"Псевдо-ОТГ" намагалися сформувати на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади в Кіровоградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у регіоні "альтернативні" органи місцевого самоврядування, що дублювали назви чинних ОТГ. Для легалізації незаконної структури представники "народовладдя" розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватися до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких "псевдо-ОТГ" надсилалися листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили: мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, документацію новостворених псевдоорганів місцевої влади, друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

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