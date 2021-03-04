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Кернес (470) місцеве самоврядування (176) місцеві вибори (1000) мер (484) Харків (3911) Качура (167)

Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Харківська міська влада надала парламенту всі необхідні документи для призначення позачергових виборів міського голови.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Слуги народу", заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста. У Ради тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення. Очікуємо розгляду питання на засіданні комітету державної влади і місцевого самоврядування", - зазначив Качура.

Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - слуга народу Качура 01
Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - слуга народу Качура 02

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.

1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак у комітеті ВР заявили, що поданий неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого прийняла рішення про дострокове припинення повноваження міського голови Геннадія Кернеса.

Також читайте: Харків стає новим центром нелегальної торгівлі контрабандними ТВЕНами, - експерти
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Топ коментарі
+2
А Кернес участвовать в выборах будет?
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03.03.2021 23:04
+1
Є кандидат Добкін. Навіть два😂
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03.03.2021 23:01
+1
Дата смерти гепы с Аваковым согласована? А то вдруг вылезут неизвестно откуда неожиданности разные. Оно надо?
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03.03.2021 23:02
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03.03.2021 22:59 Відповісти
А нахрена тут портрет трупа гепы, идиоты.
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03.03.2021 22:59 Відповісти
Є кандидат Добкін. Навіть два😂
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03.03.2021 23:01 Відповісти
А за кого голосовать бедным харьковчанам, если среди кандидатов не будет никого похожего на крысу?
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03.03.2021 23:01 Відповісти
Вже є кандидат.Харьков передал ВР документы, необходимые для назначения выборов мэра, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8108
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03.03.2021 23:05 Відповісти
Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2281
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03.03.2021 23:27 Відповісти
Дата смерти гепы с Аваковым согласована? А то вдруг вылезут неизвестно откуда неожиданности разные. Оно надо?
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03.03.2021 23:02 Відповісти
А Кернес участвовать в выборах будет?
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03.03.2021 23:04 Відповісти
А Генка выйдет ??? Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5851
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03.03.2021 23:25 Відповісти
Та зачем так рано, хай бы ещё Кернес побыл
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03.03.2021 23:50 Відповісти
ще трішки поцарювати... Але награбованого на той світ не перетягнути...
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03.03.2021 23:52 Відповісти
КЕРНЕС уМЕР!
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03.03.2021 23:51 Відповісти
 
 