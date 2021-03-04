За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House. ІНФОГРАФІКА
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Пандемія коронавірусу, економічна невизначеність і конфлікти по всій земній кулі призвели до падіння у світі рівня свободи в 2020 році.
Такого висновку дійшла у своєму щорічному звіті міжнародна правозахисна організація Freedom House, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Кількість країн із присвоєним статусом "невільні" перебуває на рекордному за 15 років рівні, йдеться в документі, опублікованому 3 березня. Рейтинг свободи знижений у 73 країн. Найбільших втрат в оцінках прав і свободи зазнали, зокрема, Киргизія і Білорусь. Водночас Північна Македонія, яка нещодавно увійшла до складу НАТО, опинилася серед держав, що продемонстрували найбільші успіхи.
Окупований Крим, а також окремі райони Донецької і Луганської областей України, що перебувають під контролем РФ, також відзначені як "невільні", що нижче за рейтинг самої України.
На цей момент невільними, за оцінкою організації, є 54 країни. До них віднесено і Росію, яка знизилася в рейтингу на 20 пунктів. На частку цих країн припадає 38 відсотків населення світу, що є найвищим показником з моменту початку спаду рівня глобальної свободи в 2006 році. У вільних країнах проживає менш ніж п'ята частина населення світу. Зазначено, що карантинні заходи в низці випадків виявилися надмірними і супроводжувалися жорстокістю.
Згідно з доповіддю, Україна понизилася на два пункти. Однак, зазначає Freedom House, це не стосується окупованих територій, де ситуація значно гірша.
Будь ласка, зачекайте...
Серйозно ?
В статті чітко йдеться про свободу і права людей, які насправді було значно обмежено і в тих країнах, які ніби-то вважаються демократичними.
Та й демократія - теж помахала ручкою у тих же =світочах=.
1. про розповсюдження вірусів не йшлося
2. Білорусь не вимерла.
3. "Дуракі і ідіоти" в Штатах (поки що в окремих) вже скасовують примусові маски і відкривають бізнеси.
От-от, скажіть собі, а тоді ідіть і напишіть на фейсбучику чи твітері =All Lives Matter= на якомусь американському ресурсі і побачите.
А тоді, якби довелося до тих же Штатів доїхати і вам би довелося бути десь присутньою та не прихилити коліно через чорних, як половина Штатів колінкувала, теж подивитесь.
+ решта подібної "свободи".
Про ситуацію в Україні у них на сайті однією фразою:
In Ukraine, President Volodymyr Zelenskyy's reform campaign faltered in the face of the pandemic and political corruption, culminating in a constitutional crisis.
В Україні реформаторська кампанія президента Володимира Зеленського похитнулася перед лицем пандемії та політичної корупції, що призвело до конституційної кризи.