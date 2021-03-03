Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України розкрила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке створило схему розкрадання фінансових ресурсів держави в лісовій галузі. За минулий рік тільки деяким із виявлених фіктивних фірм було перераховано десятки мільйонів гривень без фактичного надання послуг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У рамках масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями проживання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей.

Оперативники спецслужби встановили, що організували схему посадові особи держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти шляхом проведення заборонених фінансово-господарських операцій із компаніями, що мають ознаки фіктивності та ризикованості. Потім державні гроші конвертували у готівку та привласнювали через фіктивні суб'єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано керівника лісгоспу на Львівщині, який вимагав хабар за безперешкодне відпуск деревини, - Нацполіція. ФОТО

Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами "конвертаційної" мережі користувалися й інші державні та комунальні підприємства Харківщини.

Слідчими СБУ вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Незаконно в Україні за рік вирубали лісу на більш ніж 400 млн грн, - Держлісагентство

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності правоохоронців і посадових осіб контролюючих органів та державних структур, які "кришували" протиправну діяльність.