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За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Пандемія коронавірусу, економічна невизначеність і конфлікти по всій земній кулі призвели до падіння у світі рівня свободи в 2020 році.

Такого висновку дійшла у своєму щорічному звіті міжнародна правозахисна організація Freedom House, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кількість країн із присвоєним статусом "невільні" перебуває на рекордному за 15 років рівні, йдеться в документі, опублікованому 3 березня. Рейтинг свободи знижений у 73 країн. Найбільших втрат в оцінках прав і свободи зазнали, зокрема, Киргизія і Білорусь. Водночас Північна Македонія, яка нещодавно увійшла до складу НАТО, опинилася серед держав, що продемонстрували найбільші успіхи.

За 2020 рік рекордно зросла кількість невільних країн, - Freedom House 01

Окупований Крим, а також окремі райони Донецької і Луганської областей України, що перебувають під контролем РФ, також відзначені як "невільні", що нижче за рейтинг самої України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Freedom House: Демократичний рейтинг України зріс попри коронавірус і структурні реформи

На цей момент невільними, за оцінкою організації, є 54 країни. До них віднесено і Росію, яка знизилася в рейтингу на 20 пунктів. На частку цих країн припадає 38 відсотків населення світу, що є найвищим показником з моменту початку спаду рівня глобальної свободи в 2006 році. У вільних країнах проживає менш ніж п'ята частина населення світу. Зазначено, що карантинні заходи в низці випадків виявилися надмірними і супроводжувалися жорстокістю.

