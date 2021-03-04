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Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Міністерство оборони стверджує, що закупило постріли до "Рапіра" із запасом ресурсу в 10 років і за найнижчою ціною на ринку. Раніше нардеп "ЄС" Бондар заявив, що Міноборони купило списані Болгарією старі радянські боєприпаси.

Про це сказано в повідомленні на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони закупило постріли УОФ12 до МТ-12 "Рапіра" за найнижчою ціною та як фактично нові боєприпаси із запасом ресурсу не менш, ніж 10 років зберігання. Дані боєприпаси пройшли ремонт у 2020-му році з розділенням всіх елементів із заміною всіх порохів та пороховмісних складових та укомплектовані підривачами 2019-2020 років виготовлення. Постачальником підтверджено визначені гарантійні строки служби, зберігання та технічні характеристики, що відповідають новій продукції І категорії. Боєприпаси поставлені в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у складі сил і засобів Операції об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.

У Міноборони стверджують, що постачальника вибрали з двох компаній-кандидатів і що ціна в 27 тис. грн за одиницю, за якою закуплені постріли, на 35% нижча, ніж просив другий продавець.

Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 01
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 02


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"Інформація про те, що Олександр Миронюк, з метою приховування ціни та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, скоординував схему постачання, в якій присутні три приватні суб’єкти із юрисдикцією в Болгарії, Словаччині та Чехії, є неправдивою (наклепом) і такою, що має на меті скомпрометувати діяльність керівництва Міноборони та негативно вплинути на забезпечення ЗС України боєприпасами в умовах військової агресії проти держави Україна", - зазначають у Міноборони.

Там додають, що потребу в боєприпасах для ЗСУ визначає "за всієї поваги, не діючий чи відставний законодавець, а Генеральний штаб Збройних Сил України".

Також читайте: Заступник міністра оборони і посли кількох держав ознайомилися з ходом розмінування в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

"Чинна потреба в пострілах УОФ12 до МТ-12 "Рапіра" цілком обгрунтована і виникла, не в останню чергу, через ситуацію, що склалась у попередні роки після добре відомих експосадовцям підривів і пожеж на арсеналах. Кампанія з дезінформації щодо справжньої ситуації стосовно закупівлі пострілів УОФ12 та реального стану виконання договірних зобов’язань підприємств та оборонного відомства є наслідком несумлінної конкуренції постачальників та частиною сценаріїв політичної боротьби", - заявили в Міноборони.

Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 03
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 04
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 05
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 06
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 07
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 08
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 09
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони 10

Нагадаємо, напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за підвищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.
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Топ коментарі
+20
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3258
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03.03.2021 19:47
+16
Було 295-450 євро,стало 750.По логіці МО це зменшення.Сюрреалізм зашкалює.
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03.03.2021 19:46
+15
Чогось я більше вірю Бондарю, а не Мінйоборони...
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03.03.2021 19:44
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Чогось я більше вірю Бондарю, а не Мінйоборони...
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03.03.2021 19:44 Відповісти
А скільки взагалі підбили МТ - 12 танків та БТРів мойшів?
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03.03.2021 19:48 Відповісти
брат своєю рапірою жодного. Але, наприклад, найбільше вигатив 98 саме ОФів за день - розвідники, які корегували, були задоволені
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03.03.2021 22:23 Відповісти
Офіціозу вірити ,себе не поважати !!!)))
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03.03.2021 20:03 Відповісти
Наполеон був правий: " Кожного інтенданта через п'ять років служби можна рострілювати без суду."
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03.03.2021 19:45 Відповісти
Ой *****!! Цікаво б почути статистику! А саме кількість пострілів в напрямок ОРДЛО з 2017 року саме з МТ-12
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03.03.2021 19:45 Відповісти
Було 295-450 євро,стало 750.По логіці МО це зменшення.Сюрреалізм зашкалює.
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03.03.2021 19:46 Відповісти
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3258
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03.03.2021 19:47 Відповісти
І які такі стратегічні цілі були саме спрямовані на використання і закупівлю саме цих ***********??
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03.03.2021 19:48 Відповісти
Интересно, как это 760 евро за выстрел, за которое купило ЗЕ-МО, стало дешевле, чем 450 евро, которое оно стоило.
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03.03.2021 19:50 Відповісти
Почитайте Оруела 1984 там епізод про норми шоколаду-одразу зрозумієте.
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03.03.2021 20:06 Відповісти
Хорошо, что мы закупили снаряды для такой важной пушки.
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9392
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03.03.2021 19:51 Відповісти
Зеленій плісняві звіздіти ,що дихати !!!)))
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03.03.2021 20:02 Відповісти
В Минобороны утверждают, что поставщика выбрали из двух компаний-кандидатов и что цена в 27 тыс. грн за единицу, по которой закуплены выстрелы, на 35% ниже, чем просил второй продавец.

Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони - Цензор.НЕТ 839
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03.03.2021 20:17 Відповісти
Какой-то сумбур... Такие вещи теоретически делают, а практически нет. Подобные операции производятся на арсеналах с соответствующим оборудованием. На каком арсенале и где?
На фото выстрелы в окончательном снаряжении. После такого рода закупок выстрелы идут без взрывателей. И кому это не угодили прежние взрыватели В-429Е? И где это они взяли новые взрыватели? У кого? На складах даже у них почти все боеприпасы в неок. снар.
А капсюльные втулки тоже меняли? А порох зачем меняли? Пороха меняются только после заключения ФХИ - физико-химических испытаний. Да ничего никто не делал - бумага стерпит.
Вот в тару новую перекласть - это поверю, так как скорее всего хранение было так себе.
А на бумаге сформировали новую партию после "ремонта" понарошку.
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03.03.2021 20:18 Відповісти
И в боеприпасах термина "запас ресурса" - нет. Ну просто нет. Выстрел может храниться и 50 лет. И больше, я такие примеры знаю - 76 мм к ЗИС-3 и танк хранились у меня и периодически проходили ТО и ФХИ.
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03.03.2021 20:24 Відповісти
И почему это вдруг они ремонтом стали заниматься, а не утилизировали просто. Для каких таких надобностей? А мы вдруг обнаружили предложение, чудеса...На каких мощностях? У них что, станки и оборудование для баз и арсеналов сохранилось?
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03.03.2021 20:35 Відповісти
Нуууу, Болгария имеет достаточно оружейных заводов, и самое главное, это, пожалуй единственная на сегодня страна (рашку не считаем), которая ещё изготавливает боеприпасы советских калибров. Думаю и ремонтом боеприпасов они могут заниматься тоже.
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03.03.2021 21:14 Відповісти
А чистку,фарбування,молдінги-шмолдінги,ніхто не рахував ? Може вони в гарних коробочках лежать....

Мільйон євро,як з куста,зняли... За металолом.Тільки за цим контрактом.
З якою сумою Бігуси-шмігуси за Гладковськими ганялись ? 20-30 тис. ? Зруйнувавши канали доставки,й те не довели....
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03.03.2021 20:37 Відповісти
Ну, б/у машины иной раз крепче новых машин.
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03.03.2021 20:37 Відповісти
Білецького та його жон ніхто не бачив зі свинками, банерами, слоганами про "Свинарчуків Зеленського"?
Чи бабломойський- аваков команди не давали?
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03.03.2021 20:47 Відповісти
Ну і до чого цей .....? Алергія на Білецького чи по темі нічого додати?
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03.03.2021 20:50 Відповісти
Верить толстожопым генералам - себя не уважать.
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03.03.2021 20:57 Відповісти
Видать савушкина культивирует военных экспертов, что их по отмашке Бондаря столько к венедиктовой на раз набежало. И все уже ознакомились с состоянием боеприпасов. У нас в войсках хоть один нероссиянин есть?
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03.03.2021 21:04 Відповісти
Хотелось бы увидеть, как ремонтируется порох?
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03.03.2021 21:18 Відповісти
Ой і дурять нашого брата.
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03.03.2021 21:22 Відповісти
На самом деле, если военную помощь нам оказывает и США, то самое правильное пригласить к расследованию и специалистов из ФБР. Просто убедиться - действительно ли наши ожиревшие генералы не умудрились еще спи..дить еще и деньги американских налогоплательщиков.
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03.03.2021 21:25 Відповісти
це з потрібно вміти так впарювати мізки лохам. Оце так стратегічно важливі **********. Так само як і пушечка. колись такі ж горе контруктори. щоб не викидати танкову пушку з т 54 (і гори ***********) зробили з неї ПТ. Ефективність -ноль.Снаряд танк супротивника не бере ( в советів завжди була вкрай низька якість пороху). Цей прохвост одночасно хотів втридорога придбати дану, там не вдалося а тут проскочило. А укупорку замінили, бо на старій написи ще радянського заводу. Ремонт паперовий, бо в болгарії нема спорядної артилерійської бази, там нема дурнів, щоб проводити "ремонт снарядів". скоріш за все згодом закуплять в болгарії бронзові пушки часів російсько-турецьких воєн з "відремонтованими ядрами". А ось картина - привезли на полігон верховного, побачив він палатки артикулу 1956 року, в кожній палатці по дві ПТ, 1963 року, а поряд ********** 1952 року випуску, і сказав тоді верховний - дякую товариші генерали за укріплення боєздатності рідної української армії. До речі, сказав же цей прохвост, що снаряди замовляв хромчак. Се ля ві.
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03.03.2021 23:05 Відповісти
ну и хорошо.
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03.03.2021 23:31 Відповісти
Украине самостоятельно войну не профинансировать. Пора странам НАТО перестать прятаться в кустах и взять такое финансирование на себя в качестве безвозмездной военной помощи. Тогда подобные закупки, цены, коррупция, качество были бы их проблемой. Нам таких проблем и без армии хватает.
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04.03.2021 23:57 Відповісти
 
 