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Кіровоградщина (440) СБУ (10055) сепаратизм (754)

"Псевдо-ОТГ" намагалися сформувати на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади в Кіровоградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у регіоні "альтернативні" органи місцевого самоврядування, що дублювали назви чинних ОТГ. Для легалізації незаконної структури представники "народовладдя" розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватися до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких "псевдо-ОТГ" надсилалися листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили: мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, документацію новостворених псевдоорганів місцевої влади, друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Також дивіться: Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ. ФОТО

Псевдо-ОТГ намагалися сформувати на Кіровоградщині, - СБУ 01
Псевдо-ОТГ намагалися сформувати на Кіровоградщині, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Весна только началась, а русскомировских дураков обострение в самом разгаре!
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04.03.2021 10:41
+2
ответственность слабенькая.. нужно давать реальный срок наказания 5 лет и без компромиссов + конфискация всего имущества.. тогда, желание заниматься сепаратизмом отпадет в самом начале..
"наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет"..
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04.03.2021 10:43
+2
Дайте им тюремный псевдосрок, только по настоящему.
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04.03.2021 10:45
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Весна только началась, а русскомировских дураков обострение в самом разгаре!
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04.03.2021 10:41 Відповісти
ответственность слабенькая.. нужно давать реальный срок наказания 5 лет и без компромиссов + конфискация всего имущества.. тогда, желание заниматься сепаратизмом отпадет в самом начале..
"наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет"..
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04.03.2021 10:43 Відповісти
На эти роли спецом бомжей каких-то пихают.. уже было недавно на цензоре, в другом регионе. Такой же бомж сарай и персонажи соответствующей наружности.. Наверное много ещё такого говна за недорого вскроется. Далі буде..
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04.03.2021 10:56 Відповісти
Дайте им тюремный псевдосрок, только по настоящему.
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04.03.2021 10:45 Відповісти
в Николаевской области местный царек Корнацкий такую же куйню замутил...ждем что тоже за *опу его возьмут!
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04.03.2021 10:45 Відповісти
По хате видно,что быдло, ниже среднего уровня благосотояния. И раха ,теперь только и может на таких расчитывать. Дурачки согласятся во вред себе. Не понимая последствий. Умный,рисковать не станет. А на умных у расеи денег уже нет. Вывод - благосостояние страны и ее граждан - является главным гарантом ее безопасности.
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04.03.2021 10:47 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/258738-kornatskij_arkadij_kak_rossijskij_shpion_i_ubijtsa_stal_ukrainskim_feodalom_i_deputatom_ot_bpp._chas
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04.03.2021 10:47 Відповісти
Конституцию читать не пытались ст142,143, про загальни зборы отг и их права. Но мы маемо шо маемо туземцев и сбу,а не громодян
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04.03.2021 10:52 Відповісти
в конституції немає отг.
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04.03.2021 11:09 Відповісти
Правда ваша. Есть громады одменистративных одиниц селещ,мист,сел. И их установчи зборы яки и е влада. А не наши миськрады которые не конституционные. Смотрите хартию самоупрааления
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04.03.2021 11:35 Відповісти
я знайомий із 11 розділом і ЄХМС, і те що в ЄДРПОУ немає відомостей про засновників відповідних рад. Але якщо 10-20 людей збираються і проголошують загальні збори то це так само злочин, так зазвичай суверени ведмедчуківські роблять. І ще, якщо вони утворювали так звані ОТГ(а саме про це мова в звіті), то це так само злочин.
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04.03.2021 12:49 Відповісти
только всеукраинские облавы по стране и инету делать срочно и постоянно отслеживать и ловить этих сепаров и только посадки и наказания их испугают...иначе война и террор будут вечно!(( пора заканчивать и жестко подавлять этих гнид в зародыше .пора заканчивать с сепаратизмом и этими животными порой игнорируя даже закон ....важна страна и человеческие жизни людей и военных а не там (демократия. права на свободу вещания.... свободу слова)у нас не просто там щимят кого то просто так....у нас война и потеря територий((
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04.03.2021 11:01 Відповісти
Солидная штаб-квартира у псевдо ОТГ))))
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04.03.2021 12:32 Відповісти
 
 