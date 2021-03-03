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ліс (448) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10053) Харківщина (4293)

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України розкрила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке створило схему розкрадання фінансових ресурсів держави в лісовій галузі. За минулий рік тільки деяким із виявлених фіктивних фірм було перераховано десятки мільйонів гривень без фактичного надання послуг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 01

У рамках масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями проживання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей.

Оперативники спецслужби встановили, що організували схему посадові особи держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти шляхом проведення заборонених фінансово-господарських операцій із компаніями, що мають ознаки фіктивності та ризикованості. Потім державні гроші конвертували у готівку та привласнювали через фіктивні суб'єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано керівника лісгоспу на Львівщині, який вимагав хабар за безперешкодне відпуск деревини, - Нацполіція. ФОТО

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 03

Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами "конвертаційної" мережі користувалися й інші державні та комунальні підприємства Харківщини.

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 04

Слідчими СБУ вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Незаконно в Україні за рік вирубали лісу на більш ніж 400 млн грн, - Держлісагентство

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності правоохоронців і посадових осіб контролюючих органів та державних структур, які "кришували" протиправну діяльність.
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Топ коментарі
+6
Новость открыли ! Так работает даже самое маленькое государственное предприятие!
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03.03.2021 23:15
+5
а-ха-ха!!!..там десятки млрд. долларов у этих ху.в лесничих на карманах....поставьте задачу по всей Украине аудит срубов провести деловых деревьев дуба, бука, сосны, ясеня, береста, и др.твердых пород, людей опросите, на лесничих этих десятилетиями вкалывающих за копейки ..и вы охренеете!!!)))...самый последний пропойца лесничий, долларовый как минимум много сотнетысячник!!!!..а они аж пару млн. гр. нашли..))...там мафия работает и вся в воротничках накрахмаленных на кончах жирующая... Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426...и не только в карпатах лысеющих такое, но и в каждой обл, р-не, селе...,.эта лесничая саранча оголит скоро всю Украину...
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03.03.2021 23:32
+3
Імітація бурхливої боротьби триває !!!)))
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03.03.2021 23:28
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а если с 19(ну хотя бі )95 го посчитать ?
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03.03.2021 23:08 Відповісти
Новость открыли ! Так работает даже самое маленькое государственное предприятие!
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03.03.2021 23:15 Відповісти
К стенке нах.., сейчас военное время.
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03.03.2021 23:20 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби триває !!!)))
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03.03.2021 23:28 Відповісти
Та гидоту такого масштаба , мають пакувати сотню щоденно,без вихідних та святкових днів !!!)))
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03.03.2021 23:30 Відповісти
Как там в сериале «саджати» будемо...... Лучше сразу в ямку .... как в Китае
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04.03.2021 00:27 Відповісти
а-ха-ха!!!..там десятки млрд. долларов у этих ху.в лесничих на карманах....поставьте задачу по всей Украине аудит срубов провести деловых деревьев дуба, бука, сосны, ясеня, береста, и др.твердых пород, людей опросите, на лесничих этих десятилетиями вкалывающих за копейки ..и вы охренеете!!!)))...самый последний пропойца лесничий, долларовый как минимум много сотнетысячник!!!!..а они аж пару млн. гр. нашли..))...там мафия работает и вся в воротничках накрахмаленных на кончах жирующая... Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426...и не только в карпатах лысеющих такое, но и в каждой обл, р-не, селе...,.эта лесничая саранча оголит скоро всю Украину...
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03.03.2021 23:32 Відповісти
В Тетеревском лесхозе начальство живёт как цари. "Санитарные рубки" круглый год идут.
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03.03.2021 23:32 Відповісти
Побывал на родине ,в лесах Харьковщины.В некоторых лесах не осталось ни одного дуба.На Юге области лесополосы вырезаны в 0.На дрова и другие нужды.Но это не беда,они быстро отрастут,но более худшими породами.Беда не в том,что вырезают,а в том ,что не засаживают вырубленное и не прибавляют посадок, вырубленных при савке.Временщики.После нас -хоть потоп.Мышление у мафии -типичное уголовное.
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03.03.2021 23:35 Відповісти
Ну, во-первых, не гривен - а долларов, во-вторых, не десятки миллионов, а миллиарды...
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04.03.2021 00:08 Відповісти
Бред сивой кобылы. Хищение гос денег, а они уклонение от уплаты налогов шьют. Каких налогов? А ст.191 где? То есть, если бы они уплатили какой-то налог с украденных денег, то было бы все нормально. Высший СБУшный пилотаж
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04.03.2021 00:12 Відповісти
Нужно понимать, что лес - пренадлежит не НАРОДУ, а гослесхозам, то есть чиновникам))
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04.03.2021 07:58 Відповісти
Если бы лес пренадлежал "народу", то собственниками были мы местные громады и частные лица!
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04.03.2021 07:59 Відповісти
СБУ, НАБУ, НАЗК, ОПУ, ДБР, ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА, КМУ і інші корупційні структури так і не замітили як в Україні знищено ліси які садили ще при товаришеві Сталіну. Чомусь у панів олігархів і у владарів клепки не має щоб посадити лісозахисні смуги з дубів, чи просто тупо відкрити супутникові карти в Гуглі, і запитати, а де зникли цілі поля лісів, чомусь клепки не хватило зупинити потік колод в ЄС чи ініші країни світу? Це влада відвертих мерзотників фарисеїв , які окупували Україну грабують країну все знищуючи до пеньків. У них жадоба пожади затьмарила мізки. Всім цим високим чинам від СБУ великими хабарями заткнули пельки. Правоохоронці не тільки зрадили Україну в 2014 році , вони її добили остаточно!
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04.03.2021 08:14 Відповісти
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о! не зря черти када туде зеля приезжал. Вишь как через года аукнулось
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04.03.2021 22:36 Відповісти
 
 