За 2020 рік рекордно зросла кількість невільних країн, - Freedom House 02

Згідно з доповіддю, Україна понизилася на два пункти. Однак, зазначає Freedom House, це не стосується окупованих територій, де ситуація значно гірша.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Свобода это как воздух. Пока он есть, воспринимаешь это как должное. Замечаешь только когда кислород перекрывают. Вот тогда и ощущаешь острую потребность в свободе.
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04.03.2021 04:25
+8
А, що - десь є свобода ?
Серйозно ?
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04.03.2021 02:01
+8
Два мировых центра зла Рашка да Чайна. Демократии всегда трудно противостоять тоталитаризму. Украина - яркий пример. На Расеи посадить любого врага Путлера нет проблем, а в Украине даже арестовать предателя, годы пройдут в судах и апелляциях
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04.03.2021 06:36
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А, що - десь є свобода ?
Серйозно ?
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04.03.2021 02:01 Відповісти
Свобода есть, в данном смысле она тождественна демократии. А в том смысле, что "делаю, что хочу, наплевав на закон" нет,это анархия. Абсолютно разные понятия.
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04.03.2021 04:22 Відповісти
Я ваших =пояснень= не потребую.
В статті чітко йдеться про свободу і права людей, які насправді було значно обмежено і в тих країнах, які ніби-то вважаються демократичними.
Та й демократія - теж помахала ручкою у тих же =світочах=.
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04.03.2021 05:19 Відповісти
Это прямо по методичке любого диктатора написано. А если нет, то приводите аргументы.
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04.03.2021 05:44 Відповісти
Приезжайте к нам в Беларусь, у нас тут диктатор вирусы не признаёт, маски только пару месяцев назад и то рекомендации и никакого карантина. Всё для дураков-самоубийц. А в нормальных странах вирусы распространять никто не даст. Правильно называют. Дураки и идиоты они и есть.
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04.03.2021 06:24 Відповісти
Для тих, хто не розуміє написаного - в інше місце.
1. про розповсюдження вірусів не йшлося
2. Білорусь не вимерла.
3. "Дуракі і ідіоти" в Штатах (поки що в окремих) вже скасовують примусові маски і відкривають бізнеси.
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04.03.2021 07:17 Відповісти
Аргументы я уже ниже прочёл. Трамповско-реднековские сказки. Благо, что этот дурак проиграл.
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04.03.2021 05:50 Відповісти
Ага, правильная точка зрения только трампистов, остальные враги. Благо вся элита республиканцев против Трампа, двухпартийный консенсус против дураков.
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04.03.2021 06:17 Відповісти
За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 3949
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04.03.2021 09:01 Відповісти
Самое важное, свобода должна появиться в головах граждан, которой они поделятся с соседями, со знакомыми, с родными. Скажи себе: "Я СВОБОДЕН". Начни с себя...
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04.03.2021 05:38 Відповісти
Ще одна =толмачка=.
От-от, скажіть собі, а тоді ідіть і напишіть на фейсбучику чи твітері =All Lives Matter= на якомусь американському ресурсі і побачите.
А тоді, якби довелося до тих же Штатів доїхати і вам би довелося бути десь присутньою та не прихилити коліно через чорних, як половина Штатів колінкувала, теж подивитесь.
+ решта подібної "свободи".
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04.03.2021 05:43 Відповісти
Да нам как-то на...ть на такую мелочь в демократических США. У кого жемчуг мелкий, а есть страны где щи своболы пусты.
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04.03.2021 05:46 Відповісти
Велике починається з малого. І в Штатах уже говорять про диктатуру однієї думки - демівської.
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04.03.2021 05:49 Відповісти
Бачив кумедне відео в мережі, - на паркані висів плакат з написом "BLM", до нього підійшов негр середнього віку і почав знімати. Аж тут до негра підскочив білий хлопчина-прихильник BLM і став на нього істерично кричати. Що саме кричав, я не розібрав, - певно, обзивав негра білим расистом. За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 8212
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Понятие "Свобода" у каждого своя. Кому и в Штатах воздуха не хватает, а кому и в северной Корее вольно дышится.
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04.03.2021 06:30 Відповісти
Свобода это как воздух. Пока он есть, воспринимаешь это как должное. Замечаешь только когда кислород перекрывают. Вот тогда и ощущаешь острую потребность в свободе.
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04.03.2021 04:25 Відповісти
За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 6811
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04.03.2021 16:29 Відповісти
Два мировых центра зла Рашка да Чайна. Демократии всегда трудно противостоять тоталитаризму. Украина - яркий пример. На Расеи посадить любого врага Путлера нет проблем, а в Украине даже арестовать предателя, годы пройдут в судах и апелляциях
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04.03.2021 06:36 Відповісти
Поширення авторитаризму в світі є трендом. Взагалі враження таке, як наче ми повернулися в в кінець 20-х років минулого століттяколи почали набирати оберти ідеї комуно-фашизму та націонал-соціалізму. Найбільш насторожує позиція Давоса та Шваба.
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04.03.2021 09:07 Відповісти
Спасибі придуркам Обамі , Трампу, бабі Меркеля, який спільно вилизував дупу фюреру Путіну (Шаломову). Тож і маємо в очах світу Україну - таку собі корумпованоу дурочку, яка здала з дуру (за індульгенцію від підписантів грабувати вільно народ елітами) ядерну зброю масонам, здала без спротиву і Крим, а у відповідь отримала волохату ковидну дулю і 90 млрд доларів державного боргу. Потрібно внести зміни у виборче законодавство щоб ідіоти не проходили у вищі щаблі влади. Завдяки нашим недоелітам в Україні знищено (це смертність і вигнано злиднями за кордони) 15 млн.населення, тож влада вже боїться провести навіть перепис населення бо її дії будуть співставні з діями сталінських голодоморів. Тому Аваков проти того щоб громадяни мали зброю як в США. Це буде закон де влада панів буде контролювати всю зброю в рабів навіть вихолощену. для чого їм тотальний контроль, а для того щоб в час новго голодомору, чи розкуркулення відібрати зброю створити зло а потім з неї бахнуть салют на вкраденій землі з могилами рабів. Як колись більшовики зробили це в Холодному Ярі і по всій Україні в 1933 році.
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04.03.2021 09:27 Відповісти
******* и наркоманам не так легко?но это ничего страшного сейчас законы нужные примут
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04.03.2021 14:51 Відповісти
Навіть сама демократична країна ледь не втратила саме головне своє досягнення за всю історію, коли рудий додік намагався узурпувати владу. Уявляю, як він заздрив своєму другу «хорошему парню» та його безмежній владі. Додіка зкинули, залишилось лише кремлівського карлика знищити, бо він своїм тоталітарним прикладом провокує різний непотріб робити те ж саме.
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04.03.2021 15:06 Відповісти
Наскільки адекватні оцінки Freedom House, можна судити хоча б з того, що ця організація назвала Зеленського реформатором. За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 6447
Про ситуацію в Україні у них на сайті однією фразою:

In Ukraine, President Volodymyr Zelenskyy's reform campaign faltered in the face of the pandemic and political corruption, culminating in a constitutional crisis.
В Україні реформаторська кампанія президента Володимира Зеленського похитнулася перед лицем пандемії та політичної корупції, що призвело до конституційної кризи.
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04.03.2021 16:56 Відповісти
 
 