но то что я увидел то моей реакцией так было написать...потому что по другому не смог среагировать Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 4201
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03.03.2021 20:28 Відповісти
надеюсь этого петуха посадят
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03.03.2021 20:24 Відповісти
Було б цікаво дізнатись, що йому дадуть, але наші журнашлюшки написали і забули, ніколи продовження не відслідковують.
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03.03.2021 20:41 Відповісти
Дебіл кончений, патрульні це єдині нормальні поліцейські в нас.
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03.03.2021 20:44 Відповісти
А завтра цей "приколіст" створе чергового "Синього кита".
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03.03.2021 20:52 Відповісти
Вроде уже не ребенок, а уровень развития не более пяти лет. И такие же инфантильные идиоты потом все это смотрят в интернете.
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03.03.2021 21:04 Відповісти
слабый не только на голову,а и на ноги
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03.03.2021 21:05 Відповісти
Теперь регулярно на тюрьме ему суровые расписные ляди будут сливки непосредственно в организм через жопу доставлять.
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03.03.2021 21:36 Відповісти
В основном спереди,в жопу во выходным.
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03.03.2021 23:28 Відповісти
етого "юмориста" теперь надо в тюрьму-пусть там смешит зеков
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03.03.2021 21:50 Відповісти
Навіть важко уявити що в цього недоумка-пранкера в голові... За гроші готовий на будь яку дурість і провокацію. За совка він би заплатив за такі дії відбитими нирками. Нехай радіє дурник що зараз 2021 рік а не 1980...
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03.03.2021 21:55 Відповісти
А раньше с таким же остервенением народ ненавидел ментов. Как все поменялось. Ударил мусора сливками, вот же сволочь.
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03.03.2021 21:59 Відповісти
А ты и правда разницы не видишь? Какой то дебил подходит к тебе и в морду тарелкой со сливками, ради своего юмористического б....канала. Я бы его просто пристрелил, без беготни.
Ну а дебилу премию Дарвина.
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03.03.2021 22:28 Відповісти
В широком смысле не вижу. Это показывает насколько легко управлять мнением толпы.
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03.03.2021 22:42 Відповісти
Плевать мне на толпу, Как бы ты расценил поступок этого идиота, если бы он тебе тарелкой в морду зарядил?
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03.03.2021 22:45 Відповісти
спасибошонекислота ...
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04.03.2021 00:29 Відповісти
Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 6083
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03.03.2021 22:13 Відповісти
олигофрен.
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03.03.2021 23:30 Відповісти
Це надiя нацii,наше щасливе майбутнэ,поряднi дiти вiддають життя на фронтi,а всяка нечисть з жиру бiситься.На нари,день повинен працювати на громадських роботах,нiч в холоднiй камерi та на дерев,янiй лавкi...
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04.03.2021 03:26 Відповісти
Всех этих пранкеров и влогеров жестко гасить. Если он не понимает где проходит грань между хайпом/приколом и дибилизмом - нужно "учить".
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04.03.2021 11:36 Відповісти
плохо что не застрелили
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04.03.2021 13:27 Відповісти
стендапери, пранкери, тіктокери, дотери...
дегенеративна бидломаса
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04.03.2021 13:57 Відповісти
блогер зараз почесна професія, доведено виборами 2019, в тому числі в раду; може за нього бубочка вступиться, або мусора завербують черговий міст мінувати по приколу
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04.03.2021 14:02 Відповісти
Автор типа "розыгрыша" полный даун.
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04.03.2021 15:14 Відповісти
5 лет не надо, а 2 года надо дать - и от звонка до звонка пусть кирпичи тягает.
Вот и подумает о способе зарабатывания денег.
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04.03.2021 15:18 Відповісти
А с чего этот дебил решил, что зарядить тарелкой по морде даже не полицейскому это смешно?
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04.03.2021 15:25 Відповісти
Схоже, шо це був черговий "втомлений із кафешки". Йому, млять, захотілося відпочити та урізноманітнити своє сіре життя.
Тепер, якщо отримає 5 років, життя заграє новими барвами. Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 5805
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04.03.2021 15:28 Відповісти
Идиот-паранекроз хренов.
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04.03.2021 16:37 Відповісти
в камеру к беспредельщикам и пусть ведет блог на тему развальцовки заднего прохода ссинхронными коментами
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04.03.2021 16:39 Відповісти
Прикол втом зачел убегал? А вот бегущего дрыща ставлю Лайк !
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04.03.2021 16:58 Відповісти
Ха, шьютник!!!
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04.03.2021 18:13 Відповісти
Ну раз "намірів не мав" - то ********* і 7 років подумати над своїм розумовим рівнем як раз вистачить...
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05.03.2021 09:39 Відповісти
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